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歡迎來到《啟動你的快：Nike 跑步指南》第二章，我們這次會介紹幾個秘訣，與你在第一章所學的相輔相成。我們認為「獲得衝勁」涵蓋了許多不同的面向：自信、毅力、速度、肌力。不管定義為何，都必須持之以恆才有意義。一起探究下列建議，好好養成並維持規律。
很多人都有個迷思，認為跑步比任何運動都還要困難。雖然跑步算是一種耐力型運動，但不代表你就得咬牙撐過每次訓練。請聆聽身體的聲音。如果跑步已讓你感到痛苦不堪，那就試著放輕鬆，允許自己減輕強度或暫停一次，好好恢復元氣。當自己的好隊友，創造良性循環，才能達成理想目標。
Nike Run Club 總教練 Chris Bennett 認為：「通常大家會對自己非常嚴苛，但其實對自己仁慈才是勇猛的表現，因為這才是最難做到的。」
獨自跑步能擁有許多自由，但若想要持之以恆，跑步夥伴的角色就很重要。菁英跑者 Shalane Flanagan 教練說：「我覺得一起跑步能提高彼此的水準，建立對於完成目標的責任感。」如果你還沒找到跑步夥伴，不妨利用耳機裡的聲音來激勵自己。試試看 Nike Run Club 應用程式的語音指導，Bennett 教練很樂意提供協助！
運用 Nike Run Club 應用程式中的「與 Shalane 一起暢跑」語音指導，和 Shalane Flanagan 一起跑步，同時獲得更多專業建議。
你在跑步時有多常注意自己的跑姿？跑步越激烈，就越容易忽略動作，進而阻礙進步。Bennett 教練認為：「跑姿不良會讓人感到跑步難度提升。」他補充說明，完美的跑步動作並不存在，但你可以調整並改善自己獨特的跑姿。他說道：「如果老是太過向前傾斜，膝蓋抬高程度、步幅，甚至力量都會大打折扣。」
試試 Nike Run Club 應用程式中的「第三次起跑」語音指導，獲得更多關於姿勢、動能等的秘訣。
Shalane Flanagan紐約馬拉松冠軍、奧運銀牌得主、作家、母親
Nike Run Club 應用程式是優質的輔助工具，有助你全面發揮跑步表現。你可以追蹤跑步紀錄、設定目標、瞭解自己的進度及慶祝目標達成，也可以和跑者社群分享你的心路歷程、加入各項挑戰，以及互相加油打氣。
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