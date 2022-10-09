懷孕時 4 個驚人的身體改變

坦白說，你不可能完全喜歡孕育新生命的每個環節。尤其是當你懷孕後會感覺焦慮、精疲力盡、想吐、隱隱作痛，或是上述所有症狀，在這樣的情況下，真的很難對於為世界帶來新生兒的過程充滿感激。但可以肯定的是：你的身體在轉變、耐力和自我保護上，正在提升至全新境界。



事實上，杜克大學在近期的一項研究發現，女性在懷孕期間使用的能量達到最高值時，約為靜態能量消耗的 2.2 倍。頂尖耐力運動員在從事像馬拉松這類的短時間活動時，會消耗比這更多的能量，但是，在為期九個月的耐力「活動」中，「沒有人」能比孕婦以更快的速度燃燒能量。換言之，要兼顧懷孕期間的所有生理需求，就像是讓身體參加超級馬拉松一樣，不同的是，你必須連續九個月天天出席這場「比賽」，而不是只跑上一兩天而已。



住在英屬哥倫比亞溫哥華的運動和生殖健康專家 Ainslie Kehler 博士說：「懷孕的身體在休息時也會以意想不到的方式辛勤工作，事實上，它很有可能正在工作、運動，或是早就開始追逐孩子了，這真令人感到不可思議。」



在這九個多月中，許多生理變化都在體內發生，你或許不會明顯感覺得到。所以，為了讓你更清楚地明白，即使是在你覺得自己不太迷人的日子裡，你的身體仍藏有無限潛能，讓我們一起來探討這些令人難以想像的現象 (就好像你難以想像肚中嬰孩的長相一樣)。