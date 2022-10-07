Paul George 持續精進

Paul George

Keep Rising

Paul George 是聯盟韌性最強的球員之一，鬥志高昂的他即使面對無數挑戰，仍朝著目標持續邁進，最後實現夢想，成為頂尖球員。

為了向 PG 的生涯旅程致敬，並告訴下個世代成為頂尖不只有一種方式，Nike 推出為 PG 量身打造的橫幅標語，彰顯「Keep Rising」(持續進步) 的正向心態。

橫幅標語由兩位深受 PG 故事啟發的年輕球員獻給 George，並將長久懸掛在加州聖塔莫尼卡天主教中學，持續激勵新世代的籃球選手。

我們在標語揭幕活動中訪問 Paul，請他聊聊「Keep Rising」對自己有什麼意義，並就如何成就非凡人生提出建言。

Paul George

Keep Rising

Paul George 是聯盟韌性最強的球員之一，鬥志高昂的他即使面對無數挑戰，仍朝著目標持續邁進，最後實現夢想，成為頂尖球員。

為了向 PG 的生涯旅程致敬，並告訴下個世代成為頂尖不只有一種方式，Nike 推出為 PG 量身打造的橫幅標語，彰顯「Keep Rising」(持續進步) 的正向心態。

橫幅標語由兩位深受 PG 故事啟發的年輕球員獻給 George，並將長久懸掛在加州聖塔莫尼卡天主教中學，持續激勵新世代的籃球選手。

我們在標語揭幕活動中訪問 Paul，請他聊聊「Keep Rising」對自己有什麼意義，並就如何成就非凡人生提出建言。

Paul George 持續精進

Paul，「Keep Rising」對你而言有什麼意義？

我認為「Keep Rising」代表不自滿、跳出舒適圈，不斷讓自己變得越來越好。

Paul，「Keep Rising」對你而言有什麼意義？

我認為「Keep Rising」代表不自滿、跳出舒適圈，不斷讓自己變得越來越好。

Paul George 持續精進

你在生涯過程中曾遇到難關，你是如何克服它們並朝著目標持續前進？

我在職業生涯中曾經面對艱難的時刻，但我堅持信念，同時也對自己充滿信心。這兩股力量合而為一，我想足以克服一切。

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你在生涯過程中曾遇到難關，你是如何克服它們並朝著目標持續前進？

我在職業生涯中曾經面對艱難的時刻，但我堅持信念，同時也對自己充滿信心。這兩股力量合而為一，我想足以克服一切。

Paul George 持續精進

在棕櫚谷這樣的小城市長大，對你的心態養成有什麼影響？

棕櫚谷確實影響了我的心態。我瞭解自己來自小城市，不受到矚目，大家也不知道我是誰。這一點讓我耿耿於懷，我不只要為自己爭取名譽，也要為出身棕櫚谷的後起之秀樹立名聲。因此，我將這個想法牢記在心，迎接每一場比賽。

在棕櫚谷這樣的小城市長大，對你的心態養成有什麼影響？

棕櫚谷確實影響了我的心態。我瞭解自己來自小城市，不受到矚目，大家也不知道我是誰。這一點讓我耿耿於懷，我不只要為自己爭取名譽，也要為出身棕櫚谷的後起之秀樹立名聲。因此，我將這個想法牢記在心，迎接每一場比賽。

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如果你能回到起點，你會給年輕的自己哪些建議？

我會鼓勵年輕的 Paul 好好享受每一刻，珍惜每一次經驗和機會。

如果你能回到起點，你會給年輕的自己哪些建議？

我會鼓勵年輕的 Paul 好好享受每一刻，珍惜每一次經驗和機會。

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最後，當孩子們仰望這幅標語時，你希望他們有什麼想法？

當孩子看見這幅標語，我希望他們對自己說：這是屬於我的旅程、我的時刻，不需要和其他人一樣。成功有很多種定義方式，我不希望孩子認為自己得跟隨某些人或事物才能獲得成功。

立即選購 PG 最新簽名鞋款版型 PG 6 籃球鞋。

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最後，當孩子們仰望這幅標語時，你希望他們有什麼想法？

當孩子看見這幅標語，我希望他們對自己說：這是屬於我的旅程、我的時刻，不需要和其他人一樣。成功有很多種定義方式，我不希望孩子認為自己得跟隨某些人或事物才能獲得成功。

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