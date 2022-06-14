Dar Ayaklar İçin En İyi Ayakkabılar Nasıl Bulunur?

Bazı ayakkabılar dar ayaklar için özel olarak tasarlanır. Dar ayakkabılar genellikle normal ayakkabılardan yarım cm, geniş ayakkabılardan 1,5 cm daha dar olur ama bu değerler ayakkabının markasına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.



Örneğin, Nike'ın dar ayakkabıları normal genişlikteki ayakkabılardan genellikle 1 cm daha dar olur. Ancak ayakkabıların sınıflandırılma şekli de değiştiği için doğru numarayı bulmak zor olabilir.



Örneğin, standart genişlikteki kadın ayakkabıları genellikle B harfiyle gösterilir. Yani 38 numara giyiyorsan ve ayağın ortalama genişlikteyse 38B numara ayakkabı alırsın. Ama bazen ayakkabının numarası 38M (orta genişlik) olarak verilir.



Erkek ayakkabılarında standart genişlik D, dar genişlik ise B harfiyle gösterilir. Yani 44 numara giyiyorsan ve ayağın ortalama genişlikteyse 44D numara ayakkabı alırsın. Ama kadın ayakkabılarında D geniş ayakkabılar için kullanılır.



Tüm bunlara ek olarak, bazı kadın ayakkabıları ekstra dar üretilir. Bu ayakkabılar ise AA veya 2A'dan AAAA veya 4A'ya kadar işaretlerle sınıflandırılır. Ayrıca dar ayakkabılara bazen ince ayakkabı da denir. Bir ayakkabının genişliğinden emin değilsen mağazadaki satış görevlilerine danış.