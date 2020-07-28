最大攝氧量 (VO2 Max) 的重要性

要達到這個效果，可以舒適地慢跑一段長距離，並從事速度更快、難度較高的運動計畫。打造出良好的健身基礎後，就能專注在高強度間歇訓練 (HIIT) 上。Coutts 表示，這些訓練會輪流交替進行強力或全力以赴的訓練和恢復期，做這類訓練是提高最大攝氧量和乳酸閾值最有效的方法之一。他說：「是時候該擴大你的舒適圈了。沒有人說過提高最大值是件容易的事，但你會因此變得更好。」



怎樣具體變得更好？Klein 解釋說，以較高強度進行短間歇運動可以促進無氧系統達到乳酸閾值，漸漸地在做這些間歇運動時可以有更長時間、更高效率的表現。他建議所設定的強度目標可以落在 800 公尺衝刺跑和全力以赴的 3.2 公里配速之間。Klein 說，這種極度奮力「能提供身體進行調適、變得更加強壯，和提高最大攝氧量所需的代謝和生理壓力。」



科學證明也是如此。《競技與健身運動醫學與科學》期刊的一項研究已經證實，HIIT 能幫助我們提高最大攝氧量。針對幾項研究的評論也指出，HIIT 例行訓練比耐力訓練更能提高最大攝氧量。



下次進行間歇運動計畫時，就藉此引爆最大攝氧量吧。



試試 Nike Run Club 的速度跑語音指導。