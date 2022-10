Mamba Mantalitesi: Dürüstlük

Sky, geçirdiği bilek sakatlığını atlatmaya çalışıyor. Ancak bu sakatlık, onu her gün daha iyi olmaya çalışmaktan alıkoymuyor. Ne zaman korktuğunun farkında olmak Dürüstlüktür ve 12 yaşındaki kaykaycı bu duygudan hiç de şikayetçi değil, Sky şöyle diyor: "Bu duyguyu seviyorum. Yeni bir numara veya korkutucu bir hareket yaptığımda, yani yeni şeyler denediğimde hissettiğim duyguya benziyor. Bu duyguyu seviyorum ve onu hissetmek istediğim için yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum."



Zaten önemli olan da bu. Hayatta ve sporda karşına çıkan şeylere dürüst bir pencereden bakmak. Kobe, Sydney ve Sky'ın kariyerlerinde ulaştıkları noktaya ulaşmak istiyorsan her zaman gerçeğe açık olmalısın.



Mamba Mantalitesi, işler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın her gün dürüst olmanı söyler. Kobe bunu yaptı. Sen de yapabilirsin.