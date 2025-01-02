Nike Swoosh、Indy 和 Alate 皆有三種支撐效果可供選擇。在判斷自己所需的支撐效果 (會因所從事的運動而有所不同) 時，請謹記以下資訊。

高度支撐型運動內衣

跑步或跳躍等高衝擊運動，會出現回彈晃動，且動作較大。這類運動需要高衝擊運動內衣，專為包覆胸部與提供出色支撐而設計，可減少晃動程度。高度支撐型運動內衣可減少胸部疼痛以及可能會產生的干擾，很適合網球、籃球和 HIIT。

Nike Dri-FIT 高度支撐型運動內衣採用寬肩帶設計、背部安全鉤扣，以及支撐型罩杯。側重支撐機能的設計，有助於避免摩擦，不咬肉。

如果胸部較為豐滿，即使從事低衝擊運動，建議也選擇中度或高度支撐型運動內衣。更多的支撐力有助於帶來加壓和包覆效果，讓你在運動時擁有舒適支撐感受。