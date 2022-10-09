啟動你的快：Nike 跑步指南

跑步對你的身心健康有很大的助益。你能促進循環、伸展肌肉、出門晃晃，還有其他更多好處。但是，如同上方實用的圖表所示，過了某一點，那些美好的感覺會瞬間變得……沒那麼美妙。

有何妙計？就是在你仍然感覺美好的時候停止跑步。你當然還有力氣跑下去，但不妨為了下一次跑步留些精力。如果你總是在行有餘力的時候結束，下次繼續跑步的機會就會大增，真正的好處也會隨之而來。