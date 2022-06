Uzun Mesafe Koşusu İçin En İyi Ayakkabılar

Uzun mesafe koşu ayakkabısının tüm kısımları farklı adım atma modelleri, hava koşulları, koşu stilleri ve kilolara uygun olacak biçimde özel olarak geliştirilebilir. İlk kez maraton koşacak bir koşucuya en uygun özellikler, kişisel rekorunu kırmaya çalışan deneyimli bir uzun mesafe koşucusuna en uygun özelliklerden farklı olabilir. Bu yüzden senin için en önemli özelliklerin hangileri olduğuna karar vermek faydalı olabilir.



Daha Geniş Burun Kısmı

Uzun mesafe koşucularının birçoğu, kilometrelerce koştuktan sonra ayakları şişebileceği için uzun mesafe koşu ayakkabılarının burunlarının daha geniş olmasını ister. Ayrıca daha geniş burun, ayak parmakları ve ayak parmaklarının kökünde daha iyi hava akışı sağlayarak ayaklarını sıcak günlerde serin tutar ve aynı zamanda soğuk havalarda kalın çorap giymene yardımcı olabilir.



Destekleyici Topuk Bölmesi

Uzun koşuların sonuna doğru duruşun bozulması yaygın görülen bir durumdur. Destekleyici topuk bölmesi, doğru duruşu korumaya yardımcı olabilir. Topuk bölmesi, kaymayı önleyecek derinlikte olmalıdır. Ayrıca topuğuna basan koşucular bu bölgede ekstra dolgu olmasını ister.



Yastıklamalı Orta Kısım ve Ayak Tarağı

Güvenilir yastıklama, çarpma etkilerini emmeye yardımcı olur ve yorulmaya başladığında vücudunun hareketliliğini korur. Yastıklama özelliklerini ayakkabının farklı kısımlarında bulabilirsin. Orta kısım yastıklaması, aşırı içe basan ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar için faydalıdır. Ayak tarağı yastıklaması, ayak parmaklarının köküne basanlara önerilir.



Ayrıca yastıklamanın dayanıklı olduğundan ve kilometrelerce koştuktan sonra bile tepki kabiliyetini koruduğundan emin olmalısın. Bu yüzden geleneksel olarak uzay endüstrisindeki yeniliklerde kullanılan köpükten türetilen Nike ZoomX gibi ileri teknoloji ürünü malzemeleri tercih et. Bugün Nike ZoomX orta tabanda kullanılan bu köpük, yüzde 85 ile tüm Nike köpükleri arasında en yüksek enerji kazanımını sunar ve üstelik ayakkabının ağırlığını artırmaz.



Nefes Alabilen Üst Kısım

Çoğu uzun mesafe koşucusu, ayakkabısının üst kısmının yumuşak ve nefes alabilir olmasını ister. Uzun koşularda ayaklarının terleme ihtimali artar ve daha fazla hava akışı, sürtünme ve su toplaması riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak çok soğuk veya yağışlı havalarda antrenman yapan koşucuların, ayaklarını hava şartlarından korumak için daha koruyucu üst kısma sahip en az bir ayakkabısı olmalıdır. İki çeşidin de avantajlarına sahip olmak istiyorsan Nike'ın VaporWeave malzemesini tercih et. Bu malzeme hem çok hafiftir hem de güçlü ve suya dayanıklıdır.



Dayanıklı Dış Taban

Ayakkabının dış tabanı, uzun koşular sırasında olumsuz koşullara maruz kalır. Tüm hava koşullarında yüksek tutuş sunan, kavrayıcı dokuya sahip uzun mesafe koşu ayakkabılarını tercih et.



Ayakkabı Ağırlığı

Son olarak, ayakkabının ağırlığını hesaba katmalısın. Podyuma çıkmak isteyen hafif ve hızlı yarışçılar, hareket kabiliyetlerini ve hızlarını artırmak için yastıklaması ve ağırlığı daha az ayakkabıları tercih eder. Bu ayakkabılar genellikle tepki kabiliyetini artırmak ve enerji kazanımı sunmak için zemini daha iyi hissetmeyi sağlar. Öte yandan, hedefi uzun bir yarışı bitirmek veya kendi rekorunu geçmek olan sporcular, kendilerini bitiş çizgisine kadar götürecek bir ayakkabı ararken ekstra yastıklamayı vazgeçilmez bulabilir.