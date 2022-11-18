清潔鞋款的 6 個簡易步驟
產品保養
定期清潔有助於讓鞋款維持良好外觀 (和味道)。在此分享不傷害鞋款的清潔方法。
用品
- 洗碗精
- 小蘇打
- 家用清潔海綿 (選用)
- 皮革保養液 (選用)
- 白醋 (選用)
工具
- 鞋刷
- 牙刷
- 乾淨、柔軟的布
- 麂皮刷 (選用)
不常清潔，很難讓鞋子維持嶄新狀態。 從鞋盒拿出全新運動鞋的那一刻，就會想把鞋子穿出門，鞋子會沾上灰塵、泥土，會有磨損的痕跡和污漬。
為了確保運動鞋能長期保有出色機能，很重要的一點是：適當地保養與維護，包括清潔在內。 開始之前，請先放進鞋撐，或是把弄皺的報紙塞進鞋子裡，這麼做有助於在清潔時維持鞋形。 接著開始動手清潔。
有了這些秘訣，只要幾個簡單步驟，就能讓任何運動鞋 (包括運動生活鞋款、籃球鞋和跑鞋) 維持嶄新風貌並保持潔淨。
逐步清潔鞋款的方法
1.使用乾刷子
使用乾燥、軟毛的鞋刷，刷掉輕輕附著在外底、中底和鞋面上的塵土。 沒有鞋刷？ 沒關係， 乾淨的備用牙刷也很好用。
2.打造溫和的清潔洗滌劑
將溫水和少量溫和洗衣精或洗碗精混合在一起。
如果是白色或淺色的鞋子，也可以將等量的小蘇打和水混合在一起，製成有效的稠狀清潔劑。
注意事項：使用洗碗精時，請務必小心謹慎，並以大量的水稀釋洗碗精。 高濃度的洗碗精可能會導致部分材質變色或天然油脂流失。
3.手洗鞋帶
4.清洗鞋底
將軟毛刷、牙刷或抹布沾上溫和的洗滌劑。 徹底清潔外底和中底，慢慢來，好好清潔鞋底的每個部分。 用軟布擦乾。
注意事項：如果需要清洗內底，請先取出，並用洗滌劑加以清潔，確保在放回鞋裡之前，有時間讓內底變乾。
5.清洗並吸乾鞋面
將軟毛刷、牙刷，或濕布沾上溫和洗滌劑來清潔鞋面。 輕輕刷洗，避免傷害材質。
覺得外觀已經可以了，就用超細纖維乾毛巾或軟布吸乾，盡可能除去表面的肥皂水和污垢。 有需要的話請重複操作。 避免用摩擦的方式讓鞋子變乾，這麼做可能會磨損鞋子的材質或是讓殘留的小污垢擴散開來。
6.晾乾
在室溫下晾乾運動鞋。 在下次穿去做運動或活動前，一定要先讓鞋子徹底變乾。 多數鞋子會需要至少 8 小時才能徹底變乾。
不同材質的特殊考量
按照這些基本清潔步驟清洗，有助於讓運動鞋的外觀保持潔淨，不過部分材質需要多一點額外的呵護。 以下是將清潔劑用於不同類型鞋款的相關須知。
- 如何清潔皮革鞋款
皮革鞋款很容易有污漬，因此經常清潔很重要。 除了使用乾刷子和溫和洗碗精之外，也可以使用家用清潔海綿或皮革保養液去除污漬。 避免用力擦洗鞋子，否則可能會傷害皮革。
- 如何清潔麂皮鞋款
麂皮很難清潔這件事眾所皆知。 如果發現有水漬、磨損的痕跡、泥土或污漬，或許是時候好好清潔你的麂皮鞋款了。 使用這些建議的技巧和特殊工具完成清潔工作。
使用麂皮刷或毛巾拂去表面碎屑，要順著材質的紋理，而不是逆向。
使用麂皮刷或橡皮擦擦去鞋子表面上的任何污漬。
面對頑垢，將布沾上白醋，來回交替擦拭材質。
- 如何清潔針織鞋款
Nike Flyknit 鞋款在許多不同類型鞋款中提供彈性支撐效果與透氣性。 正確清潔 Nike Flyknit 或其他針織或網布鞋款的方式是：使用不含化學製品的肥皂製作溫和的肥皂水洗滌劑。 最好不要使用漂白劑或其他刺激性清潔用品，這麼做會傷害材質。
使用鞋刷或乾淨的牙刷，以順著針織紋理的方向用洗滌劑擦拭。 用乾淨的布拭去肥皂，有需要的話請重複操作。 晾乾鞋子，並避免使用烘乾機，因為溫度過熱會傷害鞋款。
鞋款清潔常見問題
可以用洗衣機洗鞋子嗎？
Nike 不建議用洗衣機洗鞋子。 正確的手洗方式是確保不會在清洗過程中意外損壞鞋款的好方法。 洗衣機會傷害精緻的鞋款材質，而烘乾機則會讓鞋子變形。 此外，清洗運動鞋這類笨重的物品可能會對洗衣機造成損壞。
如何清潔內底，減少異味？
有時可能必須清潔內底。 如果要這麼做，請取下內底，並採用和清洗鞋子外部一樣的清潔步驟。 將內底放回鞋子裡之前，請務必徹底晾乾。 如果還是有異味，可更換內底。 許多體育用品店和鞋店都有提供替換用的內底。
鞋子清潔後還是髒髒的怎麼辦？
清洗鞋子的頻率
清洗時間的安排取決於穿鞋子的頻率，以及穿去哪裡。 想要保持出色的鞋形，請每兩個星期清潔一次，或是只要開始看起來髒髒的就清洗。 經常維護有助於減少清潔的時間。