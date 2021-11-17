如何為寬腳板找到理想鞋款

以下分享如何為寬腳掌找到理想鞋款
購買指南
寬腳掌需要寬版鞋， 然而並不是每一家鞋款供應商都提供寬版鞋。 在此分享選購鞋子時需銘記於心的要點。
你的鞋款是否有正確的貼合度？ 你可能會認為有， 但許多人穿著的鞋子尺寸都不正確。 事實上，《Journal of Foot and Ankle Research》一篇 2018 年 7 月的研究指出，只有三分之一的人穿著貼合度正確的鞋子。
而且鞋子常常長度正確，但寬度不對。 上述研究也發現，有 64% 的人穿著的鞋子過窄。
如果你是寬腳掌，穿著合適的鞋款尺寸就能免於疼痛和受傷，對運動員來說，更是如此。 跑者、籃球員和田徑運動員等，會對雙足施加相當大的壓力，因此，好好照顧雙足很重要。
即使認為自己的鞋子有正確的貼合度，花幾分鐘時間看看自己是否是寬腳掌，接著確保為所從事的運動或活動穿著理想鞋款，也會很有幫助。
較寬的腳掌需要較寬的鞋款
為寬腳掌而設計的鞋款通常和標準鞋款有相同的鞋跟結構，但鞋頭較大、前足較寬，有時深度也較深。
寬版鞋可能具備你會想要的其他特點，例如泡棉緩震機能、高品質材質 (運動鞋採用皮革鞋面或跑鞋採用透氣網布鞋面)，以及加強足弓支撐。
不論是在網路上購買或前往門市選購，都要謹記幾件事情，確保所購買的寬版鞋能讓雙足保有舒適感受，並提供可靠的機能優點。
如何為寬腳掌找到理想鞋款
1.在當天稍晚的時候進行選購
整天下來，腳掌會變得比較寬。 雙足可能也因為走很多路而變得更疲累、更敏感。 在這種雙足狀態比較沒那麼好的情況下試穿鞋子，比較容易注意到貼合度的小差異。
不過在穿著鞋子長跑，或進行一天兩次的訓練課程期間，這些小問題可能會加劇。 例如，如果在門市試穿時，覺得跑鞋有點貼合，當你跑步開始累積里程時，可能會覺得鞋子變得更緊，讓人感到疼痛。
2.考慮襪子的選擇
購買鞋子時，一定要穿著訓練時打算要穿的襪子。 身為運動員，你可能會有幾款針對各種訓練類型而設計的不同特定運動襪款。
為了擁有出色的鞋款貼合度，試穿可能會購買的新鞋時，請穿著任何 (及所有) 你打算穿著的襪子。 例如，採用加壓設計的襪子會讓雙足在鞋子裡變得比較小，而羊毛健行襪會需要更多的空間。
3.帶上你的足部矯具
如果你有穿著專屬訂製的足部矯具或是在門市購買的內底，購買鞋款時請隨身帶著。 你所穿著的足部矯具類型，可能會讓鞋款貼合度有很大的改變。
通常你會移除鞋子的內底，並換上全掌式足部矯具。 然而，足部矯具的設計幾乎都比鞋款所附的內底厚，因此搭配你打算使用的內底或是足部矯具試穿鞋子，並測試看看，是非常重要的事情。
4.左右兩腳都要貼合
這聽起來或許理所當然，但在決定購買哪一雙鞋款前，請試穿左右兩隻鞋子。 有一隻腳掌比較寬或比較長的情況，並不少見。 如果是這種情況，你可能必須購買適合較大那隻腳掌的鞋款。
不過，讓腳掌較小的那隻腳穿著貼合效果不佳的鞋子，也不是很合適，因此，有些運動員購買新鞋時，會一次買兩雙。
在部分限定的情況下，例如雙腳尺寸至少差 1.5 號以上的運動員，Nike 會為雙腳分別提供不同的鞋子尺寸。 聯絡 Nike 取得協助，瞭解更多資訊。
5.進行視覺上的比較
試穿鞋子前，請把鞋子放在兩腳旁，比較鞋子和雙腳的寬度。 鞋子看起來應該要比較寬一點。 雖然雙足可能可以擠進看起來比較窄的鞋子，不過會沒有空間舒適活動。
如果鞋子看起來對雙足來說實在太小，請要一雙不同寬度的鞋子。 寬版鞋通常會比一般寬度的版本寬約 1 公分，而特寬鞋款會比寬版鞋寬約 1 公分。
6.新鞋試駕，體驗騁馳
購買任何鞋子時，都應該在門市裡或家裡 (如果在線上或門市購買允許這麼做的話) 試穿看看。 在門市試穿時覺得很適合的鞋子，在人行道上走一兩公里後，兩隻腳可能會開始很想把鞋子脫下來。
有些跑步運動門市會在營業場所提供跑步機，讓你可以在購買前測試鞋款。 其他門市可能可以讓你在戶外跑步進行測試。 如果是在網路上購買，請確認該品牌的退貨須知，確保即使是在試跑之後，也能退回鞋款。 Nike 提供 60 天延長退貨須知，如果鞋款不合適，可以退回。
最後，請記得雙足大小會隨著年齡而改變。 即使已經穿著相同尺寸的鞋子好幾年，聰明的做法是：每隔幾年測量雙足並找出合適的尺寸，確保買到適合自己的鞋款。
如何知道自己是否是寬腳掌？
你可能曾經走進鞋店，銷售人員使用金屬滑軌 (也就是量腳器) 得出你的鞋款尺寸。
不過現在多數人都是根據自己一直以來所購買的尺寸，在網路上買鞋子。 因此如何知道自己是否是寬腳掌？
最簡單的一個方法是使用智慧型手機應用程式 (例如 Nike 所提供的應用程式) 掃描整個足部、繪製全足結構、收集 13 個位置的資料點，幾秒內即可得出結果。
你也可以使用捲尺 (或尺)、筆和兩張紙測量雙足：
- 脫掉鞋子。
- 將紙張放置於地面，並站在紙上。
- 繪出雙足的輪廓。
- 測量其中一隻腳最寬處的距離 (前腳掌的橫向寬度)
- 在另一隻腳上重複操作。
得到測量結果後，請比較線上尺寸表，確認自己的腳掌是屬於瘦長、一般、偏寬，還是特寬。
例如，如果穿著的是女款 7 號鞋，而腳的最寬處測量出來的數值是 3 7⁄16，那麼你要穿的是寬度中等的鞋子。 測量出來的數值若是 3 5⁄16，就要穿窄版鞋，如果是 3 9⁄16，就要穿寬版鞋。
寬腳掌的原因
- 拇趾外翻：當大拇指受迫內彎而無法指向前方時，就會生成這些令人不適的骨質突起。 持續穿著尺寸不對的鞋子，或是有關節炎等身體狀況時，可能會造成拇趾外翻。 也可能會發生鎚狀趾和長繭等腳趾狀況，需要穿寬版鞋。
- 足弓扁平：你可能會因遺傳或後天因素而足弓扁平。 足弓塌陷時，雙足就會變得比較寬。 整日久站長期下來可能會導致足弓扁平，尤其是當穿著的鞋款不具備加強足弓支撐的機能時。
- 水腫：懷孕期間或是經前荷爾蒙變化可能會引發腫脹。 服用特定藥物或是身體病況 (如心臟衰竭) 也可能導致水腫。
- 基因：有些人天生腳掌就比較寬。 如果父母是寬腳掌，你可能也會這樣。
- 懷孕：懷孕的第二及第三孕期期間，雙足變寬是常見現象。 這段期間荷爾蒙會讓韌帶稍微變鬆，因此雙足會變得比較寬一點。
為何要購買寬版鞋？
而且並非每一家製鞋廠商都會生產不同寬度的鞋款，寬腳掌的人可能會很難找到自己所需的寬度。 因此，你可能會想把腳擠進標準寬度的鞋子，入手自己比較喜歡的設計。
然而，穿著尺寸不對的鞋子可能必須得面對後果，短期的後果包括疼痛、不適感、腫脹、起水泡，以及足弓疼痛。 長期下來會造成拇趾外翻、鎚狀趾、雞眼、長繭、腳趾嵌甲、神經受到壓迫、骨刺和其他問題。
貼合度差的鞋款也和年長者及患有糖尿病者的足部健康狀況不佳有關。 這兩群人都比較可能會穿著過窄的鞋子，而有糖尿病的人會有出現所謂周邊神經病變的風險，這可能會導致疼痛、足部潰瘍，以及下肢截肢。
能提供理想貼合度的鞋款，也是擁有舒適體驗和發揮出色表現的先決條件。 《Journal of Sports Science and Medicine》上 2020 年 3 月的一項研究指出，穿著正確的跑鞋能改善舒適度、提升跑步相關表現，並且可能可以減少受傷。
此外，許多跑鞋專為提供特定優點而設計，例如吸收衝擊力道或提供穩定性。 不過，《Journal of Foot and Ankle Research》一篇 2018 年 7 月的研究發現，不能為雙足提供正確貼合度的鞋款，無法實現設計時所要達成的目的。
要持續鍛鍊，就必須為雙足找到理想鞋款，才能待在場上持續奮戰，否則可能只得坐在場邊觀戰。
寬腳掌常見問題
寬版或特寬版鞋款有多寬？
寬度尺寸的差別大約為 1 公分 (或約 1/3 吋)。 舉例來說，我們的寬版鞋約比同一雙鞋子的一般寬度鞋款寬約 1 公分，而特寬版鞋款又比同一雙鞋子的寬版鞋寬約 1 公分。
如何在 Nike.com 上找到寬版鞋？
在 Nike.com 上很容易找到具備你想要寬度的鞋款。 請前往你想要的類別下的鞋款 (例如男款)。 接著只要使用我們的篩選條件，並選擇理想的寬度即可。 Nike Air Zoom Pegasus、Nike Air Zoom Structure 和 Nike Zoom Vomero 有時會提供較寬版的設計。