Nasıl Hızlanabilirim?

Uykunu Programla

Sonuncu ama bir o kadar da önemli olan husus, uyku. "The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It." kitabının yazarı olan uyku uzmanı Dr. W. Chris Winter, akşam iyi uyuyamadığın zaman spor salonunda yaptığın çalışmaların üzerinde yükselecek bir temelden yoksun kaldığını söylüyor. Çünkü kötü uyku metabolizmayı, özellikle de kas gelişimine yardımcı olan metabolizmayı ciddi şekilde etkiler.



Bir sporcu olarak normalde önerilen yedi-dokuz saatten daha fazla uyuman gerekebilir. "Sleep" adlı dergide yayınlanan küçük bir çalışmaya göre beş-yedi hafta boyunca her akşam en az 10 saat uyuyan basketbol oyuncularının deparları hızlandı. Sürenin iyileşip iyileşmediğini görmek için iki-üç hafta boyunca sürekli olarak daha erken yatmayı deneyebilirsin. Winter, yatağa erken gitmekte sorun yaşıyorsan sabahları alarm kurduğun gibi akşamları da alarm kurmanı öneriyor.