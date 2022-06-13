Yağmurda Koşu İçin En İyi Ekipmanlar

Doğru ceket, eve sırılsıklam dönmek yerine kuru kalmanı sağlayabilir. Seçeceğin ceket seni hem sudan hem rüzgardan korumalı, ayrıca tamamen şeritli dikişlere ve elektronik cihazlarını kuru tutacak ceplere sahip olmalıdır.

Bunların yanı sıra, kuru kalabilmen için ceket nefes alabilmeli ve ter tutmamalıdır. Ayrıca başını ve boynunu yağmurdan korumak için kapüşonlu modelleri tercih et.

Hava soğuksa dolgulu ceketler yerine sentetik yalıtımlı ceketleri tercih et. Sentetik yalıtım ıslansa bile sıcaklığını korur. Ayrıca sıcaklığa ve nasıl rahat edeceğine bağlı olarak su geçirmez stilinin altına nefes alabilen fleece ceket giymeyi tercih edebilirsin. Her türlü yağmur için en iyi seçeneklerimizden bazılarını aşağıda paylaştık.

ÇİSENTİ

Stilinin hafif ve suya dayanıklı olması gerekir. Yağışlı havalarda aktif ve kuru kalmana yardımcı olmak için tasarlanmış ceketleri seç. Nefes alabilen Nike Repel ceket işine yarayacaktır. Stilini tamamlayacak ve sezon boyunca seni sıcak tutacak bir model seçebilirsin.

SÜREKLİ YAĞMUR

Stilinin yağışlı havalarda seni kuru tutması gerekir. Ağırlık yapmadan seni olumsuz hava şartlarından koruyacak bir ceket seç. Seçeceğin anorak veya koşu ceketi, rüzgara ve yağmura karşı dayanıklı bir koruma kalkanı oluşturmalıdır. Bazı Nike ceketleri bir cebin içine katlanır. Tasarımları, havanın sürpriz yapabileceği günler için idealdir. Yanına elektronik cihaz alacaksan ceketinin ceplerinin güvenli olduğundan emin ol. Ayrıca hava soğursa yağmurluğunun altına Nike Tech Fleece stillerinden birini giy.

SAĞANAK YAĞMUR

Stilinin su geçirmez olması ve hava şartlarına karşı tam koruma sağlaması gerekir. Sağlam GORE-TEX kaplamaya sahip ceketleri seç. Bu kaplama, su almadan terin buharlaşmasını sağlar. Böylece yağmurda oynayabilirsin. Su sıçratabilirsin. Her zaman kuru kalırsın.