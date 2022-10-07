Paul George 持續精進

Paul George

Paul George 是聯盟韌性最強的球員之一，鬥志高昂的他即使面對無數挑戰，仍朝著目標持續邁進，最後實現夢想，成為頂尖球員。

為了向 PG 的生涯旅程致敬，並告訴下個世代成為頂尖不只有一種方式，Nike 推出為 PG 量身打造的橫幅標語，彰顯「Keep Rising」(持續進步) 的正向心態。

橫幅標語由兩位深受 PG 故事啟發的年輕球員獻給 George，並將長久懸掛在加州聖塔莫尼卡天主教中學，持續激勵新世代的籃球選手。

我們在標語揭幕活動中訪問 Paul，請他聊聊「Keep Rising」對自己有什麼意義，並就如何成就非凡人生提出建言。