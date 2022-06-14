Dar Ayaklar İçin En İyi Ayakkabılar Nasıl Bulunur?

Dar Ayaklara En Uygun Ayakkabıları Bul
Satın Alma Rehberi
Ayakkabılarını ayaklarına uyacak şekilde değiştirebilecek olsan da, dar ayaklara en uygun ayakkabıları giymen sakatlık riskini azaltır ve antrenmanlarının daha verimli geçmesini sağlar.
Ayakların ayakkabıların içinde sık sık kayıyorsa dar olabilir. Ancak dar ayaklara uygun ayakkabı bulmak, kolay bir iş değildir. Ayakkabı genişlikleri kafa karıştırıcı olabilir. Ayrıca dar ayakların farklı türleri vardır.
Örneğin, ayakların topuktan ayak parmaklarının köküne doğru darlaşıyor olabileceği gibi, sadece topuklarda da dar olabilir. Ve her tür dar ayak, farklı ayakkabı türleri gerektirir.
Standart genişlikteki ayakkabıları senin ayak yapına uyacak şekilde değiştirebilecek olsan da, dar ayaklara en uygun ayakkabıları giymen sakatlık riskini azaltır ve spor aktivitelerinin daha verimli geçmesini sağlar.
Ayakları Dar Olanlar İçin En İyi Ayakkabıyı Seçme
1.Modeli Dar Ayakkabılarla Başla
Bazı ayakkabılar dar ayaklar için özel olarak tasarlanır. Dar ayakkabılar genellikle normal ayakkabılardan yarım cm, geniş ayakkabılardan 1,5 cm daha dar olur ama bu değerler ayakkabının markasına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.
Örneğin, Nike'ın dar ayakkabıları normal genişlikteki ayakkabılardan genellikle 1 cm daha dar olur. Ancak ayakkabıların sınıflandırılma şekli de değiştiği için doğru numarayı bulmak zor olabilir.
Örneğin, standart genişlikteki kadın ayakkabıları genellikle B harfiyle gösterilir. Yani 38 numara giyiyorsan ve ayağın ortalama genişlikteyse 38B numara ayakkabı alırsın. Ama bazen ayakkabının numarası 38M (orta genişlik) olarak verilir.
Erkek ayakkabılarında standart genişlik D, dar genişlik ise B harfiyle gösterilir. Yani 44 numara giyiyorsan ve ayağın ortalama genişlikteyse 44D numara ayakkabı alırsın. Ama kadın ayakkabılarında D geniş ayakkabılar için kullanılır.
Tüm bunlara ek olarak, bazı kadın ayakkabıları ekstra dar üretilir. Bu ayakkabılar ise AA veya 2A'dan AAAA veya 4A'ya kadar işaretlerle sınıflandırılır. Ayrıca dar ayakkabılara bazen ince ayakkabı da denir. Bir ayakkabının genişliğinden emin değilsen mağazadaki satış görevlilerine danış.
2.Sıkı Yapı Özelliklerine Bak
Bazı ayakkabıların dar model olduğu açık şekilde belirtilmese de, yapısı dar olabilir. Yani bir ayakkabı B (kadın ayakkabısı) veya D (erkek ayakkabısı) olsa da, dar ayaklara uygun özelliklere sahip olabilir.
Örneğin, Nike Flyknit gibi ayakkabılar dar ayaklı koşuculara ayakkabılarından kilometreler boyu destek almak için ihtiyaç duydukları sıkı yapıyı sunar. Flyknit üst kısma sahip olan ayakkabılar sana uyum sağlayan, nefes alabilen, destekleyici bir çorap gibi ayaklarını sarar. Ama bu esnek üst kısım aynı zamanda dokumadır. Yani yapı ve dayanıklılık için yeterli statik özelliklere sahiptir.
Sıkı, dar yapıyı sağlayan bir başka önemli faktör de bağcıklardır. Örneğin, Nike Flywire kordonlar bağcıkları sıktığın zaman sağlam, ayağı sabitleyen bir yapı oluşturmaya yardımcı olur.
3.Dar Kalıplı Stilleri Bul
Koşu, antrenman ve genel olarak spor söz konusu olduğunda, doğal olarak daha dar bir yapı sunan ayakkabı stillerini denemek isteyebilirsin.
Örneğin, çoğu Nike Free ayakkabı basıncı ayağının orta kısmına dağıtmak için iç ağ sistemini kullanır ve ani duruşlar ile hızlı dönüşler sırasında ayağını rahat fakat sabit tutar.
Günlük kullanım için ayakkabı veya bot bakıyor olsan bile, burnu daha kısa, topuğu kavisli, ayak kemeri daha yüksek veya dış tabanı ayak kemerine doğru daha dar olan stillerin dar ayaklara daha uygun olduğunu görebilirsin.
4.Normal Ayakkabı Stilinin Dışına Çık
Yapabileceğin bir diğer şey de, normalde giymeyeceğin ayakkabılara bakmaktır. Genellikle erkek ayakkabısı giyiyorsan kadın ayakkabılarını deneyebilirsin.
Kadın stillerinin standart genişliği, erkek stillerinin dar genişliğine eşdeğerdir. Bazen kadın ayakkabılarının topuk kısmı da biraz daha dar olabilir. Kadın stilinde hangi numarayı kullanacağını belirlemek için normal erkek ayakkabı numarandan 1,5 numara daha büyük kadın ayakkabısı dene. Örneğin, 42 numara erkek ayakkabısı giyiyorsan 43,5 numara kadın ayakkabılarını dene.
Ayrıca kişiselleştirilebilen ayakkabılar (Nike Air Pegasus ve Nike Air Infinity gibi), istediğin stile istediğin yapıda sahip olmanı sağlar.
5.İç Taban Kullan veya Kalın Çorap Giy
İstediğin ayakkabının dar modelini bulamıyorsan yapabileceğin bir başka şey de ayakkabına iç taban koymaktır. Bu yöntem genellikle bağcıklı ayakkabılarda daha çok işe yarar çünkü iç taban kullandığın zaman ayağın ayakkabının içinde daha yüksekte durur ve bağcıkları ayarlayabilmen gerekir.
Kullandığın iç taban, doğru düzeyde ayak kemeri desteği ve yastıklama sağlamalıdır. Ayakkabıya iç taban yerleştirmek, ayağının kaymasını önleyebilir ve genel sürtünmeyi azaltabilir.
Bir başka seçenek de kalın çorap giymektir. Bu yöntem herkesin işine yaramayacak olsa da, çorap ayağının iki yanında daha fazla yer kaplayacağı için gereksiz hareketleri önlemeye yardımcı olabilir.
Ayaklarımın Dar Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?
Ayaklarının dar olup olmadığını anlamanın en basit yolu, ayakkabıları deneyip uyumuna bakmaktır. Örneğin, bağcıklı ayakkabı satın alırken bağcıkları paneller birbirine temas edecek veya üst üste binecek kadar sıkman gerektiğini görebilirsin.
Kendine şu soruyu sor: Ayaklarının iki yanında boşluk görüyor musun veya hissediyor musun? Daha sonra iki yana adım atarak ayağının sabit ve sıkı durup durmadığını kontrol et. Ayağının yana doğru kaydığını fark edersen ayakların muhtemelen dardır.
Ayakkabı numaranı ölçmenin daha doğru bir yolu da vardır. Ziyaret ettiğin ayakkabı mağazasında, satış görevlileri Brannock cihazı kullanarak ayağının genişliğini ve uzunluğunu ölçebilir. Alternatif olarak ayağını tarayan, ayağının yapısını çıkaran ve saniyeler içinde sonucu sana söyleyen bir akıllı telefon uygulaması (örneğin, Nike'ın uygulaması) kullanabilirsin.
Ayak yapın hakkında ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş bilgiler almak, özellikle dar topukluysan işine yarayabilir. Ayağı topuktan buruna kadar dar olan kişiler dar ayakkabı alabilir. Ama sadece topuğu dar olanlar, ayaklarının en geniş noktasına uygun olan ve geri kalan kısımlar için ayarlanabilen bir ayakkabı almalıdır.
Institute for Preventive Health Foot, dar topukluysan ayakkabılarını şu şekilde kişiselleştirmeni önerir:
- Topuk bölgesinin hacmini azaltmak için topuk dolgusu, ped veya ortotik kullan.
- Alanı doldurması için topuk kısmı dolgulu çoraplar giy.
- Ayağı ayakkabının arkasına doğru götürmek için ayakkabının dil kısmına ped koy.
- Bağcıklı ayakkabı giy ve ayakkabıyı ayak bileğine daha yakından bağlamak için ekstra bağcık deliklerini de kullan. Ayakkabılarına ekstra bağcık delikleri açtırabilirsin ama çoğu stilde (bazı Air Zoom, React Infinity ve Nike Pegasus koşu ayakkabıları gibi) ekstra bağcık delikleri bulunur.
Neden Dar Ayakkabı Satın Almalıyım?
Journal of Foot and Ankle Research'ün Temmuz 2018'de gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre, insanların yalnızca üçte biri ayağına tam oturan ayakkabılar giymektedir. Ayakkabı ayağına tam oturmadığı zaman sürtünme, ağrı, nasır, korn ve su toplaması gibi ayak sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalırsın.
Yürüyüş, koşu, merdiven çıkma gibi basit aktiviteler bile riskli hale gelir. Doğru destek olmadığı zaman, özellikle zorlu aktiviteler sırasında veya hızla yön değiştirmeyi gerektiren sporları yaparken ayak bileğini burkmak ve düşmek kolaylaşır.
Ayaklarına uygun dar ayakkabıyı bulmak daha zahmetli olsa da, bunun karşılığını fazlasıyla alırsın. Ayaklarını mutlaka ölçtür ve satın alacağın ayakkabıya karar vermeden önce birkaç ayakkabı dene. Uyumdan memnun değilsen ayakkabıyı iade et (bunu denedikten sonra bile yapabilirsin).