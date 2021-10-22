6 Kolay Adımda Ayakkabılarını Temizleme Yöntemi

Ayakkabılarını 6 Kolay Adımda Temizlemeyi Öğren
Ürün Bakımı
Ayakkabılar düzenli olarak temizlendiğinde hep iyi görünür ve iyi kokar. İşte ayakkabılara zarar vermeden onları temizlemenin yolu.
Malzemeler
- Bulaşık Deterjanı
- Karbonat
- Temizlik Süngeri (İsteğe Bağlı)
- Deri Temizleyici (İsteğe Bağlı)
- Beyaz Sirke (İsteğe Bağlı)
Aletler
- Ayakkabı Fırçası
- Diş Fırçası
- Yumuşak Temiz Bez
- Süet Fırçası (İsteğe Bağlı)
Ayakkabıları düzenli olarak temizlemeden yeni gibi tutmak zordur. Yeni sneaker'larını kutusundan çıkarır çıkarmaz giyip dışarı çıkmak istersin. Ama dışarıda tozlanır ve çamurlanırlar. Ayrıca üzerlerinde sıyrıklar ve lekeler oluşur.
Sneaker'ların her zaman maksimum performans vermesini sağlamak için bakım ve temizliğini doğru biçimde yapmak önemlidir. Başlamadan önce, temizlik sırasında ayakkabının şeklini kaybetmemesi için içine ayakkabı kalıbı koy veya gazete kağıdı doldur. Sonra da çalışmaya başla.
Bu ipuçları, her türlü günlük giyim, basketbol ve koşu ayakkabısını birkaç kolay adımda temizleyip yepyeni gibi yapmana yardımcı olacak.
Ayakkabılarını Adım Adım Temizlemeyi Öğren
1.Kuru Fırça Kullan
Ayakkabı üzerindeki kirleri kuru ve yumuşak kıllı bir ayakkabı fırçasıyla dış taban, orta taban ve üst kısımlardan temizle. Ayakkabı fırçan yok mu? Hiç sorun değil. Temiz bir diş fırçası da işini görür.
2.Yumuşak Temizleme Çözeltisi Hazırla
Sıcak suya az miktarda yumuşak çamaşır veya bulaşık deterjanı koy.
Ayrıca beyaz ve açık renkli ayakkabılar için eşit miktarda karbonat ile suyu karıştırarak etkili bir temizlik macunu da hazırlayabilirsin.
Not: Bulaşık deterjanı kullanırken dikkatli olmak ve deterjanı bol suyla seyreltmek önemlidir. Bazı malzemelerde, yüksek konsantrasyonlu bulaşık deterjanı kullanmak renk bozulmasına veya malzemedeki doğal yağların soyulmasına neden olabilir.
3.Bağcıkları Elde Yıka
Ayakkabı bağcıklarını çıkar ve bunlara az miktarda yumuşak temizleme çözeltisi uygula. Bağcıkları ellerinle temizle, durula ve sonra yumuşak bir bezle kurula.
4.Tabanları Yıka
Yumuşak temizlik çözeltisini yumuşak kıllı bir fırça, diş fırçası veya bezle uygula. Dış tabanı ve orta tabanı iyice temizle. Bu sırada tabanların her yerini temizlemeye özen göster. Yumuşak bir bezle kurula.
Not: İç tabanları yıkaman gerekiyorsa önce onları çıkar ve çözeltinle temizle. Ayakkabıya geri koymadan önce kurumalarını bekle.
5.Üst Kısımları Yıka ve Kurula
Yumuşak çözelti ve yumuşak kıllı bir fırça, diş fırçası veya nemli bir bez kullanarak üst kısımları temizle. Malzemeye zarar vermemek için hafifçe fırçala.
Sonuçtan memnun olduğun zaman kuru bir mikrofiber havlu veya yumuşak bezle kurulayıp sabunlu çözeltiyi ve kiri yüzeyden olabildiğince temizle. Gerekirse işlemi tekrarla. Ovalayarak kurulama, çünkü ayakkabının kumaşı aşınabilir veya temizlenmemiş küçük kir parçaları yayılabilir.
6.Havada Kurumaya Bırak
Sneaker'ları oda sıcaklığında, havada kurumaya bırak. Ayakkabıları giyip antrenman veya aktivitene gitmeden önce mutlaka tamamen kuruduklarından emin ol. Çoğu ayakkabının tamamen kuruması en az 8 saati bulur.
Farklı Malzemeler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Özel Hususlar
Buradaki temel temizlik adımlarını izleyerek sneaker'ları temizleyebilirsin ancak bazı kumaş ve malzemelerde biraz daha özenli davranmak gerekir. İşte farklı türdeki ayakkabılarda temizlik maddesi kullanmak hakkında bilmen gerekenler:
- Deri Ayakkabıları Temizleme
Deri ayakkabılar kolayca lekelenebilir. Bu yüzden bu ayakkabıların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kuru fırça ve yumuşak bulaşık deterjanı çözeltisine ek olarak, lekeleri çıkarmak için temizlik süngeri veya deri temizleyici kullanabilirsin. Ayakkabıları çok sert ovalama, yoksa deriye zarar verebilirsin.
- Süet Ayakkabıları Temizleme
Süet, zor temizlenen bir malzeme olmasıyla bilinir. Su izi, sürtünme izi, kir veya leke olduğunu fark ettiğinde, süet ayakkabılarını temizlemenin vakti gelmiş demektir. Sana yardımcı olması için bu ipuçlarını ve özel araçları kullan.
Yüzeydeki kirleri temizlemek için süet fırçası veya havlu kullan. Malzemeyi dokusunun tersi yönde değil, dokusuyla aynı yönde temizle.
Ayakkabının yüzeyindeki lekeleri temizlemek için süet kauçuğu veya silgi kullan.
İnatçı lekeler için beyaz sirkeye batırılmış bir bezle kumaşı farklı yönlerde ovala.
- Örgü Ayakkabıları Temizleme
Nike Flyknit ayakkabılar, birçok farklı modelde esneklik, destek ve nefes alabilirlik sunar. Nike Flyknit ve diğer örgü veya file ayakkabıları düzgün bir şekilde temizlemek için kimyasal içermeyen, sabunlu ve yumuşak bir su çözeltisi hazırla. Malzemeye zarar verebileceği için çamaşır suyu veya sert temizlik ürünleri kullanmamanı öneririz.
Çözeltiyi kullanarak ayakkabı fırçası veya temiz bir diş fırçasıyla örgüyle aynı yönde ovalayarak temizle. Sabunu temiz bir bezle sil ve gerekirse bu adımı tekrarla. Fazla ısı ayakkabılara zarar verebileceği için havada kurumaya bırak ve kurutma makinesi kullanma.
Ayakkabı Temizleme Hakkında SSS'ler
Ayakkabılarımı Çamaşır Makinesinde Yıkayabilir miyim?
Nike, ayakkabıların çamaşır makinesinde yıkanmasını önermez. Düzgün şekilde elde yıkamak, ayakkabıların süreçte yanlışlıkla zarar görmemesi için en iyi yöntemdir. Hassas ayakkabı malzemeleri çamaşır makinesinde hasar görebilir ve kurutma makinesinden gelen ısı ayakkabıları deforme edebilir. Ayrıca, sneaker gibi büyük ürünleri yıkamaya attığında çamaşır makinene zarar verebilirsin.
(İlgili: Sneaker'ları Çamaşır Makinesinde Yıkayabilir miyim? Nike'larını Yıkamanın En İyi Yolu)
Ayakkabı Kokusunu Azaltmak İçin İç Tabanlarımı Nasıl Temizlerim?
Zaman zaman iç tabanları temizlemek gerekebilir. Bunu yapmak için iç tabanları çıkar ve ayakkabılarının dış kısmı için uyguladığın temizleme adımlarını uygula. Ayakkabılarına geri yerleştirmeden önce iç tabanları as ve tamamen kuruduklarından emin ol. Koku devam ediyorsa iç tabanları değiştirebilirsin. Çoğu spor malzemesi ve ayakkabı mağazasında yedek iç tabanlar bulabilirsin.
Temizleme İşleminden Sonra Ayakkabılarım Hala Kirliyse Ne Yapmalıyım?
Ayakkabılar önerilen temizlik adımlarını yerine getirdikten ve tekrar ettikten sonra hala kirli görünüyorsa yeni bir çift sneaker almanın vakti gelmiş olabilir. Örneğin, koşu ayakkabıları 500 ila 800 kilometrede bir değiştirilmelidir.
Ayakkabılarımı Hangi Sıklıkta Temizlemeliyim?
Temizlik programın, ayakkabıları ne sıklıkta ve nerede giydiğine göre değişir. En iyi şekilde kalmaları için ayakkabıları iki haftada bir veya kirli görünmeye başladıklarında temizlemeye çalış. Düzenli bakım yapmak, temizlik süresini kısaltabilir.