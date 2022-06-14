6 Kolay Adımda Ayakkabılarını Temizleme Yöntemi

Ayakkabıları düzenli olarak temizlemeden yeni gibi tutmak zordur. Yeni sneaker'larını kutusundan çıkarır çıkarmaz giyip dışarı çıkmak istersin. Ama dışarıda tozlanırlar, çamurlanırlar, ayrıca üzerlerinde sıyrıklar ve lekeler oluşur.

Sneaker'larının her zaman maksimum performans vermesini sağlamak için bakımlarını ve temizliklerini doğru biçimde yapmanı öneririz. Başlamadan önce, temizlik sırasında ayakkabının şeklini kaybetmemesi için içine ayakkabı kalıbı koy veya gazete kağıdı doldur. Sonra da çalışmaya başla.

Bu ipuçları, her türlü sneaker ve koşu ayakkabısını birkaç kolay adımda temizleyip yepyeni gibi yapmana yardımcı olacak.