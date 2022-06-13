Yağmurda Koşu İçin En İyi Ekipmanlar

Yağmurlu Günlerde Koşmak İçin Su Geçirmez Koşu Stilleri
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Ne zaman antrenman yapacağını hava şartlarının belirlemesine izin verme. Yağmura uygun, doğru koşu stilleriyle sırılsıklam olmadan koşabilirsin.
Antrenman programın her zaman ılık, güneşli günlerle çakışmayabilir. Hava, çisenti ve sağanak yağmurla seni şaşırtabilir. Ama yağmurlu günlerin antrenman yapmana engel olması gerekmez.
Üstelik yağmurlu günlerde koşmak daha keyifli olabilir; çünkü havanın sıcak olmasından daha iyidir ve rotalar kalabalık olmaz. Rakiplerin içeride otururken yağmurda koşmak için tasarlanmış stillerle hız ve dayanıklılık kazan.
Hedeflediğin sonuçlara yağmurda ıslanmadan ulaşman için gereken giysiler, ayakkabılar ve aksesuarların kapsamlı bir listesini oluşturduk.
Ne Tür Yağmur Stillerine İhtiyacım Var?
Yağmura karşı koruma seçenekleri arasında su tutmaz, suya dayanıklı ve su geçirmez stiller bulunur:
- Su tutmaz stillerde kumaş yüzeyi su tutmaz ancak bu stiller seni uzun süre kuru tutmak için tasarlanmamıştır.
- Suya dayanıklı stiller, suyun nüfuz etmesine karşı dayanıklı olmakla birlikte dayanabilecekleri su miktarının ve suya maruz kalma süresinin bir sınırı vardır.
- Su geçirmez stiller, seni her türlü hava koşulunda kuru tutma başarısı kanıtlanmış stillerdir. Su geçirmez ürünler genellikle yalıtımlı dikişlere ve suyun içeriye girmesini önleyen özel fermuarlara sahiptir.
Normal yağmur altında çalışmayı planlıyorsan suya dayanıklı ürünler idealdir. Suya dayanıklı teknolojilerin çoğu yağmura karşı koruma sunarken içeride biriken nemi de dışarıya atar ve yağmur altında terlerken nefes alabilirlik çok önemlidir. Tamamen su geçirmez stiller seni kuru tutsa da hava almaları daha zordur, dolayısıyla ürünün fermuarlı kol altları gibi özellikleri olmasına dikkat et.
Yağmurda Koşmak İçin 7 Temel Stil
Yağmurlu havalarda güvenle ve rahatça koşmanı sağlayacak stillere sahip olduğundan emin olmak için yağmurlu günlerin temel stillerini sıraladığımız bu listeyi incele.
1. Yağmurluk
Doğru ceket, eve sırılsıklam dönmek yerine kuru kalmanı sağlayabilir. Seçeceğin ceket seni hem sudan hem rüzgardan korumalı, ayrıca tamamen şeritli dikişlere ve elektronik cihazlarını kuru tutacak ceplere sahip olmalıdır.
Bunların yanı sıra, kuru kalabilmen için ceket nefes alabilmeli ve ter tutmamalıdır. Ayrıca başını ve boynunu yağmurdan korumak için kapüşonlu modelleri tercih et.
Hava soğuksa dolgulu ceketler yerine sentetik yalıtımlı ceketleri tercih et. Sentetik yalıtım ıslansa bile sıcaklığını korur. Ayrıca sıcaklığa ve nasıl rahat edeceğine bağlı olarak su geçirmez stilinin altına nefes alabilen fleece ceket giymeyi tercih edebilirsin. Her türlü yağmur için en iyi seçeneklerimizden bazılarını aşağıda paylaştık.
ÇİSENTİ
Stilinin hafif ve suya dayanıklı olması gerekir. Yağışlı havalarda aktif ve kuru kalmana yardımcı olmak için tasarlanmış ceketleri seç. Nefes alabilen Nike Repel ceket işine yarayacaktır. Stilini tamamlayacak ve sezon boyunca seni sıcak tutacak bir model seçebilirsin.
SÜREKLİ YAĞMUR
Stilinin yağışlı havalarda seni kuru tutması gerekir. Ağırlık yapmadan seni olumsuz hava şartlarından koruyacak bir ceket seç. Seçeceğin anorak veya koşu ceketi, rüzgara ve yağmura karşı dayanıklı bir koruma kalkanı oluşturmalıdır. Bazı Nike ceketleri bir cebin içine katlanır. Tasarımları, havanın sürpriz yapabileceği günler için idealdir. Yanına elektronik cihaz alacaksan ceketinin ceplerinin güvenli olduğundan emin ol. Ayrıca hava soğursa yağmurluğunun altına Nike Tech Fleece stillerinden birini giy.
SAĞANAK YAĞMUR
Stilinin su geçirmez olması ve hava şartlarına karşı tam koruma sağlaması gerekir. Sağlam GORE-TEX kaplamaya sahip ceketleri seç. Bu kaplama, su almadan terin buharlaşmasını sağlar. Böylece yağmurda oynayabilirsin. Su sıçratabilirsin. Her zaman kuru kalırsın.
2. Koşu Ayakkabısı
İster yolda ister arazide koş, ıslak zeminlerde koşarken ekstra tutuşa ihtiyacın olur. Dış tabanı çıkıntılı ayakkabılar, kaygan yerlerde sakatlanmanı önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca koşu ayakkabın nefes alabilmeli ve nemi teninden uzaklaştırabilmelidir.
Nem sürtünmeye ve ayaklarının su toplamasına neden olabileceği için ayakkabının uyumu, yağmurlu havalarda daha önemli olur. Bu yüzden ayağının kaymadığı veya topuğunun arka kısmına sürtmediği koşu ayakkabılarını seç.
Bunların dışında, yağmurda düzenli olarak koşacaksan GORE-TEX astarlı koşu ayakkabılarını tercih etmelisin. GORE-TEX kaplama, suyun ayakkabıya girmesini önlerken su buharını dışarıya atarak ayaklarının daha kuru kalmasını sağlar. Ama yine de ayakkabının bilek kısmından su girebileceği için su geçirmez tozluklar kullanman faydalı olacaktır.
3. Su Geçirmez Tozluklar
Tozluklar, yağmurun girmemesi için ayakkabılarının üst kısmını kapatır. Şiddetli yağmurlarda kuru kalmanın tek çözümü olabilirler. Yağmurda koşmak için ayak bileğinin yukarısına kadar çıkan tozluklar yeterli olacaktır. Ama karda yürüyüş de yapacaksan daha uzun tozlukları tercih edebilirsin. Sıkılığı seni rahatsız etmeden toplanmasına izin vermeyecek tozlukları seç.
4. Koşu Çorapları
Pamuklu çoraplar suyu emer; bu yüzden ağırlık yapıp ayaklarını üşütürler. Sentetik kumaş karışımından üretilen ve nem tutmayan koşu çoraplarını tercih et. Seçeceğin çorap, hava sıcaklığına bağlı olarak ince veya kalın olabilir. Ama koşu ayakkabına uyduğundan emin olmalısın.
5. Suya Dayanıklı Eşofman Altı
Şortlar sıcak günlerdeki çisentilere uygun olsa da, suya dayanıklı eşofman altları şiddetli yağmurlarda kuru kalmanı sağlayacak ve sürtünmeyi önleyecektir.
Suya dayanıklı ripstop, seni hava şartlarına karşı en iyi şekilde koruyacaktır. Ama tayt ile daha rahat edeceğini düşünüyorsan pamuklu taytlar yerine Dri-FIT taytları seç. Yüksek performanslı mikro fiber yapı, nemin kumaş yüzeyinde daha hızlı buharlaşmasını sağlar.
6. Nem Tutmayan Tişört
Ceketinin görevi yağmur geçirmemekse tişörtünün görevi de ter tutmamaktır. Bu iki giysi, birlikte kuru kalmana ve rahat etmene yardımcı olur. Seni kuru tutması için tasarlanan Nike Dri-FIT üstlerin çok çeşitli renk ve stil seçenekleri vardır.
Soğuk havalarda uzun kollu tişört giy ya da daha sıcak kalmak için üstün ile koşu ceketinin arasına fleece stil giy.
7. Şapka veya Siperlik
Kapüşonlu koşu ceketin başını kuru tutabilir ama yüzünü yağmurdan korumaz. Geniş siperlikli şapkalar (veya sıcak havalarda siperlikler), yüzünü koruyarak önünü rahatça görmeni sağlayacaktır.
Tasarım ve Malzemeler: Nelere Dikkat Etmeli?
Hava şartlarına karşı koruma sağlamak için kullandığımız önemli yeniliklerden birkaçı şunlardır:
- ACG: All Conditions Gear, her koşulda dışarıya çıkabilmeni sağlar. Bu Nike koleksiyonu, her türlü iklimde aktif olman için tasarlanmıştır.
- Nike AeroLayer: Ağırlık yapmadan sıcaklık sunmak için tasarlanan bu teknoloji, suya dayanıklı dış yüzey ile nefes alabilen file astar arasına yerleştirilmiş hafif yalıtımdan oluşur.
- Nike AeroShield: Su geçirmez katmanı stratejik havalandırma bölgeleriyle bir araya getiren bu teknoloji, hava şartlarına karşı yumuşak, nefes alabilen bir bariyer oluşturur.
- Nike HyperShield: Rüzgarı ve yağmuru engellerken nefes alabilen bu hafif kumaş, çoğu ürüne suya dayanıklılık veya su geçirmezlik kazandırır.
- Nike Shield: Rüzgar ve yağmur gibi hava koşullarına karşı koruma sunan bu kumaş, çoğu ürüne suya dayanıklılık kazandırır.
- Nike Therma: Bu kumaş, terlemeden sıcak kalman için soğuk havayı geçirmeden vücut ısısını küçük miktarlarda dışarıya atacak şekilde tasarlanmıştır.
Yağmurlu Havalarda Güvende Olmak İçin 8 İpucu
- Yansıtıcı giysiler seç: Yağmurda görüş azalır. Bu yüzden sokakta karşıdan karşıya geçmek daha tehlikeli olur. Sürücülerin seni görebilmesi için yansıtıcı tasarıma sahip koşu ceketi ve eşofman altı giy ya da koşu giysilerine yansıtıcı şerit yapıştır.
- Gök gürültülü fırtınalarda koşma: Koşmadan önce hava durumuna bak. Gök gürültülü fırtına tahmini varsa dışarı çıkmayıp koşu bandında koş ya da evde alternatif bir kardiyo antrenmanı yap. Yıldırım çarpması ihtimali düşük olsa da, bunun hava durumuyla ilişkili bir numaralı ölüm nedeni olduğunu unutma.
- Hava durumuna uygun giyin: Giysilerin su geçirmez olsa bile yağmurda koşarken ıslanacaksın. Hava soğuksa üşüyebilirsin, hatta hipotermi riskin artabilir. Korunmak için seni yeterince sıcak tutacak giysiler giydiğinden emin ol. Öte yandan, sıcak günlerde çok fazla giysi giymemeye dikkat et. Fazla giysi giymek, yağmurda seni kuru tutmak yerine ağırlık yapacaktır.
- Sürtünme sorununa proaktif yaklaş: Nem, koşu sırasında sürtünmeye neden olabilir. Bu yüzden koltuk altları ve uylukların iç kısmı gibi sürtünen alanlara sürtünmeye karşı ürünler uygula. Ayrıca sıcak günlerde basınçlı astara sahip şort, soğuk günlerde ise koşu eşofman altının içine basınçlı tayt giyebilirsin.
- Yanına kuru çorap al: Islak çoraplar seni yavaşlatabilir. Ayakların rahatsızlık verecek kadar ıslandığında veya ayakkabının normalden daha fazla sürtünmeye başladığını hissettiğinde çoraplarını değiştirmen, yağmurlu havalardan kaçınmak yerine koşmaya devam etmene yardımcı olabilir.
- Susuz kalma: Havanın yağışlı olması, su içmeden durabileceğin anlamına gelmez. Koşuya çıkarken yanına hidrasyon paketi, matara veya su şişesi al ve düzenli aralıklarla su iç.
- Dikkatli ol: Yağmurlu havalarda koşmak çoğunlukla güvenlidir. Ancak kaygan yerler sakatlanma riskini artırabilir. Çamurlu zeminlerde maksimum tutuş sunması için tasarlanmış bir koşu ayakkabın olsa bile, nereye bastığına dikkat etmelisin. Koşarken bir gözün etrafında olsun. Ayrıca riskli yerlere gitmemeye çalış.
- Koştuktan hemen sonra ıslak giysilerini değiştir: Koşu sırasında vücudun iyice ısınır. Ama soğuduktan sonra ıslak giysilerin hala üzerindeyse hipotermi riskin artabilir. Nem, mantara ve diğer enfeksiyonlara yol açabilir. Bu yüzden koştuktan sonra eve döner dönmez (veya antrenman sonrasında duş alır almaz) kuru giysiler giy.
SSS: Yağmurda Koşmak
Yağmurda Koşmak Güvenli midir?
Gök gürültülü fırtınalarda koşu bandında koşmak daha iyi olsa da, yağmurun koşmanı engellemesine izin vermemelisin. Sadece koruyucu ve yansıtıcı giysiler giymeye dikkat et. Ayrıca hava sıcaklığına uygun giysiler giymeyi ve eve döner dönmez ıslak giysilerini çıkarmayı unutma.
Yağmurda Koşmaya En Uygun Stiller Nelerdir?
Yağmurda koşarken giyilebilecek en iyi stiller, rüzgar ve yağmur gibi hava şartlarına dayanıklı kumaşlardan üretilen ürünlerdir. Ayrıca yağmurda koşarken yansıtıcı giysiler giymen ve ıslak zeminlerde yeterli tutuşa sahip koşu ayakkabıları seçmen de önemlidir.
Yağmurda Koşarken Üşütebilir misin?
Yağmurda koşmak tek başına seni hasta yapmaz. Ancak yağmurda koşarken vücut sıcaklığının düşmesi, virüs kapmışsan hastalanma ihtimalini artırabilir. Virüsler genellikle enfekte yüzeylere dokunup elini ağzına, burnuna, gözlerine dokundurmanla veya enfekte kişilerin yakınında havayı solumanla bulaşır.