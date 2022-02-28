Antrenmanlar Ne Uzunlukta Olmalı?

Kardiyo söz konusu olduğunda muhtemelen kısa antrenmanlar uzun antrenmanın yerini alamaz. Araştırmalar, vücudun aerobik fitness düzeyini artırmak için sürekli kardiyovasküler yüke ihtiyaç duyduğunu gösteriyor ve gün içinde yapacağın 10 dakikalık üç egzersiz bunun için yeterli olmayacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz çalışmanın yöneticisi olan Ontario McMaster Üniversitesi profesörü Dr. Martin Gibala, "Aralarda çok uzun güç toplama dönemleri olursa nabzın kısa süreliğine hızlanır ama nispeten hızlı bir şekilde yavaşlar. O yüzden kardiyovasküler çalışmaları bölmek pek faydalı değildir." diyor.



Çalışmalar, kardiyo açısından faydası olmasa da atıştırmalık egzersizlerin kaslara kuvvet ve işlev kazandırabileceğini ve uzun vadede sağlıklı olma ihtimalini artırabileceğini işaret ediyor. Yeni Zelandalı araştırmacılar, yemek saatine yakın zamanda yapılan bir dakikalık altı yoğun aktivitenin, kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye 30 dakikalık sürekli aktiviteden daha çok yardımcı olabileceğini buldu. Bunun nedeni, aralıklı yapılan yoğun egzersizlerin insülin hassasiyetini daha iyi kontrol etmesi olabilir.



Mississippi Üniversitesinde yapılan bir çalışma ise az tekrarla çok ağır ağırlık kaldırmanın (maksimum bir tekrar gibi) sekiz veya 12 tekrarlık dört set kadar kuvvet kazandırabileceğini ve bunun muhtemel nedeninin kaslarının farklı fakat eşit yük altında kalması olduğunu buldu.



Spor salonuna gidemediğinde formunu korumak için bu yöntemi kullanan Gibala, "Direnç egzersizi söz konusu olduğunda, atıştırmalık yaklaşımı muhtemelen uzun bir antrenman kadar faydalı olacaktır." diyor. Kuvvet kazanmak için yapılan ağırlık kaldırma istasyon çalışmasının tek seferde veya gün içinde bölünerek yapılması, toplam miktar aynı olduğu müddetçe vücudun açısından fark yaratmayacaktır.