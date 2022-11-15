專家分享剖腹產後安全運動的方式

不論是哪一種分娩方式，產後恢復運動都是一項壯舉。然而，剖腹產後從事運動，這件事情本身就相當具有挑戰性。臨床博士、費城骨盆健康物理治療師暨 Body Connect Physical Therapy 創辦人 Ann Nwabuebo 表示：「你剛經歷一場腹部大手術，同時還得照顧新生兒。」

如果你已做好運動的準備，讓我們分享這個好消息：早期的研究顯示，剖腹產後做運動有助於減少恢復過程中的疼痛感。如果還沒準備好，也不必有壓力，你此刻的首要任務是好好休息、好好恢復，以及應對為人父母的新生活。

當然，從事任何全力以赴的運動前 (例如上健身課或跑步)，應該先得到醫生的同意，這通常會是在產後大約六到八週。但，這並不代表可以從事所有健身運動，也不代表在這之前什麼都不能做。看看以下秘訣，瞭解如何在獲得許可前後，安心地重新建立例行運動。