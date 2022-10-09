跑步訓練計畫

無論你是第一次賽跑或想刷新個人紀錄，路程皆於此展開。無論你的程度為何或想達成什麼目標，我們都有你需要的訓練計畫，助你順利起跑並全力衝向終點。

訓練計畫

我們的訓練哲學

適合各種程度的運動計畫

跑步訓練計畫

Nike Run Club

下載我們的 NRC 應用程式並與最優秀的教練和運動員一起暢跑，如 Eliud Kipchoge、Shalane Flanagan 及 Mo Farah。我們的 NRC 應用程式語音指導為你提供所需的建議，包括聆聽身體訊息、訓練計畫調適與配合，以及做自己最好的教練。

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跑步訓練計畫

Nike Training Club

透過 Nike Training Club 應用程式訓練是完善健身習慣的好方法。NTC 應用程式針對所有訓練階段提供各種運動計畫，還有 Nike 健身顧問提供關於訓練、營養、恢復和睡眠等方面的秘訣。

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透過 Nike Training Club 應用程式訓練是完善健身習慣的好方法。NTC 應用程式針對所有訓練階段提供各種運動計畫，還有 Nike 健身顧問提供關於訓練、營養、恢復和睡眠等方面的秘訣。

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