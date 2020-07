Trained Podcast: Büyük Değişim İçin Küçük Alışkanlıklar

Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlardan sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri öğrenmek için dinle.



Kendini geçmek için tek yapman gereken şey küçük, sürdürülebilir değişiklikler yapmaktır. Stanford Davranış Tasarım Laboratuvarı direktörü davranış bilimcisi ve çok satan "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything" kitabının yazarı BJ Fogg'un tavsiyesi bu. Ryan bugünkü bölümde BJ'i konuk ediyor ve onunla araştırması, vaka incelemeleri ve davranışı değiştirme yaklaşımı hakkında konuşarak BJ'in Tiny Habits Yönteminin antrenman rutininden genel mutluluğa kadar her şeyi iyileştirmeyi nasıl başardığını inceliyor.