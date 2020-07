Kalbini Güçlendir ve Hayat Boyu Koş

Kalbini Yeniden Modellemeye Hazır mısın?

İyi haber şu: Yaptığın (veya yapmadığın) hareketler yüzünden yapısı değişmiş olsa bile kalbini güçlendirmeye hemen şimdi başlayabilirsin. Dört ila altı hafta boyunca düzenli olarak (yani American College of Sports Medicine'ın tavsiyesine göre haftada 150 dakika) dayanıklılık antrenmanı yaptıktan sonra sol karıncığın genişlemesi sayesinde kardiyovasküler değişiklikler görmeye başlayabilirsin; örneğin daha rahat bir şekilde koşabilir ve merdiven çıkabilirsin. Michigan Royal Oak Beaumont Health önleyici kardiyoloji ve kardiyolojik rehabilitasyon direktörü Dr. Barry Franklin, yaptığın koşuların kalpteki küçük kan damarlarının ve enerji üreten hücrelerin sayısını artıracağını, bunun da arterlerin daha çok oksijen yakalamasını sağlayacağını söylüyor.



İyileşmeyi kendi gözünle görmek için aktivite takip aracına bakıp dinlenme kalp atış hızını not al. Dayanıklılık çalışmalarının eseri olan daha düşük dinlenme kalp atış hızı, kanla dolması için kalbine daha çok zaman tanır. Bu sayede hem aerobik sporlar ve antrenmanlar sırasında kendini daha çok zorlayabilirsin hem de uzun vadede daha sağlıklı olursun: Franklin, dinlenme kalp atış hızındaki her 10 atım/dakikalık (bpm) düşüşün, fitness düzeyinde kalp hastalığı ve genel ölüm riskini yüzde 15-20 azaltacak bir iyileşmeye karşılık geldiğini söylüyor. Franklin'e göre en sağlıklı sporcuların dinlenme kalp atış hızı 40 ile 65 bpm arasında. ABD Kalp Vakfı ise normal aralığın 60 ile 100 arasında olduğunu söylüyor.



Ağırlık antrenmanı elbette çok yönlü bir antrenman rejiminde önemli bir yere sahip. Franklin bu antrenman türünün kas kuvveti ve dayanıklılığını artırdığını; insülin hassasiyetini, yağsız vücut kütlesini ve metabolizmanı iyileştirdiğini söylüyor. Lieberman ise "Ancak tek yaptığımız buysa bir bedel ödeyebiliriz." diyor. Maraton koşucusu olman gerekmiyor. Ama kim şempanze olmak ister ki?