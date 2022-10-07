LeBron 18

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提升偉大成就，隆重介紹 LeBron 18

即將推出
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靈敏彈跳性能

全掌式 Zoom Air 氣墊回彈靈敏，提供所需的流暢感，讓你在運球時展現疾速感。

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起跳強度再提升

鞋跟 Max Air 氣墊專為吸收和再分散起跳爆發力而設計，無論在禁區或遠距離都能有效展現功用。

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穩固鎖定，爆發啟動

全掌式 Zoom Air 氣墊採用輕量 Knitposite 2.0，有助你維持高速甩開防守者並有效出手。

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