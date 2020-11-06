Kalbini Güçlendir ve Hayat Boyu Koş

Yakın zaman önce PNAS dergisinde yayınlanan bir çalışma, beyin nasıl öğrenmeye ve kendisini geliştirmeye ayarlıysa kalbin de harekete, özellikle de dayanıklılık kazandıran hareketlere uyum sağlamaya ayarlı olduğunu söylüyor. Araştırmacılar bu çalışmada şempanzelerin kalplerini hareketsiz insanların, geçimlik tarım yapan Amerikan yerlilerinin, uzun mesafe koşucularının ve futbol yan hakemlerinin kalpleriyle karşılaştırdı.



Ekip, sadece insanlarda kalbin sol karıncığının (kanı vücudun geri kalanına pompalayan bölme) daha ince ve uzun olduğunu ve bunun da kalp kasının genişlemesini kolaylaştırdığını buldu. Sol karıncığın uzun mesafe koşucularında ve bir seviyeye kadar (bol bol yürüyen) geçimlik tarım yapan kişilerde daha büyük olduğunu, bunun da kalbin daha verimli çalışmasını ve her kalp atışında daha çok kan pompalamasını sağladığını gördüler. Bu durumda kalbin daha kolay çalışır ve bu da antrenmanlarının (ve günlük işlerin) daha az yorucu olmasını sağlar.



Düzenli olarak dayanıklılık aktivitesi yapmayanlarda ise çok farklı bir gelişim gözlendi: Çalışmanın yazarlarından olan Harvard Üniversitesi insan evrim biyolojisi profesörü Dr. Daniel Lieberman, bu durumda kalbin basınca adapte olduğunu, yani organın kanı dar damarlardan pompalamak için yapısını değiştirdiğini söylüyor. Bu, duvarlarının kalınlaşıp sertleşmesine neden olabiliyor ve bu durumda kalbin işini yapmak için daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum uzun mesafe koşuları yerine kuvvet antrenmanı yapan futbol yan hakemlerinde, insanların maruz kaldığı sürekli hareketler için evrimleşmemiş şempanzelerde ve yüksek tansiyon hastalığı riski taşıyan hareketsiz kişilerde görülmüş.