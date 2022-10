Mamba Mantalitesi: Korkusuzluk

Korku, insanın elini kolunu bağlayabilir. Ancak doğru şeye yönlendirildiğinde özgürleştirici de olabilir. Devin, "Kobe, insanlar ona başarısız diyecek diye endişelenmezdi çünkü nihai bir hedefi vardı ve o hedefe ulaşmak için her şeyi yapardı." diyor. Kobe, bu şekilde korkusunu kuvvete dönüştürdü ve yıllardır genç oyunculara bu konuda ilham veriyor.



Sabrina ve Devin, her maça çıktıklarında nasıl Korkusuz birer sporcu olunacağını hepimize gösteriyor. İkili sahaya her adım attığında Kobe'nin Mamba Mantalitesini yansıtıyor.