歡迎使用《啟動你的快：Nike 跑步指南》，一個能夠協助你盡情享受跑步旅程的實用工具，無論你是想探究秘訣的新手跑者，或是需要全新觀點的老手，這份指南都是你的優質之選。
指南中，不僅提供 Nike 總教練群的實用建議，說明如何用更聰明的方式跑步；更收錄各項啟發人心的分析見解，以及跑步相關的奇聞軼事。在第一章，我們將協助你為健康跑步訓練建立良好基礎。
「快」代表什麼：
「快」是一種樂趣、感觸、動作，或是陣風呼嘯而過的暢快感受。「快」也是一種生活風格，任憑個人自由定義，展現自己的獨有態度。
「快」不代表什麼：
「快」不只是速度，不是只有少數人能夠達成，也不僅是為競速而生。
不管這是你的第一次跑步，或是你正為了首次馬拉松訓練，建議都一樣：用簡單的方式開始。事實上，正如 Nike Run Club 全球總教練 Bennett 所說：「每一次的跑步都應該用簡單的方式開始，你知道之後該怎麼辦嗎？當你變得更強壯、強健之後，規則仍然一樣，用簡單的方式開始，用輕鬆的方式開始。」
跑步對你的身心健康有很大的助益。你能促進循環、伸展肌肉、出門晃晃，還有其他更多好處。但是，如同上方實用的圖表所示，過了某一點，那些美好的感覺會瞬間變得……沒那麼美妙。
有何妙計？就是在你仍然感覺美好的時候停止跑步。你當然還有力氣跑下去，但不妨為了下一次跑步留些精力。如果你總是在行有餘力的時候結束，下次繼續跑步的機會就會大增，真正的好處也會隨之而來。
重複同樣的跑程是件非常無聊的事。而且，你知道混合菜單其實對你的身體和跑步練習更有幫助嗎？
所以，如果你今天沒特別想跑步，但還是決定去跑的話，可以先從「簡單跑」開始，慢慢地、穩穩地起跑就好。如果你厭倦在人行道上跑步，需要逃離水泥叢林喘口氣，不妨前往小徑，喚醒你內在「熱愛大自然的跑步魂」。
記住，保持有趣很重要。永遠都會有符合你當下心境的跑程。最棒的是，Nike Run Club 應用程式有數十種語音指導，能夠循序漸進地指導你體驗所有跑程。
不管這是你的第一次跑步，或是你正為了首次馬拉松訓練，建議都一樣：用簡單的方式開始。事實上，正如 Nike Run Club 全球總教練 Bennett 所說：「每一次的跑步都應該用簡單的方式開始，你知道之後該怎麼辦嗎？當你變得更強壯、強健之後，規則仍然一樣，用簡單的方式開始，用輕鬆的方式開始。」
跑步對你的身心健康有很大的助益。你能促進循環、伸展肌肉、出門晃晃，還有其他更多好處。但是，如同上方實用的圖表所示，過了某一點，那些美好的感覺會瞬間變得……沒那麼美妙。
有何妙計？就是在你仍然感覺美好的時候停止跑步。你當然還有力氣跑下去，但不妨為了下一次跑步留些精力。如果你總是在行有餘力的時候結束，下次繼續跑步的機會就會大增，真正的好處也會隨之而來。
重複同樣的跑程是件非常無聊的事。而且，你知道混合菜單其實對你的身體和跑步練習更有幫助嗎？
所以，如果你今天沒特別想跑步，但還是決定去跑的話，可以先從「簡單跑」開始，慢慢地、穩穩地起跑就好。如果你厭倦在人行道上跑步，需要逃離水泥叢林喘口氣，不妨前往小徑，喚醒你內在「熱愛大自然的跑步魂」。
記住，保持有趣很重要。永遠都會有符合你當下心境的跑程。最棒的是，Nike Run Club 應用程式有數十種語音指導，能夠循序漸進地指導你體驗所有跑程。