Mamba Mantalitesi: İyimserlik

Kobe basketbolu bıraktıktan sonra sahada yeni nesil kız çocuklara koçluk yapmaya başlamıştı. Kobe'nin tüm dünyaya yayılan ve hep yaşayacak olan mirası, geleceğin kadın sporcularını yetiştirme işinin daha fazla ciddiye alınmasını sağladı.



Naomi Osaka kısa bir süre önce Play Academy'i lanse etti. Kar amacı gütmeyen bu inisiyatif, kız çocukların hayatlarını olumlu yönde değiştirmek için sporu kullanan topluluk kuruluşlarını destekliyor. Kız çocukların aktif olması ve spor yapması, okulda daha başarılı olmalarına ve kendilerini daha iyi görmelerine yardımcı olur.



Naomi, inisiyatif hakkında şunları söylüyor: "Kız çocukların spor yapmasına ve aktif olmasına yardımcı olacak. Bu benim için çok önemli. Çünkü kız çocuklar sporu erkek çocuklardan daha hızlı bırakıyor ve kız çocuklara spor aracılığıyla motivasyon sağlamak benim için çok önemli."



Naomi, kendisi ve dünya genelinde kadın sporcular için geleceğe iyimser bakıyor.