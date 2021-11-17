如何為寬腳板找到理想鞋款

你的鞋款是否有正確的貼合度？ 你可能會認為有， 但許多人穿著的鞋子尺寸都不正確。 事實上，《Journal of Foot and Ankle Research》一篇 2018 年 7 月的研究指出，只有三分之一的人穿著貼合度正確的鞋子。

而且鞋子常常長度正確，但寬度不對。 上述研究也發現，有 64% 的人穿著的鞋子過窄。

如果你是寬腳掌，穿著合適的鞋款尺寸就能免於疼痛和受傷，對運動員來說，更是如此。 跑者、籃球員和田徑運動員等，會對雙足施加相當大的壓力，因此，好好照顧雙足很重要。

即使認為自己的鞋子有正確的貼合度，花幾分鐘時間看看自己是否是寬腳掌，接著確保為所從事的運動或活動穿著理想鞋款，也會很有幫助。