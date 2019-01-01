LeBron 13
勢不可擋的爆發力
LeBron 13 比以往更輕盈、更精實且更具爆發力。
LeBron 13
LeBron James 腳上的戰靴，必須能經得起他威力強大的球風。也就是說，要具備超靈敏的緩震效能、穩固定位支撐及防護設計，才能讓他應付比賽中的嚴酷考驗。
彈性支撐
一體成型的鞋筒是以透氣網布製成，帶來如襪般的舒適性、靈活度與重點支撐，營造卓越定位效能。
重點區域，重點防護
腳趾、中足及鞋領上的 Hyperposite 材質，為 LeBron 最需要的關鍵部位提供重點區域保護。
靈敏緩震
四個輕薄的 Nike Zoom Air 氣墊，造就不可思議的靈敏緩震效能，為 LeBron 的每個動作帶來力量。
「
「我一直在比賽各方面拼命努力，追求更好的表現。對於自己的鞋子，我也有一樣高的要求。」
LeBron James
設計幕後故事
輕盈又精實，就和 LeBron 一樣
LeBron 期望他的最新專屬鞋款延續他從第 12 代起奠定的基礎：消除多餘累贅的過程。這和他最近在休賽期的作為有著異曲同工之妙：全盤調整他的飲食習慣和訓練計畫，但在大幅減輕體重之際，卻絲毫不影響他的體力能耐。歷經 82 場辛苦激烈的季賽之後，更輕盈的 LeBron 13 能在關鍵時刻讓雙腿更有勁兒。
打造專屬自己的傳奇
很多人覺得 13 是個不祥的數字，但 LeBron 從來不靠運氣。從一個來自俄亥俄州阿克倫的男孩，一路披荊斬棘，終於攀上顛峰成為籃球賽事中的小皇帝，這全憑他不屈不撓的奮鬥與毅力。向 LeBron 王者之路致敬的設計，包括後腳跟部位劃掉的「XIII」以及外底上的「Akronite」字樣，都是對於榮耀故鄉的情懷，和開創自我命運的巧妙提醒。