Mamba Haftası

Beşinci Gün: Optimizm

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."

Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi

Optimizm: Engelleri Fırsat Olarak Gör

Kobe için Optimizm, karşılaştığın zorluk ne kadar büyük olursa olsun kendine inanmak ve pozitif bir pencereden bakmak demekti. Mamba Haftasını tamamlarken Naomi Osaka ve Anthony Davis, spor açısından son derece zor geçen bir yılda Mamba Mantalitesini nasıl uyguladıklarını paylaşıyor.

2018-2019'da ABD ve Avustralya'da arka arkaya zafer kazandıktan sonra büyük turnuva şampiyonlukları kovalayan Osaka ve COVID-19'un spor dünyasındaki sonuçları yüzünden Lakers formasını bir süre giyemeyen Anthony Davis için her zaman pozitif olmak hiç de kolay değil. Ancak Optimizm, Mamba Mantalitesini Kobe'nin kendisinden öğrenen sporcular için pasif bir özellik değil.

AD şuna inanıyor: "Optimizm sporcular için önemli bir özelliktir. Moralin asla bozuk olmamalıdır. Sorunlar her zaman olacak. Karşına hep engeller çıkacak. Optimist olmazsan bunlar seni yiyip bitirir." Bu düşüncenin doğruluğunu Naomi'de ve AD'de görebiliyorsun. Optimizmleri, yaşadıkları mağlubiyetlerin ve önlerine çıkan engellerin onları sahaya çıkmaktan alıkoymasını önlüyor.

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

"Baskılardan zorluklara kadar negatif olan her şey, yükselmem için  bir fırsattır.

Kobe Bryant

Optimizm, büyük isimleri diğerlerinden ayıran özelliktir. Optimizm, her durumun pozitif tarafını görebilmek ve elinden geleni yaptığın sürece sonuç ne olursa olsun kendini üzmemek demektir.

Naomi, kaybettiği bir maçın ardından sahaya çıkacağı zaman Optimizminden güç alıyor: "Kendine meydan okumak hoşuna gitmelidir. Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın. Ben optimizmden bunu anlıyorum."

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

2018-2019'da ABD ve Avustralya'da arka arkaya zafer kazandıktan sonra büyük turnuva şampiyonlukları kovalayan Osaka ve COVID-19'un spor dünyasındaki sonuçları yüzünden Lakers formasını bir süre giyemeyen Anthony Davis için her zaman pozitif olmak hiç de kolay değil. Ancak Optimizm, Mamba Mantalitesini Kobe'nin kendisinden öğrenen sporcular için pasif bir özellik değil.

AD şuna inanıyor: "Optimizm sporcular için önemli bir özelliktir. Moralin asla bozuk olmamalıdır. Sorunlar her zaman olacak. Karşına hep engeller çıkacak. Optimist olmazsan bunlar seni yiyip bitirir." Bu düşüncenin doğruluğunu Naomi'de ve AD'de görebiliyorsun. Optimizmleri, yaşadıkları mağlubiyetlerin ve önlerine çıkan engellerin onları sahaya çıkmaktan alıkoymasını önlüyor.

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

"Baskılardan zorluklara kadar negatif olan her şey, yükselmem için  bir fırsattır.

Kobe Bryant

Optimizm, büyük isimleri diğerlerinden ayıran özelliktir. Optimizm, her durumun pozitif tarafını görebilmek ve elinden geleni yaptığın sürece sonuç ne olursa olsun kendini üzmemek demektir.

Naomi, kaybettiği bir maçın ardından sahaya çıkacağı zaman Optimizminden güç alıyor: "Kendine meydan okumak hoşuna gitmelidir. Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın. Ben optimizmden bunu anlıyorum."

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

"Bence her zaman işin iyi tarafından bakmalısın. Büyük isimleri büyük kılan şey, bunu yapabilmeleridir. Önlerine çıkan zorlukları aşmasını bilirler.

Anthony Davis

Naomi ve AD, bardağın yarısını fırsat ve potansiyel dolu olarak görüyor. Kobe'nin mirası, onlara ve dünyanın dört bir yanındaki sporculara Optimizmin kendine inanmak olduğunu ve çalıştığın müddetçe seni ödüllendireceğini öğretti. AD, "Dünya Mamba Mantalitesini benimsiyor çünkü ne kadar faydalı olduğunu gördü." diyor.

Mamba Mantalitesi: İyimserlik
Mamba Mantalitesi: İyimserlik

"Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın."

Naomi Osaka

Kobe basketbolu bıraktıktan sonra sahada yeni nesil kız çocuklara koçluk yapmaya başlamıştı. Kobe'nin tüm dünyaya yayılan ve hep yaşayacak olan mirası, geleceğin kadın sporcularını yetiştirme işinin daha fazla ciddiye alınmasını sağladı.

Naomi Osaka kısa bir süre önce Play Academy'i lanse etti. Kar amacı gütmeyen bu inisiyatif, kız çocukların hayatlarını olumlu yönde değiştirmek için sporu kullanan topluluk kuruluşlarını destekliyor. Kız çocukların aktif olması ve spor yapması, okulda daha başarılı olmalarına ve kendilerini daha iyi görmelerine yardımcı olur.

Naomi, inisiyatif hakkında şunları söylüyor: "Kız çocukların spor yapmasına ve aktif olmasına yardımcı olacak. Bu benim için çok önemli. Çünkü kız çocuklar sporu erkek çocuklardan daha hızlı bırakıyor ve kız çocuklara spor aracılığıyla motivasyon sağlamak benim için çok önemli."

Naomi, kendisi ve dünya genelinde kadın sporcular için geleceğe iyimser bakıyor.

Mamba Mantalitesi: İyimserlik
Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Naomi, taşıdığı bu ruhla Kobe'nin mirasını onurlandırıyor. Her gün var gücüyle çalışan ve Mamba Mantalitesini izleyen yeni nesil kadın sporcularla kurduğu direkt bağlantı, sporun geleceği için iyi şeyler düşünmesini sağlıyor.

Kadınların sporda daha çok söz sahibi olduğu bir gelecek isteyen Kobe, kızına ve birçok kız çocuğa koçluk yapıyordu. Özellikle kendilerine öncelik verilmediğini hissettikleri zaman kız çocuklara koçluk yapmanın farklı teknikler gerektirdiğini biliyordu. Kobe'nin izinden git ve Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberimizi kullanarak kız çocukların daha iyi sporcular olmaları için üzerine düşeni yap.

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Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Bağ Kur

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Performansa Değil, İlerlemeye Odaklan

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Kız Çocukların Oyuna Başlamaları ve Oynamaya Devam Etmeleri İçin Ne Yapmalısın?

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Yarışmasına İzin Ver

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Spor Alanlarını Kız Çocuklara Uygun Hale Getir

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Cesareti Teşvik Et

Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy

İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'de her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile tutkunu harekete geçir. Mamba Haftasının Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Mantalitesiyle Koş

Adım adım 8,24 kilometre koş ve NRC'de özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Bu fırsat Mamba Haftasına özeldir.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

Mamba Haftası sona eriyor olsa da kendini geliştirme fırsatları hiç bitmeyecek. NTC'de beş gün içinde ne kadar ilerleyeceğini görmene yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışmasına başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Mantalitesiyle Koş

Vücudun tamam dediğinde Optimizm devam der. Mamba Haftasında NRC ile 8,24 kilometre koş ve özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Yapabileceğini biliyoruz.

Keşfet

Mamba Haftası

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Mantalitesi

Her gün Mamba Mentorlarımız Mamba Mantalitesi hakkındaki görüşlerini paylaşacak. Kobe'nin onlara...

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Birinci Gün: Tutku

Diana Taurasi, Jewell Loyd, Sydney Leroux, Sky Brown, Sabrina Ionescu, Devin Booker, Anthony Davis...

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

İkinci Gün: Konsantrasyon

Diana Taurasi ve Jewell Loyd ile

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Üçüncü Gün: Dürüstlük

Sydney Leroux ve Sky Brown ile

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Dördüncü Gün: Korkusuzluk

Sabrina Ionescu ve Devin Booker ile

Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Tüm Sporcuların Buluşma Noktası.

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Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Tüm Sporcuların
Buluşma Noktası.

Nike Üyesi olarak bize katıldığında Nike'ın en iyi ürünlerine, ilham verici içeriklerine ve topluluğuna erişeceksin.

Bize Katıl