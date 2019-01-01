LeBron 16
強者限定
LeBron 16 兼具變化自如、迅疾和強悍等特質，宛如小皇帝的完美化身。
Battleknit 2.0
Battleknit 2.0 是專為 LeBron 開發的技術，也是強度勝於以往的 Nike 籃球鞋針織材料，兼具靈活彈性和穩固強韌等特性，有助球員展現迅猛又靈活多變的打法。
Max Air 與 Zoom Air 完美結合
全新 LeBron 16 的外底採用舒適、緩震性佳的全掌式 Max Air 氣墊，搭配嵌入式 Zoom Air 氣墊，打造彈力十足的回彈反饋機能，兩者相輔相成，讓雙足靈動自如。
可自行調整貼合度
LeBron 16 採用可調式鞋舌，不僅易於穿脫、可靠穩固，還可隨你調整到適當的合腳度。
設計幕後故事
LeBron 16
LeBron James 說：「LeBron 16 感覺很輕，輕到你會懷疑它是否夠耐操，但穿上後竟覺得非常穩固。Battleknit 2.0 技術可任你奔跑、跳躍、急停、任意變換方向，而且很舒適，真的非常特別。」
LeBron 16 設計師 Jason Petrie 進一步談到 Battleknit 2.0 這項創新技術：「16 比 15 更具有彈性，但鞋面採用 Battleknit 2.0 技術，以高韌性紗線製成，強度超過 Nike 籃球鞋所用的任何編織材料，因此可讓 LeBron 展現快速而行雲流水的動作。此外，這款鞋的包覆結構系統比起 LeBron 15 或之前的任何鞋款，能給予 LeBron 更高的穩固性。」