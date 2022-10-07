LeBron 17：無與倫比的 Air
對機能型氣墊的熱愛持續發燒！LeBron 17 結合最早期的鞋跟 Max Air 與前足的兩個 Zoom Air 襯墊，打造舒適感及靈敏度；同時也搭載創新又不可思議的輕量 Knitposite 鞋面，專為極致的動作與靈活度設計。
LeBron 17 的誕生
談到 LeBron 17 的誕生過程，LeBron James 當初向 Nike 設計師 Jason Petrie 與他的團隊提出了一個構想，希望打造的鞋款可以「毫無畏懼地激發能量」。這讓 Petrie 設計出一款透過 Air 氣墊保護 LeBron 的運動鞋，同時實現更進階的疾速效果。
當力量結合機能性
這款籃球鞋的鞋跟採用最大的 Max Air 氣墊，在不需要犧牲穩定性或舒適度的情況下，實現前所未有的緩震效果。
把握動力瞬間
前足採用 15 公釐極大量 Zoom Air 襯墊，可帶來更進階的靈敏度、暢行無阻的爆發力，以及非持球時的超感疾速。
柔韌防護
全新的 Knitposite 結構完美結合隨型貼合的 Flyknit，以及具有防護感的 Foamposite；採用如襪貼合的輕量鞋面，搭配重點區域的硬層，專為無懼的打法設計。
LeBron & Air：視覺歷史記憶
自從 LeBron 首款專屬運動鞋推出後，Air 氣墊不斷求新求變。詳閱上方的 LeBron 專屬系列演變，並重溫他職業生涯中的不凡成就。