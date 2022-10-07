Mamba Week

Birinci Gün: Tutku

Mamba Mantalitesi: Tutku

"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."

Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi

Tutku: Obsesyon, Zaferin Yakıtıdır

Kobe'ye göre Tutku, sarsılmaz bir kararlılık ve azimle kendini bir hedefe adamaktı. Tutku onun için Mamba Mantalitesinin mihenk taşıydı. Mamba Mentorlarımız, Kobe'den Tutku hakkında öğrendiklerini Mamba Haftasının birinci gününde seninle paylaşacak.

Başarılı bir sporcu olmak için Tutku şarttır. Bunun en iyi kanıtı Kobe'ydi. Sky Brown'ı sınırları zorlamaya ve bir gün dünyanın en büyük sahnesinde altın madalya kazanmayı hedeflemeye teşvik eden şey, Kobe'nin sahip olduğu Tutkuydu.

Tutku, Anthony Davis gibi isimler için ise bir enerji kaynağı: "Kaybettiğimizde sinirlenmek istiyorum. Rekabetçi ruhun hep canlı kalmalı, çünkü Tutkunu daha da güçlendirir."

"İnsanlar kazanmayı ne kadar kafaya taktığımı anlamıyor."

Kobe Bryant

Diğerlerinden bambaşka bir seviyede olduğun zaman Tutkun olumsuz algılanabilir. Ancak Naomi Osaka için Tutku, kendisini bir sporcu olarak geliştirmesi için gerekli olan bir duygu: "Belki de benim kötü bir özelliğim olarak görülüyordur ama bu kadar rekabetçi ve tutkulu olmanın bana birçok önemli şey öğrettiğini düşünüyorum."

Mamba Mantalitesi: Tutku
Mamba Mantalitesi: Tutku

"Başka bir şey düşünemeyecek hale geldiğim zaman tutkunun beni yakaladığını anlıyorum. Her günümü, her anımı, yaptığım her konuşmayı o kaplıyor."

Diana Taurasi

Mamba Mantalitesi: Tutku

Tutkulu değilsen sporculara ilham kaynağı olamazsın. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışan bugünkü sporculara ve geleceğin sporcularına Mamba Mantalitesini benimseten şey, Tutkudur. Peki Tutku diğer Mamba Week sporcularımız için ne anlama geliyor?

Tutku, Devin Booker için "kendini hedeflerine adamaktır". Sabrina Ionescu için "olabileceğinin en iyisi olmayı öğrenmeye kararlı olmaktır". Sydney Leroux için "sıkı çalışmanı sağlayan ateşi canlı tutmak ve o ateş yandıkça devam etmektir". Jewell Loyd için ise "başka bir şey düşünememektir": "Tutkunun büyümekte olduğunu içimde hissederim."

Tutku, her sporcunun hem sahada hem saha dışında varını yoğunu ortaya koyarak ve heyecan duyarak yaptığı işlerde görülür. Kobe'yi gururlandır ve Tutku ile kendini yepyeni bir seviyeye taşı.

Başarılı bir sporcu olmak için Tutku şarttır. Bunun en iyi kanıtı Kobe'ydi. Sky Brown'ı sınırları zorlamaya ve bir gün dünyanın en büyük sahnesinde altın madalya kazanmayı hedeflemeye teşvik eden şey, Kobe'nin sahip olduğu Tutkuydu.

Tutku, Anthony Davis gibi isimler için ise bir enerji kaynağı: "Kaybettiğimizde sinirlenmek istiyorum. Rekabetçi ruhun hep canlı kalmalı, çünkü Tutkunu daha da güçlendirir."

Mamba Mantalitesi: Tutku

"İnsanlar kazanmayı ne kadar kafaya taktığımı anlamıyor."

Kobe Bryant

Diğerlerinden bambaşka bir seviyede olduğun zaman Tutkun olumsuz algılanabilir. Ancak Naomi Osaka için Tutku, kendisini bir sporcu olarak geliştirmesi için gerekli olan bir duygu: "Belki de benim kötü bir özelliğim olarak görülüyordur ama bu kadar rekabetçi ve tutkulu olmanın bana birçok önemli şey öğrettiğini düşünüyorum."

Mamba Mantalitesi: Tutku

"Başka bir şey düşünemeyecek hale geldiğim zaman tutkunun beni yakaladığını anlıyorum. Her günümü, her anımı, yaptığım her konuşmayı o kaplıyor."

Diana Taurasi

Mamba Mantalitesi: Tutku

Tutkulu değilsen sporculara ilham kaynağı olamazsın. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışan bugünkü sporculara ve geleceğin sporcularına Mamba Mantalitesini benimseten şey, Tutkudur. Peki Tutku diğer Mamba Week sporcularımız için ne anlama geliyor?

Tutku, Devin Booker için "kendini hedeflerine adamaktır". Sabrina Ionescu için "olabileceğinin en iyisi olmayı öğrenmeye kararlı olmaktır". Sydney Leroux için "sıkı çalışmanı sağlayan ateşi canlı tutmak ve o ateş yandıkça devam etmektir". Jewell Loyd için ise "başka bir şey düşünememektir": "Tutkunun büyümekte olduğunu içimde hissederim."

Tutku, her sporcunun hem sahada hem saha dışında varını yoğunu ortaya koyarak ve heyecan duyarak yaptığı işlerde görülür. Kobe'yi gururlandır ve Tutku ile kendini yepyeni bir seviyeye taşı.

Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy

İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.

Mamba Mantalitesi: Tutku

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'de her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile tutkunu harekete geçir. Mamba Week'in Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Tutku

Mamba Mantalitesiyle Koş

Adım adım 8,24 kilometre koş ve NRC'de özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Bu fırsat Mamba Week'e özeldir.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Tutku

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'de her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile tutkunu harekete geçir. Mamba Week'in Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Tutku

Mamba Mantalitesiyle Koş

Adım adım 8,24 kilometre koş ve NRC'de özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Bu fırsat Mamba Haftasına özeldir.

Keşfet

Mamba Week

Mamba Mantalitesi: Tutku

Mamba Mantalitesi

Her gün Mamba Mentorlarımız Mamba Mantalitesi hakkındaki görüşlerini paylaşacak. Kobe'nin onlara...

Mamba Mantalitesi: Tutku

İkinci Gün: Konsantrasyon

Diana Taurasi ve Jewell Loyd ile

Mamba Mantalitesi: Tutku

Üçüncü Gün: Dürüstlük

Sydney Leroux ve Sky Brown ile

Mamba Mantalitesi: Tutku

Dördüncü Gün: Korkusuzluk

Sabrina Ionescu ve Devin Booker ile

Mamba Mantalitesi: Tutku

Beşinci Gün: İyimserlik

Anthony Davis ve Naomi Osaka ile

Mamba Mantalitesi: Tutku

Tüm Sporcuların Buluşma Noktası.

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Mamba Mantalitesi: Tutku

Tüm Sporcuların
Buluşma Noktası.

Nike Üyesi olarak bize katıldığında Nike'ın en iyi ürünlerine, ilham verici içeriklerine ve topluluğuna erişeceksin.

Bize Katıl