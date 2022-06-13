Daha Akıllı Kuvvet Antrenmanı İçin 5 İpucu

Kuvvet antrenmanın en önemli kısmı, daha ağırlıklara dokunmadan önce yaşanır. Isınmanın amacı, adından da anlaşılacağı gibi vücut sıcaklığını artırmak, kaslarına daha çok oksijen ve kan gitmesini sağlamak ve çalışma için ihtiyacın olan enerji ve hareket aralığını artırmaktır. Bu aşama, zihinsel olarak hedefe odaklanmanı da sağlar.



Antrenmanın ne kadar zorlu olacaksa ısınma süresi de o kadar uzun olmalıdır. Ama genellikle beş ile 15 dakika arasında yapacağın birkaç set dinamik egzersiz (örneğin, yürüyerek plank ve şınav, dönerek yürümeli lunge ve bir dakika ip atlama) yeterli olacaktır. Terledin mi? Terlemelisin. Antrenman yaparken kaslarının ağırlığa hazır olduğundan emin olmak için her ağırlık kaldırma çalışmasından önce birkaç ısınma seti yap ve ağırlıkları kademeli olarak artır.