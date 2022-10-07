Mamba Week
第五天：追求卓越
「讓今天的自己比昨天更好，是恆久不變的追求。」
Kobe Bryant 的曼巴精神
追求卓越：視挫敗為轉機
Kobe 認為追求卓越就是無論面對多嚴峻的挑戰，都能相信自己，並擁有積極進取的態度。大坂直美和 Anthony Davis 分享他們如何發揮曼巴精神，來面對運動界極具挑戰的一年，為整個 Mamba Week 精彩總結。
無論是大坂直美自 2018 到 2019 年美國和澳洲網球公開賽連勝後，不斷追求的大滿貫冠軍，還是 Anthony Davis 在湖人隊期間因新冠病毒影響而停賽，保有努力不懈的積極心態都不是一件容易的事。但對這些曾深受 Kobe 本人曼巴精神洗禮的運動員來說，追求卓越並非一種被動特質。
Anthony 相信：「一般來說，追求卓越在運動界十分重要，因為大家都不想處在低潮狀態。挑戰和障礙會不斷出現，若無法保持樂觀追求卓越，這些困境會將你吞噬。」你可以從直美和 AD 身上看到這項特點，他們追求卓越的心從不讓失敗或挫折阻礙自我，因此總是能日復一日地在各自的球場上征戰。
「無論是壓力或挑戰，這些負面因子對我來說都是向上成長的機會。」
Kobe Bryant
追求卓越，才能成就非凡。無論遭遇何種處境，唯有常保正面思考，才能從中發現可能性。只要全力以赴，不管發生什麼事，都能調整好心態。
大坂直美在失利後重返球場，將眼前的機會視為契機，發揮追求卓越之心，讓自己養精蓄銳。她說：「你必須熱愛挑戰自我，人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。這就是我從追求卓越中得到的收穫。」
無論是大坂直美自 2018 到 2019 年美國和澳洲網球公開賽連勝後，不斷追求的大滿貫冠軍，還是 Anthony Davis 在湖人隊期間因新冠病毒影響而停賽，保有努力不懈的積極心態都不是一件容易的事。但對這些曾深受 Kobe 本人曼巴精神洗禮的運動員來說，追求卓越並非一種被動特質。
Anthony 相信：「一般來說，追求卓越在運動界十分重要，因為大家都不想處在低潮狀態。挑戰和障礙會不斷出現，若無法保持樂觀追求卓越，這些困境會將你吞噬。」你可以從直美和 AD 身上看到這項特點，他們追求卓越的心從不讓失敗或挫折阻礙自我，因此總是能日復一日地在各自的球場上征戰。
「無論是壓力或挑戰，這些負面因子對我來說都是向上成長的機會。」
Kobe Bryant
追求卓越，才能成就非凡。無論遭遇何種處境，唯有常保正面思考，才能從中發現可能性。只要全力以赴，不管發生什麼事，都能調整好心態。
大坂直美在失利後重返球場，將眼前的機會視為契機，發揮追求卓越之心，讓自己養精蓄銳。她說：「你必須熱愛挑戰自我，人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。這就是我從追求卓越中得到的收穫。」
「我認為常保正面思考與樂觀態度，是邁向卓越之道，也才能幫助我們面對並克服挑戰。」
Anthony Davis
直美和 AD 瞭解「杯子半滿」的機會和潛力。Kobe 精神教會兩人和全世界的運動員，追求卓越就是相信自己，只要你願意現身並付出努力就會有所回報。AD 說：「這個世界開始慢慢採用曼巴精神，因為這個精神在各方面都很有幫助。」
「人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。」
大坂直美
Kobe 自籃壇退休後，就專心指導籃壇新世代的女孩。他的影響力不僅恆久遠，也擴及全世界，啟發了其他人對栽培未來女性運動員的重視。
大坂直美近期發起了一項非營利計畫「Play Academy」，該計畫支持社區組織利用運動改變女孩的人生。鼓勵女孩積極主動並多多運動，有助於她們在學校發揮更優秀的表現並增強自我意識。
直美解釋說：「這是為了讓小女孩可以運動，鼓勵她們積極主動。這對我來說意義非凡，因為女生放棄運動的速度比男生還快，只要能找到方法利用運動來激勵女孩，對我來說就意義重大。」
直美對自己和各地女性運動員的未來充滿期待。
她秉持這個態度來記念 Kobe 精神。和那些發揮自己的曼巴精神、每天都全力以赴的新世代女性運動員緊密相連，讓她對運動的未來抱持著樂觀心態，因為人人追求卓越的熱忱從未熄滅過。
Kobe 致力於打造女性運動的未來，在退休後指導他的女兒和許多人。他瞭解到女生需要不同的指導方式和技巧，尤其當她們的運動不受到重視時。跟隨 Kobe 的腳步，並參考我們的「女孩指導指南」，盡一己之力幫助女孩們成為更優秀、更全方位的運動員。
深入瞭解
將曼巴精神付諸行動
在此分享兩個方法，現在就能讓自己與日俱進。