Mamba Mantalitesi

"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant
Dünden Daha İyi Ol
Her gün biraz daha iyi olmak, uzun vadede çok daha iyi olmanı sağlar. Daha iyi bir oyuncu, koç, lider olursun. Daha iyi bir insan olursun. Daha iyi olmak istiyorsan bugün başla.
Dünden Daha İyi Ol
Her gün biraz daha iyi olmak, uzun vadede çok daha iyi olmanı sağlar.
Daha iyi bir oyuncu, koç, lider olursun.
Daha iyi bir insan olursun. Daha iyi olmak istiyorsan bugün başla.
Mamba Haftasına Hoş Geldin
Kobe, Mamba Mantalitesini Tutku, Konsantrasyon, Dürüstlük, Korkusuzluk ve İyimserlik değerlerinin üzerine inşa etmişti. Kendisini, bu değerleri kendi hayatlarına uygulayarak daha iyi olmaları için yeni nesle ilham kaynağı olmaya adamıştı. Bu hafta onun mirasını sürdürüyoruz. Mamba Mentorlarımız, Kobe'nin Mamba Mantalitesinden öğrendiklerini sana aktaracak.
Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy
İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın üç yolu.