Trained Podcast: Büyük Değişim İçin Küçük Alışkanlıklar

Sunucu: Ryan Flaherty, Konuk: Öncü davranış bilimcisi ve çok satan kitap yazarı BJ Fogg.
Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.
Kendini geçmek için tek yapman gereken şey küçük, sürdürülebilir değişiklikler yapmaktır. Stanford Davranış Tasarım Laboratuvarı direktörü davranış bilimcisi ve çok satan "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything" kitabının yazarı BJ Fogg'un tavsiyesi bu. Ryan bugünkü bölümde BJ'i konuk ediyor ve onunla araştırması, vaka incelemeleri ve davranışı değiştirme yaklaşımı hakkında konuşarak BJ'in Tiny Habits Yönteminin antrenman rutininden genel mutluluğa kadar her şeyi iyileştirmeyi nasıl başardığını inceliyor.
"Bir davranışta bulunup kendimizi başarılı hissettiğimiz zaman bu, alışkanlığın yer edinmesine yardımcı olur ve bizi o davranışı daha çok sergilemeye motive eder. O başarı hissi, ne kadar küçük olursa olsun yeni bir bakış açısıyla düşünmene yardımcı olur."
BJ Fogg