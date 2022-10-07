在備受期待的新秀賽季的第二場比賽， Sabrina Ionescu 就遇到了腳踝嚴重受傷。 這對任何球員而言都是種毀滅性的打擊。 康復過程也從來絕非易事, 但遵循著 Kobe 的曼巴精神， Sabrina Ionescu 最終選擇了面對恐懼，重新回到賽場。





Devin Booker 在籃球生涯中始終保持著無畏的態度，絕不放過任何一次機會。 在新秀賽季第一次與 Kobe 交手時，他就嘗試和 Kobe 針鋒相對。 也正是這樣的曼巴精神讓 Devin Booker 和 Kobe 一樣，成為了聯盟中僅有的6位單場得分超過70分的球員之一。 Sabrina Ionescu 和 Devin Booker 都是運動員的無畏典範，他們的成就便是最好證明。 每當他們踏上球場，就是對曼巴精神本身的一種致敬。