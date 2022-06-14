清潔鞋款的 6 個簡易步驟
產品保養
定期清潔有助於讓鞋款維持出色外觀 (和味道)。在此分享不傷害鞋款的清潔方法。
用品
- 洗碗精
- 小蘇打
- 神奇清潔海綿 (選用)
- 皮革保養液 (選用)
- 白醋 (選用)
工具
- 鞋刷
- 牙刷
- 乾淨、柔軟的布
- 麂皮刷 (選用)
不常清潔，很難讓鞋子維持嶄新狀態。 從鞋盒拿出新鞋的那一刻，就會想把鞋子穿出門，鞋子會沾上灰塵、泥土，會有磨損的痕跡和污漬。
為了確保運動鞋能長期保有出色機能，建議適當地保養與維護鞋款，包括清潔在內。 開始之前，請先放進鞋撐，或是把弄皺的報紙塞進鞋子裡，這麼做有助於在清潔時維持鞋形。 接著開始動手清潔。
有了這些秘訣，只要幾個簡單步驟，就能讓任何運動鞋和跑鞋維持嶄新風貌並保持潔淨。
逐步清潔鞋款的方法
1.使用乾刷子
使用乾燥、軟毛的鞋刷，刷掉輕輕附著在外底、中底和鞋面上的塵土。 沒有鞋刷？ 沒關係，舊牙刷也很好用。
2.打造溫和的清潔洗滌劑
將溫水和少量溫和洗衣精或洗碗精混合在一起。
如果是白色或淺色的鞋子，也可以將等量的小蘇打和水混合在一起，製成有效的稠狀清潔劑。
3.手洗鞋帶
拆下鞋帶，並用少量的溫和清潔洗滌劑清洗。 用手揉洗、用水沖洗乾淨，接著用軟布輕輕擦乾。
4.清洗鞋底
將軟毛刷、牙刷或抹布沾上溫和的洗滌劑。 徹底清潔外底和中底，慢慢來，好好清潔鞋底的每個部分。 用軟布擦乾。
注意事項：如果需要清洗內底，請先取出，並用洗滌劑加以清潔，確保在放回鞋裡之前，有時間讓內底變乾。
5.清洗並吸乾鞋面
使用溫和洗滌劑和軟毛刷、牙刷，或柔軟的濕布清潔鞋面。 慢慢來，而且不要太用力擦洗。
覺得外觀已經可以了，就用超細纖維乾毛巾或軟布吸乾，盡可能除去肥皂水和污垢。 有需要的話請重複操作。 避免用摩擦的方式讓鞋子變乾，這麼做可能會磨損鞋子的材質或是讓殘留的小污垢擴散開來。
6.晾乾
在室溫下晾乾運動鞋。 在下次穿去做運動或活動前，一定要先讓鞋子徹底變乾。 大多數的鞋子應該需要至少 8 小時才能徹底變乾。
不同材質的特殊考量
按照這些基本清潔步驟清洗，可確保運動鞋保持潔淨，不過部分材質需要多一點額外的呵護。 以下是將清潔劑用於不同類型鞋款的相關須知。
如何清潔皮革鞋款
皮革鞋款很容易有污漬，因此經常清潔很重要。 除了使用乾刷子和溫和洗碗精之外，也可以使用神奇清潔海綿或皮革保養液去除污漬。 不要太用力擦洗鞋子，否則可能會傷害皮革。
如何清潔麂皮鞋款
麂皮很難清潔這件事眾所皆知。 如果發現有水漬、磨損的痕跡、泥土或污漬，或許是時候好好清潔你的麂皮鞋款了。 使用這些建議的技巧和特殊工具完成清潔工作。 方法如下：
- 使用麂皮刷或毛巾拂去表面碎屑，要順著材質的紋理，而不是逆向。
- 使用麂皮刷 (或橡皮擦) 擦去鞋子表面上的任何污漬。
- 面對頑垢，將布沾上白醋，來回交替擦拭材質。
Nike Flyknit 鞋款提供適切到位的彈性支撐，不過材質相當精緻，使用清潔劑時需要小心注意。 使用不含化學製品的肥皂製作溫和的肥皂水洗滌劑。 切勿使用漂白劑或其他刺激性清潔用品，這麼做會損壞材質。 拿一條乾淨的布，以順著針織紋理的方向用洗滌劑擦拭。
鞋款清潔常見問題
可以用洗衣機洗鞋子嗎？
多數鞋子都不應該放進洗衣機或烘衣機。 清洗的過程中，可能會破壞精緻的材質，而高溫會讓鞋子變形。
如何清潔內底，減少異味？
有時可能也必須清潔內底。 如果要這麼做，請取下內底，並採用和清洗鞋子外部一樣的清潔步驟。 將內底放回鞋子裡之前，請務必徹底晾乾。 如果還是有異味，可更換內底。 多數體育用品店和鞋店都有提供替換用的內底。
鞋子清潔後還是髒髒的怎麼辦？
如果按照並重複上述清潔步驟後，鞋子看起來還是髒髒的，鞋子可能在場上跑了太多趟、穿越全場太多次，或是在跑道上跑了太多圈。 也許是時候換上新的運動鞋了。
清洗鞋子的頻率
清洗時間的安排取決於穿鞋子的頻率，以及穿去哪裡。 請每兩個星期清潔一次，或是只要開始看起來髒髒的就清洗。 經常維護可減少清潔的時間。