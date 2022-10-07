Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Jewell Loyd için Kobe'nin mentorluğu paha biçilemezdi. "Haftada bir kez konuşurduk. Ona her konudan sorular sorardım. Bazen basketboldan konuşurduk, bazen de zihin yapısından ve onun odaklanıp üzerine çalıştığı yerlerden bahsederdik. Çok geçmeden benim resmi mentorum oldu."



En önemli hedef her gün daha iyi olmak olduğu zaman Konsantrasyon sana rehberlik eder. Jewell bunu iyi biliyor, çünkü hem sporda hem de hayatta başarılı olmasını sağladı. Kobe'nin durdurulamaz Konsantrasyonu, önemini bugün de koruyor. Jewell şöyle diyor: "O bambaşka bir seviyedeydi. Onun Konsantrasyon seviyesini anlayan birisi karşıma çıkmadı."