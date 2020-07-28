Daha Yükseğe Zıpla, Daha Hızlı Koş ve Performansını Artır

Oakland Üniversitesi William Beaumont Tıp Fakültesi Anatomi Profesörü Dr. Rebecca Pratt, "Fasyayı dinamik, bütün bir streç film rulosu gibi düşünebilirsin. Fasya hareketi böler, ayrıştırır, odaklar ve ayrıca kaslar, sinirler, damarlar ve organlar tarafından rastgele oluşturulmuş bir sistem olarak kabul edilebilecek vücudun kolektif bir bütün olarak işlemesini sağlar." diyor. Schleip ise fasya türleri arasında tendonlar, eklem kapsülleri, bağlar ve kas içi bağ dokularının olduğunu söylüyor.



Schleip, tendonlarda kıvrım adı verilen dalga benzeri desenler olduğunu belirtiyor: "Bir tendon ne kadar kıvrımlıysa depolama kapasitesi o kadar yüksektir." Koşuyu ele alalım. Ayağın yere bastığında Aşil tendonuna enerji yüklersin; bu da tendondaki kıvrımın kinetik enerjiyi depolamak için geçici olarak düzleşmesine neden olur. Ayağını yerden kaldırdığında tendon eski kıvrımlı haline geri döner. Bu, seni ileriye iten geri çekilmedir. Tendonun depolama kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar fazla yaylanma kabiliyetine sahip olursun.



Schleip, "Hayvanlarla yapılan çalışmalar, üç ay düzenli koşmanın ardından tendon kıvrımında artış olduğunu gösterdi." diyor. Bu, kuvvet antrenmanları nasıl zaman içinde kasın boyutlarını artırıyorsa tendonlardaki kıvrım miktarını ve dolayısıyla fasyanın vücut hareketlerine güç verme kabiliyetini de artırabileceğine işaret ediyor.



Üstelik fasyanın kinetik enerji depolama kapasitesini artırmanın tek yolu koşu değil. Schleip, "Pliometri [zıplama egzersizleri] yapan kişiler, kaslarını enerjiyi daha verimli depolarken daha az büzülecek şekilde eğitirler." diyor. Çünkü zıpladığın zaman fasyan hızla uzayıp kısalarak bahsettiğimiz kıvrımı oluşturur. Araştırmalar, üç ay düzenli pliometri antrenmanı yaptıktan sonra (uzmanlar, pliometri antrenmanlarının en fazla 48 saatte bir yapılması gerektiği konusunda genellikle hemfikir) tendonların daha çok geri toplandığını ve kıvrıldığını gösteriyor. Haftada birkaç kez 10 saniyelik pogo zıplayışı setleri yapmak bile dokuların için faydalı olabilir.



İşte, kıvrımları geliştirmenin ve fasyanı sağlıklı tutmanın diğer üç yolu: