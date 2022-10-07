Mamba Mantalitesi: Tutku

Tutkulu değilsen sporculara ilham kaynağı olamazsın. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışan bugünkü sporculara ve geleceğin sporcularına Mamba Mantalitesini benimseten şey, Tutkudur. Peki Tutku diğer Mamba Week sporcularımız için ne anlama geliyor?



Tutku, Devin Booker için "kendini hedeflerine adamaktır". Sabrina Ionescu için "olabileceğinin en iyisi olmayı öğrenmeye kararlı olmaktır". Sydney Leroux için "sıkı çalışmanı sağlayan ateşi canlı tutmak ve o ateş yandıkça devam etmektir". Jewell Loyd için ise "başka bir şey düşünememektir": "Tutkunun büyümekte olduğunu içimde hissederim."



Tutku, her sporcunun hem sahada hem saha dışında varını yoğunu ortaya koyarak ve heyecan duyarak yaptığı işlerde görülür. Kobe'yi gururlandır ve Tutku ile kendini yepyeni bir seviyeye taşı.