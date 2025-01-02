如何選擇正確的運動內衣
購買指南
Nike 運動內衣滿足運動員的各種需求。查看精選款式。
舒適、支撐的運動內衣能讓訓練成效大不同。瞭解如何選擇運動內衣就能掌握關鍵，為運動找到能帶來理想貼合效果的款式。
世界上有各種玲瑯滿目的運動內衣，具備不同的特點，能滿足各種運動程度與偏好的著感。Nike 提供數種不同的運動內衣版型：
- 對於以成功致勝為目標的運動員來說，Nike Swoosh 運動內衣能為一舉一動提供優異的包覆效果，是出色的理想選擇。
- 想要包覆效果較低的款式，選擇 Nike Indy 就對了。這是俐落又具支撐力的理想選擇，可讓你自在暢動，又能帶來修身效果。
- 想要擁有全日舒適感受，就試試超級柔軟、滑順的 Nike Alate，能提供宛如第二層肌膚般的觸感。
請記得，正確的運動內衣著感服貼，也能讓你靈活暢動。貼合效果不佳的運動內衣可能會有摩擦感，無法穩固定位，胸圍處也會感覺受拘束。
使用本指南，掌握選擇運動內衣的秘訣。
同時考慮活動類型與衝擊力道
Nike Swoosh、Indy 和 Alate 皆有三種支撐效果可供選擇。在判斷自己所需的支撐效果 (會因所從事的運動而有所不同) 時，請謹記以下資訊。
高度支撐型運動內衣
跑步或跳躍等高衝擊運動，會出現回彈晃動，且動作較大。這類運動需要高衝擊運動內衣，專為包覆胸部與提供出色支撐而設計，可減少晃動程度。高度支撐型運動內衣可減少胸部疼痛以及可能會產生的干擾，很適合網球、籃球和 HIIT。
Nike Dri-FIT 高度支撐型運動內衣採用寬肩帶設計、背部安全鉤扣，以及支撐型罩杯。側重支撐機能的設計，有助於避免摩擦，不咬肉。
如果胸部較為豐滿，即使從事低衝擊運動，建議也選擇中度或高度支撐型運動內衣。更多的支撐力有助於帶來加壓和包覆效果，讓你在運動時擁有舒適支撐感受。
中度支撐型運動內衣
從事衝擊力道較輕的運動，建議選擇中度支撐型運動內衣。衝擊力較輕的運動包括室內單車、拳擊和划船。這些類型的運動還是需要全方位的支撐與加壓機能，但所需要的效果比高度支撐型運動內衣所提供的要低。
Nike Dri-FIT 中度支撐型運動內衣以柔軟滑順的材質製成，支撐力足以避免晃動。這類運動內衣很適合較小的罩杯尺寸，不過胸部較豐滿的人在從事低衝擊運動時，可能也會比較喜歡穿著中度支撐型運動內衣，擁有額外的支撐力。
輕度支撐型運動內衣
皮拉提斯、瑜伽或舉重等低衝擊運動強度比較低，對身體所造成的直接衝擊力道也比較小，因此，很適合輕度支撐型運動內衣。
Nike Dri-FIT 輕度支撐型運動內衣輕盈、舒適，即使沒有運動，也適合每日穿著。柔軟透氣的材質，可隨身體動作彈性伸縮。