6 Kolay Adımda Ayakkabılarını Temizleme Yöntemi

Ayakkabıları düzenli olarak temizlemeden yeni gibi tutmak zordur. Yeni sneaker'larını kutusundan çıkarır çıkarmaz giyip dışarı çıkmak istersin. Ama dışarıda tozlanır ve çamurlanırlar. Ayrıca üzerlerinde sıyrıklar ve lekeler oluşur.

Sneaker'ların her zaman maksimum performans vermesini sağlamak için bakım ve temizliğini doğru biçimde yapmak önemlidir. Başlamadan önce, temizlik sırasında ayakkabının şeklini kaybetmemesi için içine ayakkabı kalıbı koy veya gazete kağıdı doldur. Sonra da çalışmaya başla.

Bu ipuçları, her türlü günlük giyim, basketbol ve koşu ayakkabısını birkaç kolay adımda temizleyip yepyeni gibi yapmana yardımcı olacak.