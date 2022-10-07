"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."

Kobe Bryant

Dünden Daha İyi Ol

Her gün biraz daha iyi olmak, uzun vadede çok daha iyi olmanı sağlar. Daha iyi bir oyuncu, koç, lider olursun. Daha iyi bir insan olursun. Daha iyi olmak istiyorsan bugün başla.

Dünden Daha İyi Ol

Her gün biraz daha iyi olmak, uzun vadede çok daha iyi olmanı sağlar.
Daha iyi bir oyuncu, koç, lider olursun. 
Daha iyi bir insan olursun. Daha iyi olmak istiyorsan bugün başla.

Mamba Haftasına Hoş Geldin

Kobe, Mamba Mantalitesini Tutku, Konsantrasyon, Dürüstlük, Korkusuzluk ve İyimserlik değerlerinin üzerine inşa etmişti. Kendisini, bu değerleri kendi hayatlarına uygulayarak daha iyi olmaları için yeni nesle ilham kaynağı olmaya adamıştı. Bu hafta onun mirasını sürdürüyoruz. Mamba Mentorlarımız, Kobe'nin Mamba Mantalitesinden öğrendiklerini sana aktaracak.

Mamba Mantalitesi

Birinci Gün: Tutku

Diana Taurasi, Jewell Loyd, Sydney Leroux, Sky Brown, Sabrina Ionescu, Devin Booker, Anthony Davis...

Mamba Mantalitesi

İkinci Gün: Konsantrasyon

Diana Taurasi ve Jewell Loyd ile

Mamba Mantalitesi

Üçüncü Gün: Dürüstlük

Sydney Leroux ve Sky Brown ile

Mamba Mantalitesi

Dördüncü Gün: Korkusuzluk

Sabrina Ionescu ve Devin Booker ile

Mamba Mantalitesi

Beşinci Gün: İyimserlik

Anthony Davis ve Naomi Osaka ile

Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy

İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın üç yolu.

Mamba Mantalitesi

Trained: Canlı

Canlı yayınlanan bu özel podcast'te Nike kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty, WNBA seçmelerinde 1. sıradan seçilen Sabrina Ionescu ve WNBA efsanesi Lisa Leslie ile Mamba Mantalitesini nasıl uyguladıklarını ve senin de nasıl uygulayabileceğini konuşuyor.

İzle
Mamba Mantalitesi

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'de her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile hedeflerinin peşinden koş. Mamba Haftasının Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi

Mamba Mantalitesiyle Koş

Mamba Haftasında Mamba Mantalitesiyle 8,24 km koş ve NRC'de özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Haydi başlayalım!

Keşfet
Mamba Mantalitesi

Tüm Sporcuların Buluşma Noktası.

Nike Üyesi olarak bize katıldığında Nike'ın en iyi ürünlerine, ilham verici içeriklerine ve topluluğuna erişeceksin.

Bize Katıl
Mamba Mantalitesi

Trained: Canlı

Canlı yayınlanan bu özel podcast'te Nike kıdemli performans direktörü Ryan Flaherty, WNBA seçmelerinde 1. sıradan seçilen Sabrina Ionescu ve WNBA efsanesi Lisa Leslie ile Mamba Mantalitesini nasıl uyguladıklarını ve senin de nasıl uygulayabileceğini konuşuyor.

İzle
Mamba Mantalitesi

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'de her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile hedeflerinin peşinden koş. Mamba Haftasının Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi

Mamba Mantalitesiyle Koş

Mamba Haftasında Mamba Mantalitesiyle 8,24 km koş ve NRC'de özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Haydi başlayalım!

Keşfet
Mamba Mantalitesi

Tüm Sporcuların
Buluşma Noktası.

Nike Üyesi olarak bize katıldığında Nike'ın en iyi ürünlerine, ilham verici içeriklerine ve topluluğuna erişeceksin.

Bize Katıl