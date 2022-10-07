Paul George 持續精進

Paul George
Keep Rising
Paul George 是聯盟韌性最強的球員之一，鬥志高昂的他即使面對無數挑戰，仍朝著目標持續邁進，最後實現夢想，成為頂尖球員。
為了向 PG 的生涯旅程致敬，並告訴下個世代成為頂尖不只有一種方式，Nike 推出為 PG 量身打造的橫幅標語，彰顯「Keep Rising」(持續進步) 的正向心態。
橫幅標語由兩位深受 PG 故事啟發的年輕球員獻給 George，並將長久懸掛在加州聖塔莫尼卡天主教中學，持續激勵新世代的籃球選手。
我們在標語揭幕活動中訪問 Paul，請他聊聊「Keep Rising」對自己有什麼意義，並就如何成就非凡人生提出建言。
Paul George
Keep Rising
Paul George 是聯盟韌性最強的球員之一，鬥志高昂的他即使面對無數挑戰，仍朝著目標持續邁進，最後實現夢想，成為頂尖球員。
為了向 PG 的生涯旅程致敬，並告訴下個世代成為頂尖不只有一種方式，Nike 推出為 PG 量身打造的橫幅標語，彰顯「Keep Rising」(持續進步) 的正向心態。
橫幅標語由兩位深受 PG 故事啟發的年輕球員獻給 George，並將長久懸掛在加州聖塔莫尼卡天主教中學，持續激勵新世代的籃球選手。
我們在標語揭幕活動中訪問 Paul，請他聊聊「Keep Rising」對自己有什麼意義，並就如何成就非凡人生提出建言。
Paul，「Keep Rising」對你而言有什麼意義？
我認為「Keep Rising」代表不自滿、跳出舒適圈，不斷讓自己變得越來越好。
Paul，「Keep Rising」對你而言有什麼意義？
我認為「Keep Rising」代表不自滿、跳出舒適圈，不斷讓自己變得越來越好。
你在生涯過程中曾遇到難關，你是如何克服它們並朝著目標持續前進？
我在職業生涯中曾經面對艱難的時刻，但我堅持信念，同時也對自己充滿信心。這兩股力量合而為一，我想足以克服一切。
你在生涯過程中曾遇到難關，你是如何克服它們並朝著目標持續前進？
我在職業生涯中曾經面對艱難的時刻，但我堅持信念，同時也對自己充滿信心。這兩股力量合而為一，我想足以克服一切。
在棕櫚谷這樣的小城市長大，對你的心態養成有什麼影響？
棕櫚谷確實影響了我的心態。我瞭解自己來自小城市，不受到矚目，大家也不知道我是誰。這一點讓我耿耿於懷，我不只要為自己爭取名譽，也要為出身棕櫚谷的後起之秀樹立名聲。因此，我將這個想法牢記在心，迎接每一場比賽。
在棕櫚谷這樣的小城市長大，對你的心態養成有什麼影響？
棕櫚谷確實影響了我的心態。我瞭解自己來自小城市，不受到矚目，大家也不知道我是誰。這一點讓我耿耿於懷，我不只要為自己爭取名譽，也要為出身棕櫚谷的後起之秀樹立名聲。因此，我將這個想法牢記在心，迎接每一場比賽。
如果你能回到起點，你會給年輕的自己哪些建議？
我會鼓勵年輕的 Paul 好好享受每一刻，珍惜每一次經驗和機會。
如果你能回到起點，你會給年輕的自己哪些建議？
我會鼓勵年輕的 Paul 好好享受每一刻，珍惜每一次經驗和機會。
最後，當孩子們仰望這幅標語時，你希望他們有什麼想法？
當孩子看見這幅標語，我希望他們對自己說：這是屬於我的旅程、我的時刻，不需要和其他人一樣。成功有很多種定義方式，我不希望孩子認為自己得跟隨某些人或事物才能獲得成功。
立即選購 PG 最新簽名鞋款版型 PG 6 籃球鞋。
最後，當孩子們仰望這幅標語時，你希望他們有什麼想法？
當孩子看見這幅標語，我希望他們對自己說：這是屬於我的旅程、我的時刻，不需要和其他人一樣。成功有很多種定義方式，我不希望孩子認為自己得跟隨某些人或事物才能獲得成功。
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