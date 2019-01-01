LeBron 15
銳不可當
結合全新 BattleKnit 材質與強大的緩震機能，滿足爆發力超強球員的所有需求。
Battleknit
全新 BattleKnit 是專為 LeBron 設計的新型態 Flyknit 材質，不只締造彈性支撐力，更擁有極致輕量的靈活度及穩固貼合的感受。
如襪般的貼合感受
完整內襯，展現如襪般的穩固貼合感。高彈性鞋領，為足踝周圍提供靈活支撐力。精心設計的鞋領，穿脫更輕鬆。
Zoom 與 Max 非凡組合
這是第一雙同時搭載 Nike Zoom Air 及 Max Air 的籃球鞋。兩大機能集結，可減緩強悍球員重步落地時的力道，有助於快速移動。
設計幕後故事
LeBron 15
Nike 設計師 Jason Petrie 與 LeBron James 合作超過十個年頭，彼此間的默契有如心電感應。當要著手構思 LeBron 第十五代球鞋時，他們希望能夠展現強悍積極、風格獨具、時尚但又不失經典的樣貌。哪裡該穩紮穩打、哪裡又要求新求變，雙方已有共識。以下是 Petrie 針對 LeBron 15 設計上細微環節的介紹。
專為 LeBron 打造的針織工法
Petrie 團隊向 LeBron 展示 Flyknit 的早期款式時，LeBron 一眼就愛上，但認為原設計撐不住他約 118 公斤的體重，他需要更強固的設計。因此，Nike 織法創新團隊開始努力研發截然不同的針織工法，希望 LeBron 在更穩固的包覆感下自由暢動、隨機應變，於是 BattleKnit 就此誕生。Petrie 表示：「不論防護力、伸縮性和機能展現，這雙鞋款的各個部位一致達標到位，堪稱一雙全機能型鞋款。」
兩大緩震機能激盪火花
此外，LeBron 15 搭載一種全新緩震系統，能為如 LeBron 般具超強爆發力的球員帶來力量，那就是 Max Air 和 Nike Zoom Air 的二合一設計。Petrie 說：「LeBron 非常喜歡 Max Air。」集結兩種系統的特點，全速跑動與跳躍、重步落地，還能吸收衝擊力，立即往另一個方向急速衝刺，每一步都能帶來推進力。Petrie 表示：「此鞋款擁有 Zoom Air 廣受好評的所有優勢，同時兼具 Max Air 的舒適性。」