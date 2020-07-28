Daha Akıllı Kuvvet Antrenmanı İçin 5 İpucu

Ağırlık kaldır. İndir. Tekrarla. Spor salonunda turist gibi dolanıyorsan kuvvet antrenmanı gözüne basitmiş gibi görünebilir. Ancak elit sporcu performansına odaklanan Nike Kıdemli Performans Direktörü ve Nike Performance Council üyesi Ryan Flaherty, gerçek bir ilerleme kaydetmek (ve bunu güvenli bir şekilde yapmak) için büyük resme bakman gerektiğini söylüyor.
Flaherty; Serena Williams, Brooks Koepka ve Saquon Barkley gibi en büyük spor yıldızlarından bazılarını çalıştırdı. Ağırlık kaldırma söz konusu olduğunda beş temel konsepte odaklanıyor. Bu konseptler, yeni başlayanların güvenli ve verimli bir şekilde antrenman yapmasına, profesyonel sporcuların ise kariyerlerini daha ileriye taşımasına yardımcı olabilir.