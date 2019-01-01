LeBron 14
神出鬼沒
嶄新中足束帶可隨雙足伸縮。LeBron 14 極度輕盈、彈性、俐落，提供疾速享受。
LeBron 14
LeBron 將速度與爆發力運用得出神入化，成為聯盟難得一見的傑出選手。他神祕兇猛、沉著淡定，看不見的威脅透露他在場上瞬息萬變的野心。這雙最新鞋款體現他的進攻哲學：一再化不可能為可能。
動態穩固
寬版中足束帶平均分散衝擊力道，無論快慢，每個動作都穩如泰山。
靈敏至極
四個 Nike Zoom Air 緩震氣墊將每一步的爆發力拉至極致，讓你隨心所欲拉開距離。
輕量舒適
極輕的沖孔鞋面設計，提供透氣度、靈活度與支撐力。
"
沒有什麼是我做不到的。
LeBron James
設計幕後故事
更輕巧、更強悍、更快速
LeBron 在場上的表現日新月異，每一賽季都能看見更快速、更強悍的突破。Nike 針對他與日俱增的速度和爆發動能，為他量身訂做一款更輕盈、更能疾速竄動的鞋款，同時滿足他向來嚴格要求的穩定防護機能與靈敏度。這次 Nike 採用全新升級的中足束帶、超輕量網布，並搭配較前兩代增厚一倍的 Nike Zoom Air 緩震系統。
流線俐落，為速度而生
Nike 設計團隊決定聚焦於速度，以提升鞋款的疾馳性和輕量著感為目標，因此增加簡練的穩固束帶設計，提供適量伸縮性，卻不致增加過多重量。此外，從鞋面沖孔泡棉到超輕薄網布也都化繁為簡，只搭載最為關鍵的機能。Nike 設計團隊告訴我們：「這次的鞋款極簡純粹，就是要讓 LeBron 在場上盡情發揮，無後顧之憂。」
在 Zoom 上奔馳
Nike 設計團隊在仔細研究 LeBron 的步伐後，在他踏地力道最大的區域加裝六角形 Nike Zoom Air 氣墊，以期在精確位置提供所需的靈活度與反應力。為增加他的爆發張力，設計團隊也強化緩震機能，去蕪存菁。設計團隊表示：「著感形同在 Zoom 上奔馳，沒有過多橡膠或泡棉的負擔，是很真實的接地感。」