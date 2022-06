Dar Ayaklar İçin En İyi Ayakkabılar Nasıl Bulunur?

Journal of Foot and Ankle Research'ün Temmuz 2018'de gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre, insanların yalnızca üçte biri ayağına tam oturan ayakkabılar giymektedir. Ayakkabı ayağına tam oturmadığı zaman sürtünme, ağrı, nasır, korn ve su toplaması gibi ayak sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalırsın.



Yürüyüş, koşu, merdiven çıkma gibi basit aktiviteler bile riskli hale gelir. Doğru destek olmadığı zaman, özellikle zorlu aktiviteler sırasında veya hızla yön değiştirmeyi gerektiren sporları yaparken ayak bileğini burkmak ve düşmek kolaylaşır.



Ayaklarına uygun dar ayakkabıyı bulmak daha zahmetli olsa da, bunun karşılığını fazlasıyla alırsın. Ayaklarını mutlaka ölçtür ve satın alacağın ayakkabıya karar vermeden önce birkaç ayakkabı dene. Uyumdan memnun değilsen ayakkabıyı iade et (bunu denedikten sonra bile yapabilirsin).