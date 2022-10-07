"PG 5 幕後故事"

PG 5

穩定暢動。

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近距離出手，彈性緩震

輕量全掌式 Nike Air Dot Weld Strobel 為 Paul George 提供在長長的賽季中保持活躍所需的緩震機能與舒適腳感。全面的靈活度有助於他在全場都能順暢轉換，PG5 可以說是攻守俱佳球員穿上場比賽的理想鞋款。

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急停再走，得心應手

像 Paul George 這樣的全方位射手，制霸球場始於出色的腳下功夫。PG5 的外底採用全方位鞋底紋路，提供場上急停再走的抓地力和控制力。

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