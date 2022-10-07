Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Mamba Haftası
Beşinci Gün: Optimizm
"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi
Optimizm: Engelleri Fırsat Olarak Gör
Kobe için Optimizm, karşılaştığın zorluk ne kadar büyük olursa olsun kendine inanmak ve pozitif bir pencereden bakmak demekti. Mamba Haftasını tamamlarken Naomi Osaka ve Anthony Davis, spor açısından son derece zor geçen bir yılda Mamba Mantalitesini nasıl uyguladıklarını paylaşıyor.
2018-2019'da ABD ve Avustralya'da arka arkaya zafer kazandıktan sonra büyük turnuva şampiyonlukları kovalayan Osaka ve COVID-19'un spor dünyasındaki sonuçları yüzünden Lakers formasını bir süre giyemeyen Anthony Davis için her zaman pozitif olmak hiç de kolay değil. Ancak Optimizm, Mamba Mantalitesini Kobe'nin kendisinden öğrenen sporcular için pasif bir özellik değil.
AD şuna inanıyor: "Optimizm sporcular için önemli bir özelliktir. Moralin asla bozuk olmamalıdır. Sorunlar her zaman olacak. Karşına hep engeller çıkacak. Optimist olmazsan bunlar seni yiyip bitirir." Bu düşüncenin doğruluğunu Naomi'de ve AD'de görebiliyorsun. Optimizmleri, yaşadıkları mağlubiyetlerin ve önlerine çıkan engellerin onları sahaya çıkmaktan alıkoymasını önlüyor.
"Baskılardan zorluklara kadar negatif olan her şey, yükselmem için bir fırsattır.
Kobe Bryant
Optimizm, büyük isimleri diğerlerinden ayıran özelliktir. Optimizm, her durumun pozitif tarafını görebilmek ve elinden geleni yaptığın sürece sonuç ne olursa olsun kendini üzmemek demektir.
Naomi, kaybettiği bir maçın ardından sahaya çıkacağı zaman Optimizminden güç alıyor: "Kendine meydan okumak hoşuna gitmelidir. Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın. Ben optimizmden bunu anlıyorum."
2018-2019'da ABD ve Avustralya'da arka arkaya zafer kazandıktan sonra büyük turnuva şampiyonlukları kovalayan Osaka ve COVID-19'un spor dünyasındaki sonuçları yüzünden Lakers formasını bir süre giyemeyen Anthony Davis için her zaman pozitif olmak hiç de kolay değil. Ancak Optimizm, Mamba Mantalitesini Kobe'nin kendisinden öğrenen sporcular için pasif bir özellik değil.
AD şuna inanıyor: "Optimizm sporcular için önemli bir özelliktir. Moralin asla bozuk olmamalıdır. Sorunlar her zaman olacak. Karşına hep engeller çıkacak. Optimist olmazsan bunlar seni yiyip bitirir." Bu düşüncenin doğruluğunu Naomi'de ve AD'de görebiliyorsun. Optimizmleri, yaşadıkları mağlubiyetlerin ve önlerine çıkan engellerin onları sahaya çıkmaktan alıkoymasını önlüyor.
"Baskılardan zorluklara kadar negatif olan her şey, yükselmem için bir fırsattır.
Kobe Bryant
Optimizm, büyük isimleri diğerlerinden ayıran özelliktir. Optimizm, her durumun pozitif tarafını görebilmek ve elinden geleni yaptığın sürece sonuç ne olursa olsun kendini üzmemek demektir.
Naomi, kaybettiği bir maçın ardından sahaya çıkacağı zaman Optimizminden güç alıyor: "Kendine meydan okumak hoşuna gitmelidir. Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın. Ben optimizmden bunu anlıyorum."
"Bence her zaman işin iyi tarafından bakmalısın. Büyük isimleri büyük kılan şey, bunu yapabilmeleridir. Önlerine çıkan zorlukları aşmasını bilirler.
Anthony Davis
Naomi ve AD, bardağın yarısını fırsat ve potansiyel dolu olarak görüyor. Kobe'nin mirası, onlara ve dünyanın dört bir yanındaki sporculara Optimizmin kendine inanmak olduğunu ve çalıştığın müddetçe seni ödüllendireceğini öğretti. AD, "Dünya Mamba Mantalitesini benimsiyor çünkü ne kadar faydalı olduğunu gördü." diyor.
"Hayatın boyunca oynadığın her maçı kazanamazsın. Kaybettiğin maçlardan dersler çıkarmalı, sıkı çalışmaya gönüllü olmalı ve mücadeleyi asla elden bırakmamalısın."
Naomi Osaka
Kobe basketbolu bıraktıktan sonra sahada yeni nesil kız çocuklara koçluk yapmaya başlamıştı. Kobe'nin tüm dünyaya yayılan ve hep yaşayacak olan mirası, geleceğin kadın sporcularını yetiştirme işinin daha fazla ciddiye alınmasını sağladı.
Naomi Osaka kısa bir süre önce Play Academy'i lanse etti. Kar amacı gütmeyen bu inisiyatif, kız çocukların hayatlarını olumlu yönde değiştirmek için sporu kullanan topluluk kuruluşlarını destekliyor. Kız çocukların aktif olması ve spor yapması, okulda daha başarılı olmalarına ve kendilerini daha iyi görmelerine yardımcı olur.
Naomi, inisiyatif hakkında şunları söylüyor: "Kız çocukların spor yapmasına ve aktif olmasına yardımcı olacak. Bu benim için çok önemli. Çünkü kız çocuklar sporu erkek çocuklardan daha hızlı bırakıyor ve kız çocuklara spor aracılığıyla motivasyon sağlamak benim için çok önemli."
Naomi, kendisi ve dünya genelinde kadın sporcular için geleceğe iyimser bakıyor.
Naomi, taşıdığı bu ruhla Kobe'nin mirasını onurlandırıyor. Her gün var gücüyle çalışan ve Mamba Mantalitesini izleyen yeni nesil kadın sporcularla kurduğu direkt bağlantı, sporun geleceği için iyi şeyler düşünmesini sağlıyor.
Kadınların sporda daha çok söz sahibi olduğu bir gelecek isteyen Kobe, kızına ve birçok kız çocuğa koçluk yapıyordu. Özellikle kendilerine öncelik verilmediğini hissettikleri zaman kız çocuklara koçluk yapmanın farklı teknikler gerektirdiğini biliyordu. Kobe'nin izinden git ve Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberimizi kullanarak kız çocukların daha iyi sporcular olmaları için üzerine düşeni yap.
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Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy
İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.