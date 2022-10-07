Mamba Week
Birinci Gün: Tutku
"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi
Tutku: Obsesyon, Zaferin Yakıtıdır
Kobe'ye göre Tutku, sarsılmaz bir kararlılık ve azimle kendini bir hedefe adamaktı. Tutku onun için Mamba Mantalitesinin mihenk taşıydı. Mamba Mentorlarımız, Kobe'den Tutku hakkında öğrendiklerini Mamba Haftasının birinci gününde seninle paylaşacak.
Başarılı bir sporcu olmak için Tutku şarttır. Bunun en iyi kanıtı Kobe'ydi. Sky Brown'ı sınırları zorlamaya ve bir gün dünyanın en büyük sahnesinde altın madalya kazanmayı hedeflemeye teşvik eden şey, Kobe'nin sahip olduğu Tutkuydu.
Tutku, Anthony Davis gibi isimler için ise bir enerji kaynağı: "Kaybettiğimizde sinirlenmek istiyorum. Rekabetçi ruhun hep canlı kalmalı, çünkü Tutkunu daha da güçlendirir."
"İnsanlar kazanmayı ne kadar kafaya taktığımı anlamıyor."
Kobe Bryant
Diğerlerinden bambaşka bir seviyede olduğun zaman Tutkun olumsuz algılanabilir. Ancak Naomi Osaka için Tutku, kendisini bir sporcu olarak geliştirmesi için gerekli olan bir duygu: "Belki de benim kötü bir özelliğim olarak görülüyordur ama bu kadar rekabetçi ve tutkulu olmanın bana birçok önemli şey öğrettiğini düşünüyorum."
"Başka bir şey düşünemeyecek hale geldiğim zaman tutkunun beni yakaladığını anlıyorum. Her günümü, her anımı, yaptığım her konuşmayı o kaplıyor."
Diana Taurasi
Tutkulu değilsen sporculara ilham kaynağı olamazsın. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışan bugünkü sporculara ve geleceğin sporcularına Mamba Mantalitesini benimseten şey, Tutkudur. Peki Tutku diğer Mamba Week sporcularımız için ne anlama geliyor?
Tutku, Devin Booker için "kendini hedeflerine adamaktır". Sabrina Ionescu için "olabileceğinin en iyisi olmayı öğrenmeye kararlı olmaktır". Sydney Leroux için "sıkı çalışmanı sağlayan ateşi canlı tutmak ve o ateş yandıkça devam etmektir". Jewell Loyd için ise "başka bir şey düşünememektir": "Tutkunun büyümekte olduğunu içimde hissederim."
Tutku, her sporcunun hem sahada hem saha dışında varını yoğunu ortaya koyarak ve heyecan duyarak yaptığı işlerde görülür. Kobe'yi gururlandır ve Tutku ile kendini yepyeni bir seviyeye taşı.
Başarılı bir sporcu olmak için Tutku şarttır. Bunun en iyi kanıtı Kobe'ydi. Sky Brown'ı sınırları zorlamaya ve bir gün dünyanın en büyük sahnesinde altın madalya kazanmayı hedeflemeye teşvik eden şey, Kobe'nin sahip olduğu Tutkuydu.
Tutku, Anthony Davis gibi isimler için ise bir enerji kaynağı: "Kaybettiğimizde sinirlenmek istiyorum. Rekabetçi ruhun hep canlı kalmalı, çünkü Tutkunu daha da güçlendirir."
"İnsanlar kazanmayı ne kadar kafaya taktığımı anlamıyor."
Kobe Bryant
Diğerlerinden bambaşka bir seviyede olduğun zaman Tutkun olumsuz algılanabilir. Ancak Naomi Osaka için Tutku, kendisini bir sporcu olarak geliştirmesi için gerekli olan bir duygu: "Belki de benim kötü bir özelliğim olarak görülüyordur ama bu kadar rekabetçi ve tutkulu olmanın bana birçok önemli şey öğrettiğini düşünüyorum."
"Başka bir şey düşünemeyecek hale geldiğim zaman tutkunun beni yakaladığını anlıyorum. Her günümü, her anımı, yaptığım her konuşmayı o kaplıyor."
Diana Taurasi
Tutkulu değilsen sporculara ilham kaynağı olamazsın. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışan bugünkü sporculara ve geleceğin sporcularına Mamba Mantalitesini benimseten şey, Tutkudur. Peki Tutku diğer Mamba Week sporcularımız için ne anlama geliyor?
Tutku, Devin Booker için "kendini hedeflerine adamaktır". Sabrina Ionescu için "olabileceğinin en iyisi olmayı öğrenmeye kararlı olmaktır". Sydney Leroux için "sıkı çalışmanı sağlayan ateşi canlı tutmak ve o ateş yandıkça devam etmektir". Jewell Loyd için ise "başka bir şey düşünememektir": "Tutkunun büyümekte olduğunu içimde hissederim."
Tutku, her sporcunun hem sahada hem saha dışında varını yoğunu ortaya koyarak ve heyecan duyarak yaptığı işlerde görülür. Kobe'yi gururlandır ve Tutku ile kendini yepyeni bir seviyeye taşı.
Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy
İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.