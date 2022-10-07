Mamba Haftası
Üçüncü Gün: Dürüstlük
"Her geçen gün daha iyi olmayı hedeflediğin, hiç bitmeyen bir arayış."
Kobe Bryant'a Göre Mamba Mantalitesi
Dürüstlük: Doğrudan Vazgeçme
Kendine ve başkalarına karşı dürüst olmak ve doğru bildiğin şekilde davranmak. Kobe'nin bu şekilde tanımladığı Dürüstlük, bu yüzden Mamba Mantalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendine karşı dürüst olmazsan nasıl gelişebilirsin? Mamba Mentorların olan ABD'li futbol yıldızı Sydney Leroux ve profesyonel kaykaycı Sky Brown, seni Dürüstlük hakkında bilgilendirecek.
İlk bakışta Sydney ve Sky'ın deneyim açısından birbirinden apayrı noktalarda olduğunu düşünebilirsin ama Dürüstlük söz konusu olduğunda durum hiç de öyle değil. Sydney şöyle diyor: "Her zaman kendim olurum. Bundan pişmanlık duymam. Böyle davranmanın özellikle bizim gibi kadınların olmak istedikleri kişi olabilmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Sky da daha iyi bir kaykaycı olmak için kendisi gibi davranıyor: "Aslında kendime karşı son derece katıyım. Birisi beni videoya çekeceği zaman numaralarım mükemmel olmalıdır. İyi olduğunu söyleseler ya da 'Hayır, sorun değil.' deseler bile 'Hayır, öyle değil.' derim ve saatlerce mükemmel olması için çalışırım. Yani kendi gözümün yaşına bakmam."
"Bu, kontrol edebileceğin tek şeydir. İnsanların seni nasıl hatırlayacağından veya hatırlayıp hatırlamayacağından sen sorumlusun. O yüzden bunu hafife almamalısın."
Kobe Bryant
Kendine karşı dürüst olmak, Sydney ve Sky'ın paylaştığı bir Mamba Mantalitesi özelliği. Bu ilkeyi Sky gibi kariyerinin başlangıcından itibaren uygularsan Sydney gibi verimli ve uzun bir kariyere sahip olabilirsin.
İlk bakışta Sydney ve Sky'ın deneyim açısından birbirinden apayrı noktalarda olduğunu düşünebilirsin ama Dürüstlük söz konusu olduğunda durum hiç de öyle değil. Sydney şöyle diyor: "Her zaman kendim olurum. Bundan pişmanlık duymam. Böyle davranmanın özellikle bizim gibi kadınların olmak istedikleri kişi olabilmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Sky da daha iyi bir kaykaycı olmak için kendisi gibi davranıyor: "Aslında kendime karşı son derece katıyım. Birisi beni videoya çekeceği zaman numaralarım mükemmel olmalıdır. İyi olduğunu söyleseler ya da 'Hayır, sorun değil.' deseler bile 'Hayır, öyle değil.' derim ve saatlerce mükemmel olması için çalışırım. Yani kendi gözümün yaşına bakmam."
"Bu, kontrol edebileceğin tek şeydir. İnsanların seni nasıl hatırlayacağından veya hatırlayıp hatırlamayacağından sen sorumlusun. O yüzden bunu hafife almamalısın."
Kobe Bryant
Kendine karşı dürüst olmak, Sydney ve Sky'ın paylaştığı bir Mamba Mantalitesi özelliği. Bu ilkeyi Sky gibi kariyerinin başlangıcından itibaren uygularsan Sydney gibi verimli ve uzun bir kariyere sahip olabilirsin.
"Maç videolarımı izleyip yeterince iyi olmadığını düşündüğüm noktaları tespit ederim ve üzerlerinde çalışırım."
Sydney Leroux
Performansının hoşuna gitmeyen tarafları hakkında kendine dürüst olmalı, bunların gerçekliğini kabul etmelisin. Bu sayede kendini geliştirebilirsin. Sydney, "Bence kendimize karşı daha sert olmalıyız. En iyisini istiyoruz çünkü kapasitemizin ne olduğunu biliyoruz diye düşünüyorum." diyor.
Kobe'nin kendisi hakkında yaptığı değerlendirmeler, hem oyuncu hem de insan olarak mirasının çok önemli bir parçasıydı. Sydney, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Bütün hayatında böyle olduğunu düşünüyorum. Ailesini çok severdi, ben de ailemi çok seviyorum, yani... Sanırım bana dünden daha iyi olmayı, performansımı geliştirmeyi ve ailemi sevmeyi öğretti."
"Bence bu çok önemli. İşler bazen zor diye pes etmemelisin. İşler hep zordur."
Sky Brown
Sky, geçirdiği bilek sakatlığını atlatmaya çalışıyor. Ancak bu sakatlık, onu her gün daha iyi olmaya çalışmaktan alıkoymuyor. Ne zaman korktuğunun farkında olmak Dürüstlüktür ve 12 yaşındaki kaykaycı bu duygudan hiç de şikayetçi değil, Sky şöyle diyor: "Bu duyguyu seviyorum. Yeni bir numara veya korkutucu bir hareket yaptığımda, yani yeni şeyler denediğimde hissettiğim duyguya benziyor. Bu duyguyu seviyorum ve onu hissetmek istediğim için yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum."
Zaten önemli olan da bu. Hayatta ve sporda karşına çıkan şeylere dürüst bir pencereden bakmak. Kobe, Sydney ve Sky'ın kariyerlerinde ulaştıkları noktaya ulaşmak istiyorsan her zaman gerçeğe açık olmalısın.
Mamba Mantalitesi, işler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın her gün dürüst olmanı söyler. Kobe bunu yaptı. Sen de yapabilirsin.
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