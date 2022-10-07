Mamba Week

第五天：追求卓越

曼巴精神：追求卓越

「讓今天的自己比昨天更好，是恆久不變的追求。」

Kobe Bryant 的曼巴精神

追求卓越：視挫敗為轉機

Kobe 認為追求卓越就是無論面對多嚴峻的挑戰，都能相信自己，並擁有積極進取的態度。大坂直美和 Anthony Davis 分享他們如何發揮曼巴精神，來面對運動界極具挑戰的一年，為整個 Mamba Week 精彩總結。

無論是大坂直美自 2018 到 2019 年美國和澳洲網球公開賽連勝後，不斷追求的大滿貫冠軍，還是 Anthony Davis 在湖人隊期間因新冠病毒影響而停賽，保有努力不懈的積極心態都不是一件容易的事。但對這些曾深受 Kobe 本人曼巴精神洗禮的運動員來說，追求卓越並非一種被動特質。

Anthony 相信：「一般來說，追求卓越在運動界十分重要，因為大家都不想處在低潮狀態。挑戰和障礙會不斷出現，若無法保持樂觀追求卓越，這些困境會將你吞噬。」你可以從直美和 AD 身上看到這項特點，他們追求卓越的心從不讓失敗或挫折阻礙自我，因此總是能日復一日地在各自的球場上征戰。

曼巴精神：追求卓越

「無論是壓力或挑戰，這些負面因子對我來說都是向上成長的機會。」

Kobe Bryant

追求卓越，才能成就非凡。無論遭遇何種處境，唯有常保正面思考，才能從中發現可能性。只要全力以赴，不管發生什麼事，都能調整好心態。

大坂直美在失利後重返球場，將眼前的機會視為契機，發揮追求卓越之心，讓自己養精蓄銳。她說：「你必須熱愛挑戰自我，人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。這就是我從追求卓越中得到的收穫。」

曼巴精神：追求卓越

無論是大坂直美自 2018 到 2019 年美國和澳洲網球公開賽連勝後，不斷追求的大滿貫冠軍，還是 Anthony Davis 在湖人隊期間因新冠病毒影響而停賽，保有努力不懈的積極心態都不是一件容易的事。但對這些曾深受 Kobe 本人曼巴精神洗禮的運動員來說，追求卓越並非一種被動特質。

Anthony 相信：「一般來說，追求卓越在運動界十分重要，因為大家都不想處在低潮狀態。挑戰和障礙會不斷出現，若無法保持樂觀追求卓越，這些困境會將你吞噬。」你可以從直美和 AD 身上看到這項特點，他們追求卓越的心從不讓失敗或挫折阻礙自我，因此總是能日復一日地在各自的球場上征戰。

曼巴精神：追求卓越

「無論是壓力或挑戰，這些負面因子對我來說都是向上成長的機會。」

Kobe Bryant

追求卓越，才能成就非凡。無論遭遇何種處境，唯有常保正面思考，才能從中發現可能性。只要全力以赴，不管發生什麼事，都能調整好心態。

大坂直美在失利後重返球場，將眼前的機會視為契機，發揮追求卓越之心，讓自己養精蓄銳。她說：「你必須熱愛挑戰自我，人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。這就是我從追求卓越中得到的收穫。」

曼巴精神：追求卓越

「我認為常保正面思考與樂觀態度，是邁向卓越之道，也才能幫助我們面對並克服挑戰。」

Anthony Davis

直美和 AD 瞭解「杯子半滿」的機會和潛力。Kobe 精神教會兩人和全世界的運動員，追求卓越就是相信自己，只要你願意現身並付出努力就會有所回報。AD 說：「這個世界開始慢慢採用曼巴精神，因為這個精神在各方面都很有幫助。」

曼巴精神：追求卓越
曼巴精神：追求卓越

「人生不可能只贏不輸。最重要的是要從失敗中學到經驗，並願意勤奮訓練，上場時全力以赴。」

大坂直美

Kobe 自籃壇退休後，就專心指導籃壇新世代的女孩。他的影響力不僅恆久遠，也擴及全世界，啟發了其他人對栽培未來女性運動員的重視。

大坂直美近期發起了一項非營利計畫「Play Academy」，該計畫支持社區組織利用運動改變女孩的人生。鼓勵女孩積極主動並多多運動，有助於她們在學校發揮更優秀的表現並增強自我意識。

直美解釋說：「這是為了讓小女孩可以運動，鼓勵她們積極主動。這對我來說意義非凡，因為女生放棄運動的速度比男生還快，只要能找到方法利用運動來激勵女孩，對我來說就意義重大。」

直美對自己和各地女性運動員的未來充滿期待。

曼巴精神：追求卓越
曼巴精神：追求卓越

她秉持這個態度來記念 Kobe 精神。和那些發揮自己的曼巴精神、每天都全力以赴的新世代女性運動員緊密相連，讓她對運動的未來抱持著樂觀心態，因為人人追求卓越的熱忱從未熄滅過。

Kobe 致力於打造女性運動的未來，在退休後指導他的女兒和許多人。他瞭解到女生需要不同的指導方式和技巧，尤其當她們的運動不受到重視時。跟隨 Kobe 的腳步，並參考我們的「女孩指導指南」，盡一己之力幫助女孩們成為更優秀、更全方位的運動員。

深入瞭解

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

心相連、手相牽

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

重視進展，而非表現

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

如何激勵女孩開始並持續運動

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

讓她上場比賽

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

打造適合女孩的運動空間

曼巴精神：追求卓越

女孩指導指南

努力成為勇敢的自己

將曼巴精神付諸行動

在此分享兩個方法，現在就能讓自己與日俱進。

曼巴精神：追求卓越

曼巴精神挑戰

接受 NTC 的曼巴精神挑戰，全力發揮你的熱情；這個每日運動計畫專為讓你與日俱進而設計。立即追蹤你在 Mamba Week 第一天到第五天的進度。

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秉持曼巴精神堅持到底

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曼巴精神：追求卓越

曼巴精神挑戰

Mamba Week 雖然即將結束，但追求卓越的機會無窮。使用 NTC 的曼巴精神挑戰，開始你的追求卓越之路；這個每日運動計畫專為追蹤你的五天進度而設計。

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曼巴精神：追求卓越

秉持曼巴精神堅持到底

身體喊停，追求卓越的意志讓腳步一刻也不停。推自己一把，在曼巴週使用 NRC 跑完 8.24 公里，即可獲得特別版曼巴精神成就徽章。我們相信你做得到！

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曼巴精神：追求卓越

曼巴精神

曼巴導師每天都會分享曼巴精神的智慧。深入瞭解 Kobe 教會他們的事。

曼巴精神：追求卓越

第一天：熱情

曼巴導師：Diana Taurasi、Jewell Loyd、Sydney Leroux,、Sky Brown、Sabrina Ionescu、Devin Booker、Anthony Davis...

曼巴精神：追求卓越

第二天：專注執著

曼巴導師：Diana Taurasi 和 Jewell Loyd

曼巴精神：追求卓越

第三天：誠實以對

曼巴導師：Sydney Leroux 和 Sky Brown

曼巴精神：追求卓越

第四天：無畏無懼

曼巴導師：Sabrina Ionescu 和 Devin Booker

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所有運動員的專屬園地。

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