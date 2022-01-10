Koşu Mesafeni Güvenli Bir Şekilde Artırmanın Yolları

Gabbett, nasıl ilerleyeceğini belirlerken çalıştırdığı sporcular için de kullandığı, daha kişiselleştirilmiş bir kuralı kullanmanı öneriyor: Akut-kronik iş yükü oranı. Bu kural kulağa karmaşık gibi gelse de aslında oldukça basit. Gabbett bu kuralı, "Bu hafta ne kadar koştuğunu [akut] son dört haftada ne kadar koştuğunla [kronik] kıyaslar." sözleriyle açıklıyor. (Henüz dört haftayı tamamlamadıysan koşmaya başladığın ilk ay kolayca ulaşabileceğini düşündüğün bir mesafe belirleyip bunu temel alabilir ve oranlamada kullanabilirsin.)



Gabbett, "Bu bir geri bildirim döngüsü." diyor. Haftalık mesafe aracılığıyla yükünü her artırdığında, koşudan hemen sonra ("Yokuşlarda çok başarılıydım") ve 48 saat sonra ("Bacaklarım çok ağrıyor") kendini nasıl hissettiğine dikkat et. Gabbett, bu iki geri bildirimin seviyeyi artırmaya ya da güç toplamaya ekstra zaman ayırmaya karar vermek için yeterli olacağını söylüyor.



Örneğin, birkaç haftadır haftada 16 kilometre koşuyorsan ve bu hafta mesafeni 24 kilometreye çıkardıysan yük 1,5 kat fazladır. Kendini çok zorlanmış veya kötü hissettiysen bir hafta daha 24 kilometrede kalabilir veya 16 kilometreye dönebilirsin. Kendini iyi hissediyorsan gelecek hafta mesafeni aynı oranda artırabilirsin. Ama kendini muhteşem hissetsen bile artışı 1,5 katın üzerine çıkarma: Araştırmalar, 0,8 ile 1,3 arasında kalan akut-kronik iş yükü oranlarında sakatlık riskinin düşük olduğunu ancak 1,5'in üzerindeki oranlarda sakatlık riskinin ciddi ölçüde arttığını gösteriyor.

Öz güvenle daha çok koşmana yardımcı olacak bir diğer önemli araç da kuvvet antrenmanıdır. Mayer, araştırmalara göre direnç çalışmalarında kalça kaslarına ve karna odaklanmanın sık görülen zorlanma kaynaklı sakatlıkları önlemeye yardımcı olabileceğini, çünkü bu çalışmaların kemiklerini, tendonlarını ve kaslarını güçlendirip maruz kaldıkları yükü daha iyi idare etmelerini sağladığını söylüyor. İki günde bir koşup aralarda kuvvet antrenmanı yapmayı ve güç toplamayı deneyebilirsin.

Sabır (veya matematik) en kuvvetli becerin olmayabilir ama ağrı çekmeden veya sorun yaşamadan gelişme kaydettiğini gördüğünde, her gün kuvvet kazanan vücudunla birlikte bunların değerini anlamaya başlayacaksın.