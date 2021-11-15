Geniş Ayaklar İçin En İyi Ayakkabıların Bulunması

Ayakları Geniş Olanlar İçin En İyi Ayakkabıyı Seçme
Satın Alma Rehberi
Ayakların genişse ayakkabın da geniş olmalıdır. Ancak her ayakkabı üreticisi geniş ayakkabılar üretmez. Ayakkabı alışverişi yaparken nelere dikkat edebileceğini derledik.
Ayakkabın ayağına tam oturuyor mu? Büyük ihtimalle böyle düşünüyorsun. Ancak birçok kişi yanlış numara ayakkabı giyiyor. Journal of Foot and Ankle Research'ün Temmuz 2018'de gerçekleştirdiği bir çalışma, insanların yalnızca üçte birinin ayağına tam oturan ayakkabılar giydiğini gösteriyor.
Ayakkabı genelde doğru uzunlukta fakat yanlış genişlikte oluyor. Yukarıda bahsedilen çalışma, aynı zamanda insanların %64'ünün çok dar ayakkabılar giydiğini ortaya koyuyor.
Ayakların genişse ve özellikle de sporcuysan doğru numara ayakkabı giyerek ağrı ve sakatlanmaların önüne geçebilirsin. Koşucular, basketbol oyuncuları, atletizmciler ve diğer sporcular ayaklarına çok yük bindirir. Bu yüzden ayaklarını koruman önemlidir.
Ayakkabının ayağına tam oturduğunu düşünüyorsan bile birkaç dakikanı ayırarak ayaklarının geniş olup olmadığını öğrenip yaptığın spor veya aktiviteye en uygun ayakkabıyı seçmen faydalı olabilir.
Geniş Ayakların İhtiyacı Geniş Ayakkabı
Geniş ayaklara uyum sağlaması için tasarlanan ayakkabılar genelde standart ayakkabılarla aynı topuk yapısına sahiptir ama burun kısımları daha büyük, ayak tarağı genişlikleri ve bazen de derinlikleri daha fazla olur.
Geniş ayakkabılar köpük yastıklama, yüksek kaliteli malzemeler (sneaker'larda deri üst kısım veya koşu ayakkabılarında nefes alabilen file üst kısım) ve ayak kemeri desteği gibi aradığın diğer özellikleri de sunabilir.
Hem internet üzerinden hem mağazada alışveriş yaparken birkaç noktaya dikkat edebilirsin. Bu, ayağını rahat ettirip ihtiyaç duyduğun performans avantajlarını sağlayan geniş bir ayakkabı satın almana yardımcı olabilir.
Ayakları Geniş Olanlar İçin En İyi Ayakkabıyı Seçme
1.Günün İlerleyen Saatlerinde Alışveriş Yap
Ayakların gün içinde genişler. Ayrıca çok yürüdüğünde daha yorgun ve hassas olabilirler. Ayakkabıyı, ayakların bu ideal olmayan durumdayken deneyebilirsen uyumdaki ufak farklılıkları fark etmen daha kolay olacaktır.
Ancak ayakkabını uzun bir koşuda veya günde iki kere antrenman yaparken giydiğinde bu ufak sorunlar büyüyebilir. Örneğin koşu ayakkabısının burun kısmı mağazada biraz dar geliyorsa kilometrelerce koşmaya başladığında ağrıya sebep olabilecek derecede daha da dar gelebilir.
2.Giydiğin Çorapları Dikkate Al
Ayakkabı satın alırken her zaman antrenman sırasında giymeyi planladığın çorapları giy. Bir sporcu olarak çeşitli antrenmanlar için birkaç farklı spor çorabına sahip olabilirsin.
Optimum ayakkabı uyumu için satın almayı düşündüğün ayakkabıyı giymeyi planladığın çoraplarla birlikte dene. Örneğin basınçlı çoraplar ayağının ayakkabı içinde daha ince durmasını sağlar ama yünden üretilmiş yürüyüş çoraplarında daha fazla alana ihtiyaç duyarsın.
3.Ortotiğinle Birlikte Dene
Özel ortotik veya mağazadan satın aldığın bir iç taban giyiyorsan ayakkabı alışverişinde bunları yanında götür. Giydiğin ortotiğin türüne bağlı olarak ayakkabının uyumu ciddi derecede değişiklik gösterebilir.
Genellikle ayakkabının iç tabanını çıkararak tam boy ortotikle değiştirirsin. Ancak ortotik neredeyse her zaman ayakkabıyla gelen iç tabandan daha kalındır. Bu nedenle ayakkabıyı kullanmayı planladığın iç taban veya ortotikle birlikte deneyip test etmek önemlidir.
4.Her Ayakkabı Tekinin Uyumunu Kontrol Et
Bu çok gereksiz diye düşünebilirsin ama hangi modeli satın alacağına karar vermeden önce ayakkabının iki tekini de dene. Bir ayağın diğerinden daha geniş veya uzun olması sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda daha büyük olan ayağına uygun bir ayakkabı alman gerekebilir.
Daha küçük olan ayağına tam uymayan bir ayakkabı giymek de ideal olmadığından bazı sporcular yeni ayakkabı bakarken modelin iki numarasını da satın alır.
Ayakları arasında en az 1,5 numara fark olan sporcular gibi özel durumlarda Nike ayrı ayakkabı numaraları önermektedir. Daha fazla bilgi için Nike Yardım Al ile iletişime geç.
5.Görsel Karşılaştırma Yap
Ayakkabıyı denemeden önce ayağının yanına koyarak ayakkabının genişliğiyle ayağının genişliğini karşılaştır. Ayakkabının biraz daha geniş görünmesi gerekir. Ayağın dar gözüken bir ayakkabıya girebilir ama bu durumda rahatça hareket etmesi için gereken alana sahip olmaz.
Ayakkabı ayağına çok küçük görünüyorsa modeli farklı genişlikte iste. Geniş ayakkabılar genellikle normal genişlikteki ayakkabılardan yaklaşık 1 cm daha geniştir. Ekstra geniş kalıplı ayakkabılar ise geniş kalıplılardan 1 cm daha geniştir.
6.Ayakkabıyı Test Et
Herhangi bir ayakkabı satın alırken ayakkabıyı mağazada veya evde denemelisin (internetten alırken veya mağazada). Ayakkabı mağazada çok iyi hissettirse de beton zeminde birkaç kilometre koştuktan sonra rahatsızlık duymaya başlayabilirsin.
Bazı koşu mağazalarında, satın almadan önce ayakkabıyı test edebilmen için koşu bandı bulunur. Diğerleri ise açık havada koşarak ayakkabıyı test etmene izin verebilir. İnternet üzerinden alışveriş yapıyorsan markanın deneme koşusundan sonra bile ayakkabıyı iade edebileceğin bir iade politikası olup olmadığını kontrol et. Nike'ın sana uygun değilse ayakkabıyı iade etmeni sağlayan 60 günlük bir iade politikası bulunur.
Son olarak yaşın büyüdükçe ayakkabı numaranın da değişebileceğini unutma. Ayakkabı numaran yıllardır değişmediyse bile sana en uygun ayakkabıyı satın aldığından emin olmak için birkaç yılda bir ayaklarını analiz ettirmen ve düzgün bir şekilde ölçtürmen faydalı olacaktır.
Ayaklarımın Geniş Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?
Muhtemelen daha önce bir ayakkabı mağazasına gittiğinde satış görevlisi ayak numaranı Brannock cihazı da denilen metal bir araçla ölçmüştür.
Ancak günümüzde çoğumuz her zaman satın aldığımız numarayı baz alarak internetten alışveriş yapıyoruz. Bu durumda ayaklarının geniş olup olmadığını nasıl bilebilirsin ki?
Bunu yapmanın en kolay yollarından biri tüm ayağını tarayan, tüm ayak yapının haritasını çıkaran, 13 bölümden veri noktaları toplayan ve saniyeler içinde sonuç veren bir akıllı telefon uygulaması (örneğin Nike uygulaması) kullanmaktır.
Ayaklarını ayrıca mezura (veya cetvel), kalem ve iki adet kağıtla da ölçebilirsin:
- Ayakkabını çıkar.
- Kağıdı zemine yerleştir ve üzerine bas.
- Ayağının dış çizgisini takip et.
- Ayağının en geniş kısmının (ayak parmaklarının kök kısmı) mesafesini ölç
- Diğer ayağın için de tekrarla.
Ölçümlerine ulaştığında ayağının dar, normal, geniş veya ekstra geniş olup olmadığını öğrenmek için internet üzerindeki bir çizelgeyi kullan.
Örneğin 38 numara kadın ayakkabısı giyiyorsan ve ayağının en geniş kısmı 8,75 cm ise orta genişlikte ayakkabı giymelisin. 8,40 cm ise dar ve 9 cm ise geniş ayakkabı giymelisin.
Geniş Ayağın Sebepleri
- Bünyon: Bu rahatsız ve kemiksi çıkıntılar, ayak baş parmağının düz durmak yerine içe bükülmesiyle gelişir. Sürekli olarak yanlış numara ayakkabı giyiyorsan veya arterit gibi bir sağlık sorunun varsa bünyon ortaya çıkabilir. Eğri ayak parmağı ve nasır da ilerlediğinde geniş ayakkabı giymeni gerektiren ayak hastalıklarındandır.
- Düz ayak kemeri: Düz ayak kemeri kalıtsal olabilir veya sonradan gelişebilir. Ayak kemerin çöktüğünde ayağın daha da genişler. Gün boyu ayakta kalan ve özellikle de ayak kemeri desteği sunmayan ayakkabılar giyen insanlarda zamanla düz ayak kemeri gelişebilir.
- Ödem: Premenstrüel hormon değişimlerinden ötürü hamilelikte ayakların şişebilir. Ayrıca belirli ilaçlar veya kronik kalp yetmezliği gibi hastalıklar buna sebep olabilir.
- Genetik: Bazı insanların ayakları doğuştan daha geniştir. Ebeveynlerinin ayakları genişse seninkiler de muhtemelen öyle olacaktır.
- Hamilelik: Hamileliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde insanlar sıkça ayaklarının genişlediğini fark eder. Bu süreçte, hormonlar bağ dokularının biraz gevşemesine sebep olduğu için ayaklar hafifçe genişler.
Neden Geniş Ayakkabı Satın Almalıyım?
Her ayakkabı üreticisi ayakkabıları farklı genişlikte üretmediğinden ayakların genişse aradığın genişlikte ayakkabı bulmakta zorlanabilirsin. Bu nedenle tercih ettiğin tasarımı giymek için standart genişlikte bir ayakkabı satın almak sana daha cazip gelebilir.
Ancak yanlış numara ayakkabı giymenin ağrı, rahatsızlık, şişme, su toplaması ve kısa vadede ayak kemeri ağrısı gibi sonuçları olabilir. Zamanla bünyon, eğri ayak parmağı, korn, nasır, ayakta tırnak batması, sinir sıkışması, topuk dikeni ve diğer sorunlar ortaya çıkabilir.
Ayağa tam uymayan bir ayakkabı ayrıca yaşlılarda ve diyabet hastalarında ayak sağlığının kötüleşmesine sebep olur. Her iki grubun da daha dar ayakkabı giyme olasılığı daha yüksektir ve diyabet hastalarında ağrı, ayak ülseri ve alt ekstremite ampütasyonuna sebep olabilecek periferal nöropati riski oluşur.
Doğru uyumu sunan bir ayakkabı ayrıca rahatlık ve optimum performans sağlar. Journal of Sports Science and Medicine'ın Mart 2020'de gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre doğru koşu ayakkabısı rahatlığı artırabilir, koşu performansını iyileştirebilir ve sakatlanmaları azaltabilir.
Bunun yanında, birçok koşu ayakkabısı çarpma etkilerine karşı koruma ve destek gibi özel avantajlar sunmak için tasarlanmıştır. Ancak Journal of Foot and Ankle Research'ün Temmuz 2018'de yaptığı bir araştırma, ayakkabının ayağa uymadığında amacına uygun bir performans sunamayacağını gösteriyor.
Antrenman temponu koruman için ayağına en uygun ayakkabıyı bularak yedek kulübesinde oturmak yerine oyuna dahil olabilirsin.
Geniş Ayaklarla İlgili SSS
Geniş veya Ekstra Geniş Kalıplı Modeller Ne Kadar Daha Geniştir?
Genişlikler arasındaki fark yaklaşık 1 cm'dir. Örneğin geniş kalıplı ayakkabılarımız, aynı ayakkabının normal genişlikteki modelinden yaklaşık 1 cm daha geniştir. Ekstra geniş ayakkabılar ise aynı ayakkabının geniş modelinden yaklaşık 1 cm daha geniştir.
Nike.com'da Nasıl Geniş Kalıplı Ayakkabı Bulabilirim?
Nike.com'da istediğin genişlikteki ayakkabıları bulmak son derece kolaydır. İstediğin kategori altındaki ayakkabılara git (örneğin erkek ayakkabıları). Daha sonra filtrelerimizi kullanarak ideal genişliği seç. Nike Air Zoom Pegasus, Nike Air Zoom Structure ve Nike Zoom Vomero, bazen daha geniş kalıp seçenekleriyle sunulur.