En İyi Nike Basketbol Ayakkabıları Hangileridir?

Forvetler ve Pivotlar

Ön hatta oynayan oyuncular için ayak bileği desteği ve denge önemlidir. Ribaunt için mücadele ederken ya da potaya inerken destekleyici bir temele ihtiyacın olur. Doğru destek ayaklarını ve ayak bileklerini sıkıca sarıp sabitler. Böylece yana doğru hızlıca hareket edebilir ve olması gerektiği gibi zıplayabilirsin.

Nike'ın Air Zoom teknolojisi, maçın son anına kadar üst düzey performans ve rahatlık sunar. Nike Zion, Zion Williamson'ın atletikliğini ve gücünü yansıtan sade tasarımıyla Zion'un ürün serisini başlattı.

Nike Max Air, daha iyi bireysel performans sergileyebilmen ve takımının kazanabilmesi için dördüncü çeyreğin sonlarına kadar bacaklarının zinde kalmasına yardımcı olur. Nike Air Zoom G.T. Run gibi sneaker'lar, React orta taban ve ayak tarağındaki Zoom Air biriminin üstüne yerleştirilen React taban ile çarpma etkilerini emen ve hızlı tepki veren bir yapıya sahiptir.

Jordan "Why Not?" serisi, sahadaki en önemli faktörün hız olduğunu gözler önüne serer. Ayak tarağındaki üst üste yerleştirilmiş iki Zoom Air birimiyle hızlı tepki veren yastıklamaya sahip stiller, daha da hızlanıp oyunun gidişatını değiştirmene yardımcı olur.

Gardlar

Zıplayarak şut atarken veya perdele ve devril oyununun ardından potaya inerken ani, sert dönüşler yapmak için üst düzey kavrayış ve tutuşa sahip olmak zorunluluktur. Bu ayakkabılarda bulunan farklı tutuş desenleri, sahada kaymanı önlemeye yardımcı olur.

Nike Cosmic serisi, üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı bir saha stilidir. Kısmen geri dönüştürülmüş malzeme içeren Air Zoom Strobel birimi, top sürerken verimli biçimde hızlanmanı sağlar. Doğayı koru, rakip takıma acıma.

Nike Air Zoom düşük bilekli basketbol ayakkabıları, becerilerini kullanarak sahada alan açıp kapatan oyuncular için üretildi. Hafif ayakkabı, zeminle teması en aza indirerek destek ve kontrol sunar.

Nike Kyrie modelinin dış tabanı, hızlı tepki veren bir ilk adım sunmak üzere 360 derecelik tutuşa yönelik en yeni teknolojiden ve yuvarlak Nike Zoom Air biriminden faydalanır.

Çok Yönlü Oyuncular

Günümüz basketbolunda gardlar ile forvetler arasındaki çizgi bulanıklaştı. Hücumu yöneten LeBron James veya hızlı hücuma liderlik eden Giannis Antetokounmpo gibi yeni nesil oyuncular, her açıdan güçlü ayakkabılara ihtiyaç duyuyor: Dengeli destek, her yönde tutuş ve ağırlığı artırmayan enerji kazanımı.

Nike LeBron ayakkabılar hız ve güç sunar. Tam boy Zoom Air birimi ve topuktaki Max Air, çarpma etkisini emer ve enerji kazanımı sağlar. KnitPosite 2.0 üst kısım ise kendine güvenerek hareket etmeni sağlayan, tam oturan bir yapı sunar.

Zoom Freak serisi, potaya farklı şekillerde ulaşabilmen için üretildi. Bu nedenle orta tabanın dışında TPU plakaya sahip stil, yana doğru daha fazla hareket kabiliyeti ve kontrol sağlar. Potaya ulaştığında zorlu hareketler yapabilmen için ayak tarağındaki Zoom Air birimleri yüksek enerji kazanımı sunar.

Nike KD basketbol ayakkabılarının birçoğu, daha önce giyilmiş gibi rahat olması için malzeme kullanımını en aza indiren dayanıklı bir üst kısma sahiptir. Tam boy Zoom Air yastıklama, ağırlığı artırmadan ani hareketler için enerji kazanımı sağlar.