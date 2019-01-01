Kyrie Irving：疾速切入
刁鑽又快速的 Kyrie Irving 擁有不可思議的急煞、變換方向，以及讓防守者失去平衡的能力。他總是掌控比賽，招式變化無窮，難以預測外，更難防守。
Kyrie Irving：疾速切入
刁鑽又快速的 Kyrie Irving 擁有不可思議的急煞、變換方向，以及讓防守者失去平衡的能力。他總是掌控比賽，招式變化無窮，難以預測外，更難防守。
「我的球風獨特，」Kyrie 說道，「因為我的腳法很不一樣。我可以用腳尖及腳側來變換速度、創造空間。這讓我面對防守者時擁有優勢，因為我可以在場上快速地往各種方向切入。」
「我的球風獨特，」Kyrie 說道，「因為我的腳法很不一樣。我可以用腳尖及腳側來變換速度、創造空間。這讓我面對防守者時擁有優勢，因為我可以在場上快速地往各種方向切入。」
Kyrie 6 是專為 Kyrie 的無敵表現設計，透過最新的 Nike 創新功能來提升他的精準度與速度。「這是我穿過最舒適的鞋，」Kyrie 說道，「不但設計較以往提升，所採用的新技術也很適合我的打法。」
Kyrie 6 是專為 Kyrie 的無敵表現設計，透過最新的 Nike 創新功能來提升他的精準度與速度。「這是我穿過最舒適的鞋，」Kyrie 說道，「不但設計較以往提升，所採用的新技術也很適合我的打法。」