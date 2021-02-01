Nasıl Hızlanabilirim?

Sana hız kazandıracak sihirli bir yiyecek yok (biliyoruz bu can sıkıcı). Ama koşu, antrenman veya maçtan önceki bir saat içinde haşlanmış yumurta ve meyve gibi bir protein ve karbonhidrat kombinasyonu yemek, performansını artıracaktır. Precision Nutrition'ın baş performans ve beslenme koçu olan kayıtlı diyetisyen Ryan Maciel, "Protein, kan şekeri seviyeni dengelemeye ve istenmeyen kas hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Karbonhidrat ise kolayca erişebileceğin bir yakıt sağlar. Yani boş depoyla veya önceki günün glikojen depolarıyla verimsiz bir şekilde koşmazsın." diyor. Kısacası, bu ikili sana enerji vererek hızını artırmana ve korumana yardımcı olabilir.



İçecekler de faydalı olabilir. Kahve ve çayı ele alalım. Maciel, "Kafein beynini uyararak zihinsel açıdan daha dikkatli olmanı ve daha hızlı koşmanı sağlar. Bazı çalışmalar, kafeinin RPE'yi azalttığını da gösteriyor." diyor. "Journal of Science and Medicine in Sport" dergisinde yayınlanan bir çalışma, kafein tüketen iyi antrenmanlı amatör koşucuların zamana karşı 5K yarışta yüzde 1 daha hızlı koştuğunu buldu. Maciel, aktiviteye başlamadan bir saat önce ağırlığının 454 gramı başına 1,5 miligram kafein almanı öneriyor (bu, 68 kiloluk bir sporcu için 225 miligram kafeine, yani yaklaşık iki fincan kahveye karşılık gelir).



Kafeinle aran iyi değilse pancar suyunu dene: Bir çalışmaya göre pancar suyu içen koşucular 5K yarış sürelerini yüzde 1,5 kısalttı. Bir başka küçük çalışma ise yarıştan önce arka arkaya yedi gün pancar suyu içmenin depar sürelerini hızlandırabileceğini söylüyor. Maciel, pancar suyunun nitrat açısından zengin olduğunu ve araştırmalara göre hız açısından önemli olan kan akışını artırabildiğini, akciğer fonksiyonunu iyileştirebildiğini ve kasların daha kuvvetli kasılmasını sağlayabildiğini açıklıyor.