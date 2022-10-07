Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Haftası
İkinci Gün: Konsantrasyon
"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi
Konsantrasyon: Büyüklüğe Giden Adımlar
Kobe'ye göre Konsantrasyon konsantre olma, disiplinini koruma ve becerilerini geliştirme kabiliyetiydi. Kobe'nin Konsantrasyonu eşsizdi. Ne istediğini bilirdi ve istediği şeye ulaşmak için bir planı mutlaka vardı. Bu sadece kendisi için değil, takım arkadaşları, dostları, Diana Taurasi gibi meslektaşları ve Jewell Loyd gibi mentoru olduğu sporcular için de böyleydi. Mamba Mantalitesinin konsantrasyonlarını geliştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için aynı araçları nasıl uygulayabileceğini öğren.
Kobe'nin kariyeri boyunca sergilediği Konsantrasyon Diana Taurasi'de de var. Kendi Mamba Mantalitesini kadın basketboluna ve daha da ötesine taşımak için Kobe'nin Konsantrasyonunu kanalize ediyor.
Takımın ve rekabetin yarattığı baskı karşısında her gün daha iyi olmak disiplin gerektirir. Konsantrasyon eksik olduğu zaman bunu yapmak imkansızlaşır. Diana şöyle diyor: "O, iş ahlakını önce kendi neslinden oyunculara aşıladı ve şimdi de yeni nesle aşılıyor."
"Sadece tek bir şeye konsantre oluyorum: Olabildiğince çok şampiyonluk kazanmak."
Kobe Bryant
Diana, zirveye Konsantrasyon sayesinde çıktı. Dünyanın en büyük oyuncularının oynadığı bir ligin en iyileri arasında yer almak hiç de kolay bir iş değildir. Ancak Konsantrasyon, hayal ettiği büyük zaferleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmasına yardımcı oldu.
"Her maç aynıydı. Hiçbir mücadeleyi hafife almazdı. Zihinsel konsantrasyonu ve odaklanma kabiliyeti çok yüksekti. Ondan öğrendiğim en önemli şey bu oldu."
Diana Taurasi
Jewell Loyd için Kobe'nin mentorluğu paha biçilemezdi. "Haftada bir kez konuşurduk. Ona her konudan sorular sorardım. Bazen basketboldan konuşurduk, bazen de zihin yapısından ve onun odaklanıp üzerine çalıştığı yerlerden bahsederdik. Çok geçmeden benim resmi mentorum oldu."
En önemli hedef her gün daha iyi olmak olduğu zaman Konsantrasyon sana rehberlik eder. Jewell bunu iyi biliyor, çünkü hem sporda hem de hayatta başarılı olmasını sağladı. Kobe'nin durdurulamaz Konsantrasyonu, önemini bugün de koruyor. Jewell şöyle diyor: "O bambaşka bir seviyedeydi. Onun Konsantrasyon seviyesini anlayan birisi karşıma çıkmadı."
"Bu bir kararlılık. Yapman gereken bir fedakarlık. Çünkü büyük olmak istiyorsun."
Jewell Lloyd
Mamba Mantalitesi, Diana Taurasi ve Jewell Loyd'un basketbol kariyerleri boyunca attıkları her adıma ışık tuttu ve kadın basketbolunun yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu.
Konsantrasyon olmadığı zaman misyon belirsizleşir. Ancak misyonun şampiyonluklar kazanmak ya da sadece oyununu her gün geliştirmekse onu gerçekleştirebilmek için görmen ve inanman gerekir.
Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy
İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.