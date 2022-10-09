懷孕時 4 個驚人的身體改變

懷孕期間身體完成的四件難以想像之事
Nike (M) 登場
這麼說吧，身體會做一些瘋狂的事情，維持你和寶寶的健康。閱讀此內容的時機：當你需要提醒自己「你很棒」的任何時刻。
- 研究指出，懷孕期間所需要的能量相當於連續跑 40 週馬拉松所消耗的能量 (！)。
- 你的身體會形成胎盤來保護寶寶，而心肺適能指標也會為了維持兩人的健康跟著提升。
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深入閱讀……
*此內容旨在提供資訊和啟發，並非用於診斷、治療或提供特定的醫療建議。請務必諮詢你的醫療保健提供者，瞭解如何在孕期前、中、後保持健康和安全。
坦白說，你不可能完全喜歡孕育新生命的每個環節。尤其是當你懷孕後會感覺焦慮、精疲力盡、想吐、隱隱作痛，或是上述所有症狀，在這樣的情況下，真的很難對於為世界帶來新生兒的過程充滿感激。但可以肯定的是：你的身體在轉變、耐力和自我保護上，正在提升至全新境界。
事實上，杜克大學在近期的一項研究發現，女性在懷孕期間使用的能量達到最高值時，約為靜態能量消耗的 2.2 倍。頂尖耐力運動員在從事像馬拉松這類的短時間活動時，會消耗比這更多的能量，但是，在為期九個月的耐力「活動」中，「沒有人」能比孕婦以更快的速度燃燒能量。換言之，要兼顧懷孕期間的所有生理需求，就像是讓身體參加超級馬拉松一樣，不同的是，你必須連續九個月天天出席這場「比賽」，而不是只跑上一兩天而已。
住在英屬哥倫比亞溫哥華的運動和生殖健康專家 Ainslie Kehler 博士說：「懷孕的身體在休息時也會以意想不到的方式辛勤工作，事實上，它很有可能正在工作、運動，或是早就開始追逐孩子了，這真令人感到不可思議。」
在這九個多月中，許多生理變化都在體內發生，你或許不會明顯感覺得到。所以，為了讓你更清楚地明白，即使是在你覺得自己不太迷人的日子裡，你的身體仍藏有無限潛能，讓我們一起來探討這些令人難以想像的現象 (就好像你難以想像肚中嬰孩的長相一樣)。
1. 你的身體正在形成全新器官。
Kehler 說：「在懷孕的前 13 週內，子宮血管會重新改造，幫助身體形成胎盤，這是身體唯一可以暫時借用的器官。」其主要的功能就是為寶寶供給血液和營養，以及從寶寶的血液中運出二氧化碳等廢物。Kehler 表示：「基本上，胎盤的功能等同於成長中嬰兒的肺、腎和完整消化系統。」她進一步補充道：「它還能製造荷爾蒙，有助於保護你的小寶貝遠離環境毒素和感染。」說是史上最佳保鑣也不為過。
2. 你的血量幾乎增加了一倍。
東卡羅萊納大學懷孕和嬰兒期聯合研究組織的共同主持人暨運動生理學家 Linda E. May 博士表示：「為了確保你和寶寶都能獲得足夠的營養和氧氣，懷孕期間，在體內循環的實際血液量會跟著增加。」(根據加州奧克蘭專科認證的婦產科醫師 Amanda Williams 醫學博士表示，血液量增加的另一個原因：主要是因為分娩期間會發生大量失血——沒錯，你的身體很聰明，預先準備了額外的備用血量！) 事實上，妙佑診所的專家指出，血液量會增加 30% 到 50%。Kehler 說：「對於那些懷上雙胞胎或三胞胎的孕婦，增加的量還會更多。」
Kehler 指出，為了泵出這些額外的血液，心臟就必須更賣力工作。每搏輸出量 (心臟每一次心搏所泵出的血液量) 會隨著孕期的各個階段增加，而心率也會慢慢提升至每分鐘增加 10 至 15 下。Kehler 說：「在身體的血液和氧氣流量大幅提升的情況下，有些孕婦會變得紅光滿面。也就是說，這正是造成『懷孕光芒』背後的其中一項因素。」(冷知識大放送！)
3. 你的最大攝氧量增加了。
Kehler 說：「部分有跑步習慣的孕婦可能會很高興聽到這個消息，血液和氧氣流量的增加也會提升你的最大攝氧量，這是身體在劇烈運動時，可以消耗的最大氧氣量。」舉例來說，在速度跑中，這個數值越高，你就能利用更多氧氣來產生能量，繼續跑下去。
Kehler 說：「增加的最大攝氧量最久可維持至產後 12 個月，這也許 (必須強調「也許」) 會讓你在運動計畫中感覺變得更快或更強壯。」她補充說明：「然而，我們必須在可能的『優勢』與事實之間謹慎評估，事實就是你的韌帶這九個多月來承受了許多壓力，而許多器官也還在復原至原本的位置。」Kehler 接著說：「此外，醫生通常建議在產後休息一個月左右 (如果是剖腹產的話，建議休息六至八週)，再重拾運動的習慣，這可能會讓產後的第一次健身感覺更加艱難。在產後階段，你也許需要耐心地回復至原先的心肺水準。」不過別擔心，這正是慢跑嬰兒推車派上用場的時候。
4. 你的味覺會改變，幫助攝取正確的營養素。
如果你突然發現自己很想吃醃黃瓜和洋芋片，而且對你以前喜愛的芝麻葉沙拉不屑一顧，這很有可能是身體在幫助你滿足所需的營養需求。我們還不清楚為什麼會發生這樣的情況，但科學家透過系統性回顧得到了一些見解。首先，你現在需要攝取更多鈉來維持你和寶寶的健康，因此，味蕾會透過讓食物變得平淡無味，來刺激你覬覦那一整罐鹽巴。其次，對所有苦味食物心生厭惡，這可能是一種保護性反應，防止你食用可能會 (也可能不會) 對你和寶寶產生毒性的刺激性化合物。當然，這些雖然只是理論，卻是很有趣的觀點。
也就是說，在懷孕的旅程中，當你感到狀態不佳的時候，可以更堅信「你的身體是令人驚奇且充滿智慧的活力發電機」這個想法。你值得擁有一面表揚金牌。
文字：Adele Jackson-Gibson
攝影：Vivian Kim
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