6 Kolay Adımda Ayakkabılarını Temizleme Yöntemi

Ayakkabılarını 6 Kolay Adımda Temizlemeyi Öğren
Ürün Bakımı
Ayakkabılarını düzenli olarak temizlersen hep iyi görünürler (ve iyi kokarlar). İşte ayakkabılarına zarar vermeden onları temizlemenin yolu.
Malzemeler
- Bulaşık Deterjanı
- Karbonat
- Temizlik Süngeri (İsteğe Bağlı)
- Deri Temizleyici (İsteğe Bağlı)
- Beyaz Sirke (İsteğe Bağlı)
Aletler
- Ayakkabı Fırçası
- Diş Fırçası
- Yumuşak Temiz Bez
- Süet Fırçası (İsteğe Bağlı)
Ayakkabıları düzenli olarak temizlemeden yeni gibi tutmak zordur. Yeni sneaker'larını kutusundan çıkarır çıkarmaz giyip dışarı çıkmak istersin. Ama dışarıda tozlanırlar, çamurlanırlar, ayrıca üzerlerinde sıyrıklar ve lekeler oluşur.
Sneaker'larının her zaman maksimum performans vermesini sağlamak için bakımlarını ve temizliklerini doğru biçimde yapmanı öneririz. Başlamadan önce, temizlik sırasında ayakkabının şeklini kaybetmemesi için içine ayakkabı kalıbı koy veya gazete kağıdı doldur. Sonra da çalışmaya başla.
Bu ipuçları, her türlü sneaker ve koşu ayakkabısını birkaç kolay adımda temizleyip yepyeni gibi yapmana yardımcı olacak.
Ayakkabılarını Adım Adım Temizlemeyi Öğren
1.Kuru Fırça Kullan
Ayakkabı üzerindeki kirleri kuru, yumuşak kıllı bir ayakkabı fırçasıyla dış taban, orta taban ve üst kısımlardan temizle. Ayakkabı fırçan yok mu? Sorun değil; eski bir diş fırçası da kullanabilirsin.
2.Yumuşak Temizleme Çözeltisi Hazırla
Sıcak suya az miktarda yumuşak çamaşır veya bulaşık deterjanı koy.
Ayrıca beyaz ve açık renkli ayakkabılar için eşit miktarda karbonat ile suyu karıştırarak etkili bir temizlik macunu da hazırlayabilirsin.
3.Bağcıkları Elde Yıka
Ayakkabı bağcıklarını çıkar ve bunlara az miktarda yumuşak temizleme çözeltisi uygula. Bağcıkları ellerinle temizle, durula ve sonra yumuşak bir bezle kurula.
4.Tabanları Yıka
Yumuşak çözeltiyi yumuşak kıllı bir fırça, diş fırçası veya el beziyle uygula. Dış tabanı ve orta tabanı iyice temizle. Zaman ayırıp tabanların bütün kısımlarını temizle. Yumuşak bir bezle kurula.
Not: İç tabanlarını yıkaman gerekiyorsa önce onları çıkar ve çözeltinle temizle. Ayakkabılarına geri koymadan önce kurumalarını bekle.
5.Üst Kısımları Yıka ve Kurula
Yumuşak çözelti ve yumuşak kıllı bir fırça, diş fırçası veya nemli yumuşak bir bez kullanarak üst kısımları temizle. Acele etme ve çok sert ovalama.
Görüntülerinden memnun olduğun zaman kuru bir mikrofiber havlu veya yumuşak bezle kurulayıp sabunlu çözeltiyi ve kiri olabildiğince temizle. Gerekirse işlemi tekrarla. Ovalayarak kurulama, çünkü ayakkabının kumaşı aşınabilir veya temizlenmemiş küçük kir parçaları yayılabilir.
6.Açık Havada Kurut
Sneaker'larını açık havada, oda sıcaklığında kurut. Ayakkabılarını giyip antrenmanına veya aktivitene gitmeden önce mutlaka kuruduklarından emin ol. Çoğu ayakkabının tamamen kuruması en az 8 saat sürer.
Farklı Malzemeler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Özel Hususlar
Buradaki temel temizlik adımlarını izleyerek sneaker'larını temizleyebilirsin, ancak bazı kumaşlar ve malzemelerde biraz daha özenli davranmak gerekir. İşte farklı türdeki ayakkabılarda temizlik maddesi kullanmak hakkında bilmen gerekenler.
Deri Ayakkabıları Temizleme
Deri ayakkabılar kolayca lekelenir. Bu yüzden bu ayakkabıların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kuru fırça ve yumuşak bulaşık deterjanı çözeltisine ek olarak, lekeleri çıkarmak için temizlik süngeri veya deri temizleyici kullanabilirsin. Ayakkabıları çok sert ovalama, yoksa deriye zarar verebilirsin.
Süet Ayakkabıları Temizleme
Süet zor temizlenmesiyle ünlüdür. Su izi, sürtünme izi, kir veya leke olduğunu fark ettiğinde, süet ayakkabılarını temizlemenin vakti gelmiş demektir. Sana yardımcı olması için bu önerilen ipuçlarını ve özel araçları kullan. İşte yapman gerekenler.
- Yüzeydeki kirleri temizlemek için süet fırçası veya havlu kullan. Malzemeyi dokusunun tersi yönde değil, dokusuyla aynı yönde temizle.
- Ayakkabının yüzeyindeki lekeleri temizlemek için süet kauçuğu (veya silgi) kullan.
- İnatçı lekeler için beyaz sirkeye batırılmış bir bezle kumaşı farklı yönlerde ovala.
Nike Flyknit ayakkabılar en çok ihtiyaç duyduğun noktalarda esneklik ve destek sağlar. Ancak kumaşları hassastır ve temizlik maddesi kullanırken dikkatli olmak gerekir. Kimyasal madde içermeyen, yumuşak bir sabunlu su çözeltisi hazırla. Malzemeye zarar verebileceği için asla çamaşır suyu veya sert temizlik ürünleri kullanma. Temiz bir bez ve çözelti ile örgüyle aynı yönde ovalayarak temizle.
Ayakkabı Temizliği Hakkında SSS
Ayakkabılarımı Çamaşır Makinesinde Yıkayabilir miyim?
Çoğu ayakkabıyı çamaşır makinesine veya kurutucuya koymamalısın. Yıkama programı hassas malzemeleri yıpratabilir ve ısı da ayakkabılarının şeklini bozabilir.
Ayakkabı Kokusunu Azaltmak İçin İç Tabanlarımı Nasıl Temizlerim?
Zaman zaman iç tabanları temizlemek de gerekebilir. Bunu yapmak için iç tabanları çıkar ve ayakkabılarının dış kısmı için uyguladığın temizleme adımlarını uygula. Ayakkabılarına geri yerleştirmeden önce iç tabanları as ve tamamen kuruduklarından emin ol. Koku devam ediyorsa iç tabanları değiştirmek isteyebilirsin. Yedek iç tabanları çoğu spor malzemesi ve ayakkabı mağazasında bulabilirsin.
Temizleme İşleminden Sonra Ayakkabılarım Hala Kirliyse Ne Yapmalıyım?
Yukarıdaki temizleme adımlarını izleyip tekrar ettiğin halde ayakkabıların hala kirli görünüyorsa belki de ayakkabıların sahalarda veya pistlerde çok fazla yolculuk yapmıştır. Yeni bir çift sneaker almanın zamanı gelmiş olabilir.
Ayakkabılarımı Hangi Sıklıkta Temizlemeliyim?
Temizlik programın, ayakkabılarını ne sıklıkta ve nerede giydiğine bağlıdır. Ayakkabılarını iki haftada bir veya kirli gözükmeye başladıklarında temizlemeye çalış. Düzenli bakım yapmak, temizlik süresini kısaltacaktır.