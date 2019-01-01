PG 2
在瞬息萬變的賽局中享受奢侈舒適感
支撐力十足的束帶能讓動作轉換更流暢，Nike Zoom Air 緩震系統則可讓迅疾專注的每一步都獲得靈敏反應。
高速奔馳，始終如一
Zoom Air 緩震系統可在場上提供穩定持久的靈敏反應。
合腳剪裁
半靴式結構加上流線型貼合剪裁，可固定足部。
穩固支撐力
貼腳的前足束帶可穩固包覆雙足。
「
前足鎖定機能不僅能提升我的切入表現，讓我可從不同角度與位置展開攻守交戰，同時也能發揮精確的反應力。
Paul George
設計幕後故事
PG 2
雖然世界更迭不斷，但 Paul George 對提升攻守能力的渴望始終如一。運動鞋設計師 Tony Hardman 以此為發想，利用 PG 1 為基礎打造進化版鞋款，襯托出這位小前鋒流暢的賽中表現。
固若金湯的防守
為了因應比賽需求，Paul George 的球鞋必須具備極度貼合的支撐力，因此 Hardman 在前足加入一塊可配合 PG 足部動作的彈性區域，並在彈性區域頂端加上動態鞋翼，進一步提升支撐力。Hardman 表示：「這個鞋款與 PG 1 一樣提供良好的包覆效果，同時還能解決較窄足形經常會發生的束帶過長問題。」
迅如雷電的進攻
Hardman 和他的團隊將 PG 的 Nike Zoom Air 氣墊尺寸增加至 10 公釐，以提升前足的靈敏度。「我們保留了 PG 1 的柔韌襪襯，以確保穿著起來依然舒適；接著，我們在襪襯正下方和橡膠部分之間全部加上 Zoom 氣墊，所以他等同於完全踩在氣墊上。」
設計幕後故事
PG 2
雖然世界更迭不斷，但 Paul George 對提升攻守能力的渴望始終如一。運動鞋設計師 Tony Hardman 以此為發想，利用 PG 1 為基礎打造進化版鞋款，襯托出這位小前鋒流暢的賽中表現。
固若金湯的防守
為了因應比賽需求，Paul George 的球鞋必須具備極度貼合的支撐力，因此 Hardman 在前足加入一塊可配合 PG 足部動作的彈性區域，並在彈性區域頂端加上動態鞋翼，進一步提升支撐力。Hardman 表示：「這個鞋款與 PG 1 一樣提供良好的包覆效果，同時還能解決較窄足形經常會發生的束帶過長問題。」
迅如雷電的進攻
Hardman 和他的團隊將 PG 的 Nike Zoom Air 氣墊尺寸增加至 10 公釐，以提升前足的靈敏度。「我們保留了 PG 1 的柔韌襪襯，以確保穿著起來依然舒適；接著，我們在襪襯正下方和橡膠部分之間全部加上 Zoom 氣墊，所以他等同於完全踩在氣墊上。」