Mamba Haftası
Dördüncü Gün: Korkusuzluk
"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi
Korkusuzluk: Başarısızlık Geçicidir
Kobe'ye göre korkusuzluk, başarısız olsan dahi yeni şeyler deneme cesaretine sahip olmak demek. İlk sefer denediğinde başarısız olman önemli değil; önemli olan denemekten asla vazgeçmemen. En iyi performansını elde etmek için başarısızlıktan korkmamalısın. Sabrina Ionescu ve Devin Booker da aynı fikirde.
Umut vaat eden çaylak sezonundaki ikinci maçında Sabrina, onu derinden sarsan, ciddi bir bilek sakatlığı geçirdi. İyileşmek hiçbir zaman kolay değildir ancak Sabrina, mentorunun Mamba Mantalitesini devreye sokarak korkusuyla yüzleşti ve oyuna geri döndü.
Devin, basketbol kariyerinin başlangıcından beri Korkusuz oldu. Fırsatların kaçmasına izin vermeyen Booker, çaylak sezonundaki ilk maçlarında, Korkusuzluk felsefesini Kobe'ye karşı kullanmayı denedi. Hatta Mamba Mantalitesi sayesinde Devin, tıpkı Kobe gibi bir maçta 70 veya üzeri skor elde eden yalnızca altı oyuncudan biri oldu. Korkusuz olanlar mutlaka başarıya ulaşır.
"Hepimiz kendimizden şüphe ederiz. Bunu inkar etmemelisin ancak şüpheye boyun da eğmemelisin. Onu benimsemelisin."
Kobe Bryant
Devin şöyle diyor: "Kobe, insanlar ona başarısız diyecek diye endişelenmezdi çünkü nihai bir hedefi vardı ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapardı." Bu özellik, Mamba Mantalitesinde önemli bir rol oynar. Korkularınla yüzleşmek için korkularını bilmen ve kabul etmen gerekir. Seni korkutan şeyi umursamayı bıraktığında artık olumsuz olarak etkilenmezsin. Sabrina ve Devin'in düzeyindeki sporcuların, asla vazgeçmeyip kazanmayı başarmasını sağlayan şey de budur.
Umut vaat eden çaylak sezonundaki ikinci maçında Sabrina, onu derinden sarsan, ciddi bir bilek sakatlığı geçirdi. İyileşmek hiçbir zaman kolay değildir ancak Sabrina, mentorunun Mamba Mantalitesini devreye sokarak korkusuyla yüzleşti ve oyuna geri döndü.
Devin, basketbol kariyerinin başlangıcından beri Korkusuz oldu. Fırsatların kaçmasına izin vermeyen Booker, çaylak sezonundaki ilk maçlarında, Korkusuzluk felsefesini Kobe'ye karşı kullanmayı denedi. Hatta Mamba Mantalitesi sayesinde Devin, tıpkı Kobe gibi bir maçta 70 veya üzeri skor elde eden yalnızca altı oyuncudan biri oldu. Korkusuz olanlar mutlaka başarıya ulaşır.
"Hepimiz kendimizden şüphe ederiz. Bunu inkar etmemelisin ancak şüpheye boyun da eğmemelisin. Onu benimsemelisin."
Kobe Bryant
Devin şöyle diyor: "Kobe, insanlar ona başarısız diyecek diye endişelenmezdi çünkü nihai bir hedefi vardı ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapardı." Bu özellik, Mamba Mantalitesinde önemli bir rol oynar. Korkularınla yüzleşmek için korkularını bilmen ve kabul etmen gerekir. Seni korkutan şeyi umursamayı bıraktığında artık olumsuz olarak etkilenmezsin. Sabrina ve Devin'in düzeyindeki sporcuların, asla vazgeçmeyip kazanmayı başarmasını sağlayan şey de budur.
"Başarısızlıktan ve performanslarım ve antrenmanlarımda en iyiye ulaşmak için çabalamaktan hiçbir zaman korkmadım."
Sabrina Ionescu
En iyi olmaya giden yolculuk, fiziksel performanstan çok zihinle alakalı. Sabrina da Devin de kariyerleri boyunca kaybettikleri maçlar, sakatlıklar ve iyi geçmeyen antrenmanlar gibi başarısızlıklar karşısında Korkusuz oldu. Sürecin korkutucu yanlarına çok takılmadıkları için olumsuz etkilenmiyorlar.
Kobe'nin Mamba Mantalitesi, Korkusuz olmayı vazgeçilmez kıldı. Sabrina, "Korkusuzluğu bana Kobe öğretti." diyor.
"Her şey başarısızlıktan korkmamakta bitiyor. Korkmadan çalışmaya ve en iyi olmak için çabalamaya devam edeceğim."
Devin Booker
Korku, insanın elini kolunu bağlayabilir. Ancak doğru şeye yönlendirildiğinde özgürleştirici de olabilir. Devin, "Kobe, insanlar ona başarısız diyecek diye endişelenmezdi çünkü nihai bir hedefi vardı ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapardı." diyor. Kobe, bu şekilde korkusunu kuvvete dönüştürdü ve yıllardır genç oyunculara bu konuda ilham veriyor.
Sabrina ve Devin, her maça çıktıklarında nasıl Korkusuz birer sporcu olunacağını hepimize gösteriyor. İkili sahaya her adım attığında Kobe'nin Mamba Mantalitesini yansıtıyor.
Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy
İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.