清潔鞋款的 6 個簡易步驟

不常清潔，很難讓鞋子維持嶄新狀態。 從鞋盒拿出全新運動鞋的那一刻，就會想把鞋子穿出門，鞋子會沾上灰塵、泥土，會有磨損的痕跡和污漬。

為了確保運動鞋能長期保有出色機能，很重要的一點是：適當地保養與維護，包括清潔在內。 開始之前，請先放進鞋撐，或是把弄皺的報紙塞進鞋子裡，這麼做有助於在清潔時維持鞋形。 接著開始動手清潔。

有了這些秘訣，只要幾個簡單步驟，就能讓任何運動鞋 (包括運動生活鞋款、籃球鞋和跑鞋) 維持嶄新風貌並保持潔淨。