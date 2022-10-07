Mamba Haftası

İkinci Gün: Konsantrasyon

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."

Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi

Konsantrasyon: Büyüklüğe Giden Adımlar

Kobe'ye göre Konsantrasyon konsantre olma, disiplinini koruma ve becerilerini geliştirme kabiliyetiydi. Kobe'nin Konsantrasyonu eşsizdi. Ne istediğini bilirdi ve istediği şeye ulaşmak için bir planı mutlaka vardı. Bu sadece kendisi için değil, takım arkadaşları, dostları, Diana Taurasi gibi meslektaşları ve Jewell Loyd gibi mentoru olduğu sporcular için de böyleydi. Mamba Mantalitesinin konsantrasyonlarını geliştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için aynı araçları nasıl uygulayabileceğini öğren.

Kobe'nin kariyeri boyunca sergilediği Konsantrasyon Diana Taurasi'de de var. Kendi Mamba Mantalitesini kadın basketboluna ve daha da ötesine taşımak için Kobe'nin Konsantrasyonunu kanalize ediyor.

Takımın ve rekabetin yarattığı baskı karşısında her gün daha iyi olmak disiplin gerektirir. Konsantrasyon eksik olduğu zaman bunu yapmak imkansızlaşır. Diana şöyle diyor: "O, iş ahlakını önce kendi neslinden oyunculara aşıladı ve şimdi de yeni nesle aşılıyor."

Mamba Mantalitesi: Odaklanma
Mamba Mantalitesi: Odaklanma

"Sadece tek bir şeye konsantre oluyorum: Olabildiğince çok şampiyonluk kazanmak."

Kobe Bryant

Diana, zirveye Konsantrasyon sayesinde çıktı. Dünyanın en büyük oyuncularının oynadığı bir ligin en iyileri arasında yer almak hiç de kolay bir iş değildir. Ancak Konsantrasyon, hayal ettiği büyük zaferleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmasına yardımcı oldu.

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

"Her maç aynıydı. Hiçbir mücadeleyi hafife almazdı. Zihinsel konsantrasyonu ve odaklanma kabiliyeti çok yüksekti. Ondan öğrendiğim en önemli şey bu oldu."

Diana Taurasi

Jewell Loyd için Kobe'nin mentorluğu paha biçilemezdi. "Haftada bir kez konuşurduk. Ona her konudan sorular sorardım. Bazen basketboldan konuşurduk, bazen de zihin yapısından ve onun odaklanıp üzerine çalıştığı yerlerden bahsederdik. Çok geçmeden benim resmi mentorum oldu."

En önemli hedef her gün daha iyi olmak olduğu zaman Konsantrasyon sana rehberlik eder. Jewell bunu iyi biliyor, çünkü hem sporda hem de hayatta başarılı olmasını sağladı. Kobe'nin durdurulamaz Konsantrasyonu, önemini bugün de koruyor. Jewell şöyle diyor: "O bambaşka bir seviyedeydi. Onun Konsantrasyon seviyesini anlayan birisi karşıma çıkmadı."

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

"Bu bir kararlılık. Yapman gereken bir fedakarlık. Çünkü büyük olmak istiyorsun."

Jewell Lloyd

Mamba Mantalitesi, Diana Taurasi ve Jewell Loyd'un basketbol kariyerleri boyunca attıkları her adıma ışık tuttu ve kadın basketbolunun yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu.

Konsantrasyon olmadığı zaman misyon belirsizleşir. Ancak misyonun şampiyonluklar kazanmak ya da sadece oyununu her gün geliştirmekse onu gerçekleştirebilmek için görmen ve inanman gerekir.

Mamba Mantaliteni Uygulamaya Koy

İşte hemen şimdi daha iyi olmaya başlamanın iki yolu.

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'deki her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile Konsantrasyonunu geliştir. Mamba Haftasının Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Mantalitesiyle Koş

NRC'de bitiş çizgisine konsantre olarak 8,24 kilometre koş ve özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Bu fırsat Mamba Haftasına özeldir.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Mantalitesi Yarışmasına Katıl

NTC'deki her gün daha iyi olmana yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi günlük antrenmandan oluşan Mamba Mantalitesi Yarışması ile Konsantrasyonunu geliştir. Mamba Haftasının Birinci Günü ile Beşinci Günü arasında ne kadar ilerlediğini takip etmek için hemen başla.

Keşfet
Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Mantalitesiyle Koş

NRC'de bitiş çizgisine konsantre olarak 8,24 kilometre koş ve özel Mamba Mantalitesi Başarı Rozetini kazan. Bu fırsat Mamba Haftasına özeldir.

Keşfet

Mamba Haftası

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Mamba Mantalitesi

Her gün Mamba Mentorlarımız Mamba Mantalitesi hakkındaki görüşlerini paylaşacak. Kobe'nin onlara...

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Birinci Gün: Tutku

Diana Taurasi, Jewell Loyd, Sydney Leroux, Sky Brown, Sabrina Ionescu, Devin Booker, Anthony Davis...

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Üçüncü Gün: Dürüstlük

Sydney Leroux ve Sky Brown ile

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Dördüncü Gün: Korkusuzluk

Sabrina Ionescu ve Devin Booker ile

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Beşinci Gün: İyimserlik

Anthony Davis ve Naomi Osaka ile

Mamba Mantalitesi: Odaklanma

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Mamba Mantalitesi: Odaklanma

Tüm Sporcuların
Buluşma Noktası.

Nike Üyesi olarak bize katıldığında Nike'ın en iyi ürünlerine, ilham verici içeriklerine ve topluluğuna erişeceksin.

Bize Katıl