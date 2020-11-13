Koşu Mesafeni Güvenli Bir Şekilde Artırmanın Yolları

Koşuyu yaşam stilinin parçası yaptığın zaman başarıya ulaşmak için ağır ve kararlı adımlarla ilerlemelisin.
Illinois Northwestern Medicine Regional Medical Group spor hekimi Dr. Steven Mayer, "Koşucuların en büyük hatalarından biri, koşu mesafesini veya sıklığını çok çabuk artırmaktır. Bu, kendilerini aşırı zorladıkları ve zayıf düştükleri için sakatlanmalarına neden olur." diyor. Bu yüzden koşu koçları genellikle yüzde 10 kuralını izlemeyi önerir. Bu kural, mesafeni veya temponu haftada yüzde 10'dan fazla artırmaman gerektiğini söyler.
Koşu yüksek yoğunluklu bir aktivitedir. Vücut ağırlığının tamamı tekrar tekrar tek bacağına bindiği için kasların, eklemlerin, kemiklerin ve bağ dokuların koşma aktivitesinden zarar görür. Avustralya Brisbane Gabbett Performance Solutions doktoru ve uygulamalı spor bilimcisi Dr. Tim Gabbett, dokularının artan yüke uyum sağlamasına ve güçlenmesine izin vermeden her gün koşmaya başlarsan ya da mesafeni aniden iki katına çıkarırsan sakatlanabileceğini söylüyor.
Sakatlığın başladığı noktayı fark etmeyebilirsin. Mayer, kardiyo fitness seviyenin (kalp ve akciğer kapasiten) kaslarının ayak uyduramayacağı kadar hızlı ilerlediğini söylüyor. Yani 5 kilometrelik koşuları istediğin zaman 8 kilometreye çıkarabilecek kondisyona sahip olduğunu düşünebilirsin ama bunu yaptığın zaman koşucu bacağı veya hamstring ağrısı gibi sorunlar yaşayabilirsin. Bundan dolayı koşu, bir hafta büyük hedeflerin peşinden kolayca koştuğunu düşünürken ertesi haftayı sakatlık yüzünden dinlenerek geçirmek zorunda kalabileceğin bir spordur.
Dokularının artan yüke uyum sağlamasına ve güçlenmesine izin vermeden her gün koşmaya başlarsan ya da mesafeni aniden iki katına çıkarırsan sakatlanabilirsin.
Dr. Tim Gabbett, Gabbett Performance Solutions Doktoru ve Uygulamalı Spor Bilimcisi
Eski Koşucu Hikayelerini Unut
Bu daha uzun, hızlı veya sık koşmaya çalışmaman gerektiği anlamına gelmiyor. Sonuçta sonsuza kadar her hafta üç kez aynı 5K'yı koşmak kadar sıkıcı bir şey olamaz. Gabbett'a göre işin sırrı, kendini yavaş yavaş zorlamak ve vücudunu daha fazla yük altına sokarken emniyeti elden bırakmamaktır.
İlerleme için bir kuralı izlemek iyi bir fikir olsa da yüzde 10 kuralının bilimsel bir temeli bulunmuyor ve Mayer, bu kuralın sakatlıkları önlediğinin kanıtlanmadığını söylüyor. Hatta Hollanda Groningen Üniversitesinde yapılan bir çalışma, antrenman yükünü haftada yüzde 50'ye kadar artıran koşucuların yüzde 10 kuralını izleyen koşucularla neredeyse aynı oranda sakatlandığını buldu. Danimarka Aarhus Üniversitesinde yapılan bir çalışmada ise haftada yüzde 20-25 artış ortalamasıyla antrenman yapan acemi koşucuların sakatlıktan kaçınabildiği görüldü.
Ayrıca yüzde 10 kuralı bağlamı veya fitness geçmişini dikkate almıyor. Çok çalışan ve haftada 160 km koşan bir sporcuysan antrenman yükünü yüzde 10 (yani 16 kilometre) artırmak imkansıza yakın olabilir. Öte yandan, sadece 1 kilometre koşuyorsan maraton mesafesine ulaşman neredeyse 16 ayını alabilir. Bu, kendi içinde bir sorun olmasa da ayırman gereken zaman gereksiz veya sürdürülemez uzunlukta olabilir.
İlerlemek İçin Kişiselleştirilmiş Bir Yol
Gabbett, nasıl ilerleyeceğini belirlerken çalıştırdığı sporcular için de kullandığı, daha kişiselleştirilmiş bir kuralı kullanmanı öneriyor: Akut-kronik iş yükü oranı. Bu kural kulağa karmaşık gibi gelse de aslında oldukça basit. Gabbett bu kuralı, "Bu hafta ne kadar koştuğunu [akut] son dört haftada ne kadar koştuğunla [kronik] kıyaslar." sözleriyle açıklıyor (Henüz dört haftayı tamamlamadıysan koşmaya başladığın ilk ay kolayca ulaşabileceğini düşündüğün bir mesafe belirleyip bunu temel alabilir ve oranlamada tekrar tekrar kullanabilirsin).
Gabbett, "Bu bir geri bildirim döngüsü." diyor. Haftalık mesafe veya hız aracılığıyla yükünü her artırdığında, koşudan hemen sonra ("Yokuşlarda çok başarılıydım") ve 48 saat sonra ("Bacaklarım çok ağrıyor") kendini nasıl hissettiğine dikkat et. Gabbett, bu iki geri bildirimin seviyeyi artırmaya ya da güç toplamaya ekstra zaman ayırmaya karar vermek için yeterli olacağını söylüyor.
Örneğin, birkaç haftadır haftada 16 kilometre koşuyorsan ve bu hafta mesafeni 24 kilometreye çıkardıysan yük 1,5 kat fazladır. Kendini çok zorlanmış veya kötü hissettiysen bir hafta daha 24 kilometrede kalabilir veya 16 kilometreye dönebilirsin. Kendini iyi hissediyorsan gelecek hafta mesafeni aynı oranda artırabilirsin. Ancak kendini muhteşem hissetsen bile artışı 1,5 katın üzerine çıkarma: Araştırmalar, 0,8 ile 1,3 arasında kalan akut-kronik iş yükü oranlarında sakatlık riskinin düşük olduğunu ancak 1,5'in üzerindeki oranlarda sakatlık riskinin ciddi miktarda arttığını gösteriyor.
Daha çok koşmana yardımcı olacak bir diğer önemli araç da kuvvet antrenmanıdır. Mayer'e göre araştırmalar, direnç çalışmalarında kalça kaslarına ve karna odaklanmanın sık görülen zorlanma kaynaklı sakatlıkları önlemeye yardımcı olabileceğini, çünkü bu çalışmaların kemiklerini, tendonlarını ve kaslarını güçlendirip maruz kaldıkları yükü daha iyi idare etmelerini sağladığını gösteriyor. İki günde bir koşup aralarda kuvvet antrenmanı yapmayı (ve tabii ki güç toplamayı) deneyebilirsin.
Ağır ve kararlı adımlar atmak kulağa sıkıcı gelebilir, ama işin ucunda ömür boyu sağlıklı bir koşucu olmak varsa buna değer.