Kevin Durant

Kevin Durant

Nike 籃球

Kevin Durant

90 年代兒時回憶

1990 年代在 Kevin Durant 心中佔有特殊地位。因為這不僅是他的孩童時期，更是讓他愛上籃球運動的年代。

「大概在 1995、1996 年時，我已經可以想像自己能成為怎樣的球員。」

Kevin Durant

1990 年代的文化和音樂激發了 KD 的想像力，鼓舞著他追求更遠大的人生目標。KD 說：「看著 MV 裡頭那些人的穿著打扮，以及影片呈現的渡假場景，讓我們對生活有了一些幻想。」