PG 1
威震全場
專為最強悍的全能型球員設計，讓他們攻守兩端、比賽全程都能演繹完美表現。
PG 1
要成為像 Paul George 一樣的球員，必須在球場上攻守俱佳，不管什麼位置或情況都能從容應戰。PG 1 就是以此為核心理念打造，淬鍊靈敏避震、穩定包覆，以及全方位的柔軟舒適感於一體，專為制霸全場而設計。
穩定包覆
前足束帶結合 Flywire 技術織線，實現能讓動作全方位順暢轉換的穩定性。
全然舒適
全掌式內襯及柔軟鞋墊，可為賽事全程提供非凡的舒適性。
靈敏緩震
輕薄的 Nike Zoom Air 氣墊，帶來輕盈靈敏的緩震機能，確保每場比賽都能來勢洶洶，大顯身手。
「
我很喜歡緊實與穩固感。只要一穿上鞋子就能感受到貼合包覆感，而前足束帶也是另一個提供穩固感的設計。
Paul George
設計幕後故事
願景
幾年前，Paul George 向 Nike 設計團隊提出他對理想鞋子的想法，包括穩固貼合、柔軟舒適，以及場內外都好看的獨特風格。PG 與 Nike 設計團隊針對每個細節努力不懈地付出，最終他們實現了這個願景，在此過程中，他們發現了創新的方法，不僅能實現，更能提升他在攻守兩端驚人的靈活身手。
新鞋一出盒，立即舒適穿著
Nike 設計團隊在得知 PG 都穿小半號的鞋子後，決定打造一款具有他熱愛的穩固貼合感，並提升舒適度。他們從 PG 的原創前足束帶概念出發，並整合超輕、超強韌的 Flywire 織線，精心打造優異的彈性與支撐力。這雙鞋必須讓 6 呎 9 的搖擺球員能夠展現全方位的動作，以及迅速地急停急衝。接著，他們加厚鞋墊，為新鞋帶來立即的柔軟舒適感。Nike 設計師 Tony Hardman 說：「你可以拿起來直接穿上，著感非常棒」。
注入個人元素
Paul George 不在場上的時候，大概都在湖邊釣魚。Hardman 說：「他有這樣的雙重特質」。將 PG 的喜好與意義非凡的經驗展現出來是非常重要的，因此團隊精巧地增添魚的設計、他的女兒生日，以及棕櫚谷和印第安納州的區碼。右鞋上甚至有類似鈦棒的條紋設計，向他 2014 年受的傷及復原之路致敬。簡潔的麂皮象徵他場外與眾不同的風範。