Geniş Ayaklar İçin En İyi Ayakkabıların Bulunması

Ayakkabın ayağına tam oturuyor mu? Büyük ihtimalle böyle düşünüyorsun. Ancak birçok kişi yanlış numara ayakkabı giyiyor. Journal of Foot and Ankle Research'ün Temmuz 2018'de gerçekleştirdiği bir çalışma, insanların yalnızca üçte birinin ayağına tam oturan ayakkabılar giydiğini gösteriyor.

Ayakkabı genelde doğru uzunlukta fakat yanlış genişlikte oluyor. Yukarıda bahsedilen çalışma, aynı zamanda insanların %64'ünün çok dar ayakkabılar giydiğini ortaya koyuyor.

Ayakların genişse ve özellikle de sporcuysan doğru numara ayakkabı giyerek ağrı ve sakatlanmaların önüne geçebilirsin. Koşucular, basketbol oyuncuları, atletizmciler ve diğer sporcular ayaklarına çok yük bindirir. Bu yüzden ayaklarını koruman önemlidir.

Ayakkabının ayağına tam oturduğunu düşünüyorsan bile birkaç dakikanı ayırarak ayaklarının geniş olup olmadığını öğrenip yaptığın spor veya aktiviteye en uygun ayakkabıyı seçmen faydalı olabilir.