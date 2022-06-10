En İyi Nike Basketbol Ayakkabıları Hangileridir?
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İster mahalle liginde, ister NBA finallerinde oynuyor ol, giydiğin ayakkabı oyununa uygun olmalıdır.
Basketbol, etki tepki faktörünün sürekli olduğu bir spordur. Her an defanstaki bir açıktan yararlanmak için hızla harekete geçmen ya da topu kesmek için pas koridorunda araya girmen gerekebilir. Mükemmel basketbol ayakkabın destek, rahatlık, yastıklama ve tutuş arasında doğru dengeyi kurmalıdır.
İster mahalle liginde, ister NBA finallerinde oynuyor ol, defans uzmanından saha generaline kadar tüm rollerde daha iyi oynamana yardımcı olacak bir ayakkabımız var.
POZİSYONA GÖRE EN İYİ BASKETBOL AYAKKABILARI
Forvetler ve Pivotlar
Ön hatta oynayan oyuncular için ayak bileği desteği ve denge önemlidir. Ribaunt için mücadele ederken ya da potaya inerken destekleyici bir temele ihtiyacın olur. Doğru destek ayaklarını ve ayak bileklerini sıkıca sarıp sabitler. Böylece yana doğru hızlıca hareket edebilir ve olması gerektiği gibi zıplayabilirsin.
- Nike'ın Air Zoom teknolojisi, maçın son anına kadar üst düzey performans ve rahatlık sunar. Nike Zion, Zion Williamson'ın atletikliğini ve gücünü yansıtan sade tasarımıyla Zion'un ürün serisini başlattı.
- Nike Max Air, daha iyi bireysel performans sergileyebilmen ve takımının kazanabilmesi için dördüncü çeyreğin sonlarına kadar bacaklarının zinde kalmasına yardımcı olur. Nike Air Zoom G.T. Run gibi sneaker'lar, React orta taban ve ayak tarağındaki Zoom Air biriminin üstüne yerleştirilen React taban ile çarpma etkilerini emen ve hızlı tepki veren bir yapıya sahiptir.
- Jordan "Why Not?" serisi, sahadaki en önemli faktörün hız olduğunu gözler önüne serer. Ayak tarağındaki üst üste yerleştirilmiş iki Zoom Air birimiyle hızlı tepki veren yastıklamaya sahip stiller, daha da hızlanıp oyunun gidişatını değiştirmene yardımcı olur.
Gardlar
Zıplayarak şut atarken veya perdele ve devril oyununun ardından potaya inerken ani, sert dönüşler yapmak için üst düzey kavrayış ve tutuşa sahip olmak zorunluluktur. Bu ayakkabılarda bulunan farklı tutuş desenleri, sahada kaymanı önlemeye yardımcı olur.
- Nike Cosmic serisi, üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı bir saha stilidir. Kısmen geri dönüştürülmüş malzeme içeren Air Zoom Strobel birimi, top sürerken verimli biçimde hızlanmanı sağlar. Doğayı koru, rakip takıma acıma.
- Nike Air Zoom düşük bilekli basketbol ayakkabıları, becerilerini kullanarak sahada alan açıp kapatan oyuncular için üretildi. Hafif ayakkabı, zeminle teması en aza indirerek destek ve kontrol sunar.
- Nike Kyrie modelinin dış tabanı, hızlı tepki veren bir ilk adım sunmak üzere 360 derecelik tutuşa yönelik en yeni teknolojiden ve yuvarlak Nike Zoom Air biriminden faydalanır.
Çok Yönlü Oyuncular
Günümüz basketbolunda gardlar ile forvetler arasındaki çizgi bulanıklaştı. Hücumu yöneten LeBron James veya hızlı hücuma liderlik eden Giannis Antetokounmpo gibi yeni nesil oyuncular, her açıdan güçlü ayakkabılara ihtiyaç duyuyor: Dengeli destek, her yönde tutuş ve ağırlığı artırmayan enerji kazanımı.
- Nike LeBron ayakkabılar hız ve güç sunar. Tam boy Zoom Air birimi ve topuktaki Max Air, çarpma etkisini emer ve enerji kazanımı sağlar. KnitPosite 2.0 üst kısım ise kendine güvenerek hareket etmeni sağlayan, tam oturan bir yapı sunar.
- Zoom Freak serisi, potaya farklı şekillerde ulaşabilmen için üretildi. Bu nedenle orta tabanın dışında TPU plakaya sahip stil, yana doğru daha fazla hareket kabiliyeti ve kontrol sağlar. Potaya ulaştığında zorlu hareketler yapabilmen için ayak tarağındaki Zoom Air birimleri yüksek enerji kazanımı sunar.
- Nike KD basketbol ayakkabılarının birçoğu, daha önce giyilmiş gibi rahat olması için malzeme kullanımını en aza indiren dayanıklı bir üst kısma sahiptir. Tam boy Zoom Air yastıklama, ağırlığı artırmadan ani hareketler için enerji kazanımı sağlar.
- Nike PG düşük bilekli ayakkabılar, iç içe geçen, rahat üst kısmı sayesinde sahada destek ve çeviklik sunar. Üst kısma eklenen tam boy Air Zoom birimi, bacaklarının daha uzun süre zinde kalmasına yardımcı olur.
OYUNCULARA GÖRE EN İYİ AYAKKABILAR
Nike basketbol ayakkabılarının hepsi oyununu zirveye çıkarmana yardımcı olması için tasarlanır. Ancak belirli bir oyun stili veya pozisyon için tasarlanmış bir ayakkabı arıyorsan idolün olan sporcunun adını taşıyan ayakkabıları seçebilirsin. Sporcuların adını taşıyan ayakkabılar, o oyuncunun oyun stilini ve pozisyonunu tamamlaması için tasarlanıp özel olarak geliştirilir.
Lebron James, Forvet
Lebron'un ayakkabıları, güç ve hızla birlikte yüksek oranda Nike Air yastıklama sunar. LeBron'un deyişiyle, "Air'i seviyorum."
Kevin Durant, Forvet
Kevin'in oyun stili için hızlı hareket etmesini sağlayacak, hafif, çok yönlü ve hızlı tepki veren ayakkabılar gerekir. Ayrıca KD, ayakkabılarının daha önce giyilmiş gibi rahat olmasını tercih eder.
Giannis Antetokounmpo, Forvet
Giannis'in ayakkabıları, Giannis'in gücü, hızı ve çılgın ayak hareketleri için tasarlanmış ekstra hızlı tepki veren yastıklamaya ve ayak tarağını sabitleyen yapıya sahiptir.
Kyrie Irving, Gard
Kyrie'nin ayakkabıları, hızlı dönüşler ve duruşlarla dolu tahmin edilemez oyun stili için tasarlanmıştır.
Paul George, Forvet
Paul'un tercihi olan hafif, yumuşak ve esnek ayakkabılar, sahanın her iki yarısında da varını yoğunu ortaya koyan çok yönlü oyuncular için idealdir.
Kendi Sneaker'ını Tasarla
Sana özel bir ayakkabıya sahip olmak istiyorsan Nike By You ile basketbol ayakkabılarını kişiselleştirebilirsin. Senin oyunun, senin ayakkabıların.
BASKETBOL AYAKKABILARININ YAPISI
Kendine ayakkabı seçmeden önce basketbol ayakkabılarının temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmalısın. Basketbol sneaker'larının üç ana parçası vardır. Ayakkabını seçerken vücudun, pozisyonun ve oyun stilinin yanı sıra bunlara da dikkat etmen gerekir.
Üst Kısım
Basketbol ayakkabısının üst kısmı, özellikle çok yönlü hareketler ve hızlı dönüşler sırasında ayak bileğini desteklemeye yardımcı olur. Ayrıca çarpma etkilerine karşı koruma sunar. Üst kısımların üç türü vardır: Yüksek bilekli, düşük bilekli ve normal bilekli.
- Yüksek bilekli ayakkabılar maksimum ayak bilek desteği ve denge sağlar. Ama aynı zamanda diğer üst kısım türlerinden daha ağırdır. Yüksek ve dolgulu bilek, ayak bileği sakatlıklarına yatkın oyuncular için yararlıdır. Pivot ve forvet pozisyonlarında oynayan daha cüsseli ve agresif oyuncular, rahat etmek için yüksek bilekli ayakkabıları seçebilir. Klasik basketbol stillerini sevenler, Nike Air Force ve Converse Chuck Taylor gibi klasik yüksek bilekli sneaker'ları tercih edebilir.
- Düşük bilekli ayakkabılar en az ayak bileği desteğini sağlar ancak maksimum çeviklik ve hıza olanak tanır. Hafif ve esnek olan düşük bilekli ayakkabılar, gardlar ve kısa forvetler için idealdir. Seni uçuşa geçirecek bir ayakkabı arıyorsan Air Jordan modellerinden birini seçebilirsin.
- Normal bilekli ayakkabılar, yüksek bilekli ayakkabılar ile düşük bilekli ayakkabıların arasında bir yerde olduğu için çok yönlü oyunculara uygundur. Normal bilekli ayakkabılar yüksek bilekli ayakkabılardan daha esnektir çünkü üst kısım ayak bileğinin alt kısmına oturarak eklem hareket kabiliyetini artırır ve ayağını korurken çevik kalmanı sağlar. Aynı zamanda yüksek bilekli ayakkabılardan daha hafif ama düşük bilekli ayakkabılardan biraz daha ağır olurlar.
American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) adlı kuruluşa göre, NBA oyuncularının yüzde 68'i genellikle yüksek bilekli, yüzde 15'i normal bilekli ve yüzde 10'u düşük bilekli ayakkabı giymektedir. AAPSM, oyuncuların ayaklarına uyan ayakkabıları tercih etmesini önermektedir.
Üst kısmın bir başka önemli özelliği de kapatma sistemidir. En yaygın görülen sistem bağcıktır. Bununla birlikte, ayağı daha iyi sabitleyen kombine sistemler de mevcuttur. Örneğin, bazı Nike Zoom Freak modellerinde bulunan kalıplı cırt cırtlı bant, alt bağcıkları üstten sararak ayağın ayakkabı içinde hareket etmesini azaltır.
Orta Taban
Ayakkabının orta kısmında bulunan basketbol ayakkabısı orta tabanı, sağladığı yastıklama ve rahatlıkla yorgunluğu ve vücut stresini azaltmaya yardımcı olur. Ayakkabının orta tabanı bir yandan esnek, bir yandan da oyun sırasında ayağın maruz kaldığı çarpma etkilerini emecek kadar sağlam olmalıdır. Bazı modellerin köpüklerinde bulunan kesikler, ağırlığı azaltmaya ve optimum tepki kabiliyeti sağlamaya yardımcı olur. Ayakkabının dış kısmının özellikleri (örneğin Nike Zoom Freak'in orta tabanının dış kısmındaki harici hafif ve dayanıklı TPU parça) faydalı olabilir. Yana doğru hızlı hareketler yaparken ayağını, taban üzerinde sabit tutmaya yardımcı olur.
Dış Taban
Dış taban (ayakkabının altının en dış kısmı) maksimum çok yönlü tutuş, kavrayış ve denge sağlamaya yardımcı olur. Yönünü değiştirirken, dönerken veya zıplarken kaymamak için oluklu ve çıkıntılı tasarıma sahip, düz ve geniş dış tabanlı ayakkabılar bul. Ayakkabıların dış taban özelliklerine verilebilecek bir başka örnek de, bazı Nike Kyrie sneaker'larda ayağın iç kısmını sararak ayağının kenarına basarken tutuş sağlayan kauçuk parçadır.
BASKETBOL AYAKKABILARINDA UYUM VE DAYANIKLILIK
Basketbol ayakkabılarını sonsuza dek giyemezsin. Düzenli olarak değiştirmen gerekir. AAPSM, basketbol sezonunda düzenli olarak oynuyorsan sakatlıkları azaltmak için ayakkabılarını her ay değiştirmeni önerir.
Çoğu basketbol ayakkabısının dış tabanı, kapalı sahalarda kullanım için tasarlanmıştır. Peki açık sahalar için en iyi basketbol ayakkabıları hangileridir? Çoğu ayakkabı açık sahalarda da giyilebilecek kadar çok yönlüdür. Ancak açık sahalar dış taban kauçuğunu daha hızlı aşındırıp eskittiği için ayakkabın dayanıklı ve sağlam tutuşa sahip olmalıdır. Ayrıca açık havada kullanılan ayakkabıların daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
Son olarak, ideal ayakkabını ararken doğru uyumu bulmak için ayağını mutlaka ölçtürmelisin. Çok büyük ayakkabılarda ayak kayar ve bu da destek ile hızı azaltır. Çok küçük ayakkabılar ayağın su toplamasına, nasıra ve rahatsızlığa neden olabilir. Ayakkabının ayağına ve oyun stiline uyacağından emin olmanın tek yolu, onu test etmektir.
Nike, ayakkabını denemen için 60 günlük bir süre verir. Seçtiğin ayakkabıyı dene, beğenirsen sende kalsın. Herhangi bir nedenden dolayı beğenmezsen 60 gün içinde iade et. Ne kadar giydiğin hiç önemli değil. Nike Üyeleri için 1600 TL ve üzeri alışverişlerde kargonun daima ücretsiz olduğunu da unutma.