無論是大坂直美自 2018 到 2019 年美國和澳洲網球公開賽連勝後，不斷追求的大滿貫冠軍，還是 Anthony Davis 在湖人隊期間因新冠病毒影響而停賽，保有努力不懈的積極心態都不是一件容易的事。但對這些曾深受 Kobe 本人曼巴精神洗禮的運動員來說，追求卓越並非一種被動特質。



Anthony 相信：「一般來說，追求卓越在運動界十分重要，因為大家都不想處在低潮狀態。挑戰和障礙會不斷出現，若無法保持樂觀追求卓越，這些困境會將你吞噬。」你可以從直美和 AD 身上看到這項特點，他們追求卓越的心從不讓失敗或挫折阻礙自我，因此總是能日復一日地在各自的球場上征戰。

