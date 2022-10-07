「永遠要強過昨天的自己，這是一場無盡的挑戰」
Kobe Bryant
無畏Fearlessness : 失敗只是暫時的。
Kobe 對無畏的定義是 : 嘗試新鮮事物，即使失敗，仍勇於再次迎戰的勇氣。 失敗不可怕，重要的是絕不放棄，一次又一次地繼續挑戰。 想要成為最好的自己，就絕對不能畏懼失敗。 Sabrina Ionescu 和 Devin Booker 便是無畏精神的最好證明。
在備受期待的新秀賽季的第二場比賽， Sabrina Ionescu 就遇到了腳踝嚴重受傷。 這對任何球員而言都是種毀滅性的打擊。 康復過程也從來絕非易事, 但遵循著 Kobe 的曼巴精神， Sabrina Ionescu 最終選擇了面對恐懼，重新回到賽場。
Devin Booker 在籃球生涯中始終保持著無畏的態度，絕不放過任何一次機會。 在新秀賽季第一次與 Kobe 交手時，他就嘗試和 Kobe 針鋒相對。 也正是這樣的曼巴精神讓 Devin Booker 和 Kobe 一樣，成為了聯盟中僅有的6位單場得分超過70分的球員之一。 Sabrina Ionescu 和 Devin Booker 都是運動員的無畏典範，他們的成就便是最好證明。 每當他們踏上球場，就是對曼巴精神本身的一種致敬。
「最大的恐懼 源於自身。」
Kobe Bryant
恐懼能令人麻痺，但在正確的引導下，恐懼也能讓人得到釋放。 勇於面對自身的恐懼，清晰地認知和接受它們。 因為一旦坦然接受了那些令你恐懼的東西，它們便不足以再對你產生威脅。 今天，在 Kobe 的影響下，越來越多的人們，用無畏的心態面對一切，將恐懼轉化為前進的力量。