Performans Değerlendirme Antrenmanı Nedir ve Bundan Nasıl Yararlanabilirsin?

Performans Değerlendirme Antrenmanı Programlama

Frost, performans değerlendirmelerini yolculuğuna ekleyebileceğin üç farklı an olduğunu söylüyor: Yeni başlarken veya bir aranın ardından geri dönerken (temeli oluşturmak için), aynı rutini bir süredir yaparken kendini kontrol etmek istediğinde (ilerleyip ilerlemediğini görmek için) ve belirli bir şeyi geliştirmeye çalışırken (en küçük gelişimleri bile takip edebilmek için).



Performans değerlendirme testini yapmanın nedeni ne olursa olsun, bunun verimli geçmesi için izlemen gereken üç kural vardır. İlk olarak, varını yoğunu ortaya koy. İkinci olarak, puanını kaydet (yani süren, tekrarların, kilon gibi test ettiğin göstergeyi). Üçüncü olarak, bir sonraki seferde antrenmanı değiştirme. Frost şöyle diyor: "Kapasiteni test ediyorsun. Bunu en doğru şekilde anlayabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmalısın, performansının kaydını tutmalısın ve istikrarlı olmalısın."



Frost, belirli bir kardiyo kapasitesini veya beceriyi test etmek istiyorsan ilk performans değerlendirmesi antrenmanının o aktiviteye benzemesi gerektiğini söylüyor. Örneğin, üç ay içinde 1600 metreyi 7 dakikanın altında koşmak istiyorsan performans değerlendirmen, 1600 metreyi bugün ne kadar sürede koştuğunu görmek olmalıdır. Hedefin altı ay içinde arka arkaya 10 barfiks çekmekse performans değerlendirmen çekebildiğin kadar barfiks çekmek olmalıdır. Clayton, büyük fizyolojik değişiklikler yaklaşık altı haftalık antrenmanın ardından gerçekleştiği için performans değerlendirmeni her bir ila üç ayda bir yapmanı öneriyor.



Genel fitness durumunu test etmek, daha fazla öğenin analiz edilmesi gerektiği için biraz daha karmaşıktır. Clayton, bileşik hareketler (aynı anda birkaç eklemi ve kas grubunu çalıştıran egzersizler) ve altı temel hareket kalıbının (squat, eğilme, lunge, itme, çekme ve taşıma) çoğunu içeren performans değerlendirmesi antrenmanlarının bu durumda daha etkili olduğunu söylüyor. Frost, kas dayanıklılığını geliştirmek istiyorsan olabildiğince hızlı bir şekilde 100 tekrar vücut ağırlığıyla squat, 50 mekik ve 25 şınav çekmeni tavsiye ediyor. Kuvvetlenmek istiyorsan squat, deadlift, bench press ve kürek gibi hareketleri seni zorlayacak ağırlıklarla, belirli bir süre içinde daha az tekrarla yapmalısın (Kendi koçun olma fikri hala gözünü korkutuyorsa Nike Training Club uygulamasında güzel performans değerlendirme antrenmanları bulabilirsin).



Clayton, genel antrenman rutininin sadece performans değerlendirmesinden ibaret olmaması gerektiğini söylüyor. Bütünsel bir program sadece hedef hareketleri (koşu, barfiks gibi) yaptırmakla kalmayıp bu hareketleri destekleyen bölgeleri ve kas gruplarını da çalıştıracaktır (yani koşu için karın ve kalça kaslarını güçlendirirken barfiks için kürek ve kavrama egzersizleri yaptıracaktır). Bunu yaptığın zaman performans değerlendirme antrenmanını ikinci, üçüncü veya 10. kez yaptığında (kaç defa yapacağının sınırı yoktur) ilerlediğini görme ihtimalin artar.