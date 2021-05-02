Dünya Çapında Futbolcu Ada Hegerberg'in Altın Saat Rutini Kendi Hedeflerine Ulaşmana Yardımcı Olacak

Hedeflerine Sevdiğin Aktivitelerle Ulaş
Rehberlik
Uluslararası futbolcu Ada Hegerberg'in uyguladığı bu eğlenceli bakış açısıyla üzerindeki baskıyı azaltıp çalışmalarından daha çok verim al.
Selfie kültürü sayesinde "altın saat" terimini çoğumuz duymuşuzdur. Bu terim, gün doğumundan hemen sonra veya gün batımından hemen önce en iyi doğal ışıkla (#filtresiz) fotoğraf çekilebilecek zamanları ifade eder. Ancak bu terimin başka tanımları da olabilir. Yeni annelerin altın saati, bebekleriyle ilk tensel teması gerçekleştirdikleri zaman olabilir. Uluslararası futbol yıldızı Ada Hegerberg'in altın saati ise kafa vuruşu, penaltı atışı ve "zayıf" ayağıyla şut çekme gibi temel spor becerilerini genellikle babası ve kız kardeşiyle oynayarak çalıştığı antrenman dışı anlardır.
25 yaşındaki Norveçli sporcu, evde uyguladığı bu rutini 10-11 yaşından beri takip ediyor. Bugün dünyanın en güçlü takımı Lyon'un yıldız forveti ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların gol kralı olmasına rağmen, bu alışkanlığını bırakmaya niyeti olmadığını söylüyor.
Zaten bırakmamalı. Çünkü karşılığını alıyor. Peki neden? Çünkü muhtemelen altın saat onun için fiziksel olduğu kadar psikolojik bir anlam da taşıyor. Kendi altın saatini oluşturursan sen de mucizevi sonuçlar alabilirsin.
Altın Saat Nedir?
Psikolojide altın saatin genel kabul gören bir tanımı yok. Yani altın saatin ne olacağı sana kalmış. Ancak nörolog, Chicago Üniversitesi Pritzker Tıp Fakültesi Beyin Dinamikleri Laboratuvarı direktörü ve Nike Performance Council Üyesi Dr. Stephanie Cacioppo'ya göre, altın saatini diğer saatlerden ayrı tutmana yardımcı olabilecek birkaç kural var:
- Takvimine eklediğin sıradan bir zaman dilimi değil, bilinçli olarak tasarlanmış bir zaman olmalıdır.
- Güvenli bir alanda olmalıdır (ne kendin ne de başkaları tarafından yargılanmalısın).
- Yapmayı sevdiğin, sana keyif veren bir aktiviteyi yapmalısın. Bu bir spor, hobi (yemek yapmak, satranç oynamak veya resim yapmak gibi) veya profesyonel uğraşı (roman yazmak gibi) olabilir.
- Becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır (kendini geliştirmeni sağlayacak kural budur).
Altın Saat Yöntemini Neden Kullanmalısın?
Altın saat, doğru uygulandığı zaman (buna birazdan değineceğiz) normal antrenmanların, uzun koşuların veya taslak defterinde yaptığın çalışmaların sağlama ihtimalinin düşük olduğu faydaları sağlayabilir. Örneğin:
1. Zayıf yönlerini geliştirebilirsin.
Florida Üniversitesi Performans Psikolojisi Laboratuvarı direktörü Prof. Dr. Christopher Janelle, deneyim kazanıp ileri düzey yetenekler edindikçe temel becerileri unutmanın kolaylaştığını söylüyor ve "Olduğundan daha büyük ve zor görünen engelleri aşmanın yolu, genellikle temel becerileri geri kazanmaktır." diyor.
CrossFit'te belirli bir ağırlık kaldırma hareketi ya da karmaşık bir dans kombinasyonu seni zorluyorsa altın saatinde temelleri çalışman, bir dengesizliği veya hatalı adımı ortaya çıkarabilir. Yakın zaman önce Nike ile yaptığı sohbette "Önemli olan şey, sonuç almak için nitelikli tekrarlar yapmaktır." diyen Hegerberg'e Janelle ve Cacioppo da katılıyor.
2. Kendine daha çok güvenirsin.
Tekrar yapmak, performansı artırdığı bilinen iki zihinsel becerinin gelişmesinde büyük rol oynar: Öz yeterlilik ve öz güven. Cacioppo, "Aynı hareketi veya alışkanlığı sayısız kere tekrarladığın zaman onu yapabileceğini bilirsin, çünkü pratiğini birçok kez yapmışsındır. Bu, öz yeterliliktir. Başarılı olacağını bilmektir." diyor. Öz yeterlilik öz güveni artırır, yani kendine inanmanı sağlar. Bu da penaltı atışı gibi baskı altında olduğun anlarda çok önemlidir. Janelle, "Öz güven, dikkat dağıtıcı zihinsel veya dış faktörlerle arana sınır koyarak zihnini boşaltır ve yapman gereken işe odaklanıp başarılı olmanı sağlar." diyor.
Peki, başaramazsan ne olacak (Bu herkesin, hatta Hegerberg'in bile başına gelebilir)? Cacioppo şöyle diyor: "Altın saatin, çalıştığını ve başarılı olabileceğini gösteren somut bir hatırlatıcı olabilir. Uğraştığının ve daha iyi olacağının kanıtıdır."
3. Kontrolün sende olduğunu hissedersin.
Altın saatin sana aittir ve genellikle durumdan duruma değişmez. Bu yüzden, "Fikirleri, duyguları, genellikle gözden kaçan ya da soyut meseleleri beyninde halletmen için sana sistematik bir alan sunar, bunları bir çerçeveye oturtur ve kendini çaresiz hissetmek yerine sorunlarla başa çıkabileceğini hissetmeni sağlar." diyor Janelle.
Bir başka deyişle zor bir ağırlık kaldırma hareketi, ayrılık veya pandemi demeden, canını sıkan sorun her neyse bu rutinin sana yardım edebileceğinden emin olabilirsin. Cacioppo, altın saatin oluşturacağı o tanıdık hissin sana enerji ve huzur vereceğini, böylece direnç kazanarak stres kaynaklarıyla daha iyi başa çıkabileceğini söylüyor.
Janelle, "Altın saatinin olması, tetikleyicilerle başa çıkmaya da yardımcı olur." diyor. Hedeflediğin kişisel rekoru kıramadığında, bir resmi iyi yapamadığında veya rakibinden hoş olmayan bir yorum aldığında kendini suçladığını varsayalım. Janelle, "Altın saatinin güvenli alanında bu deneyimleri görselleştirebilirsin. Sana nasıl hissettirdiklerini değerlendirebilirsin. Sonra da bunlara verdiğin yanıtı değiştirerek hazırlık yapabilir ve gelecekte karşına çıktıklarında başarılı olabilirsin." diyor.
"Altın saatin, çalıştığını ve başarılı olabileceğini gösteren somut bir hatırlatıcı olabilir."
Dr. Stephanie Cacioppo
Nike Performance Council Üyesi
4. Kendinle daha iyi bağ kurarsın.
Bazen üstlendiğin rol veya yaşam stilin, kimliğinle veya isteklerinle uyuşmayabilir. Ancak Cacioppo, günlük hayatında gerçek benliğine öncelik vermenin dolu dolu ve mutlu yaşamak için çok önemli olduğunu söylüyor: "Özellikle yıllardır yapmakta olduğun, sana özel bir rutine geri dönmek, baskı altındayken gerçek benliğine sadık kalmana yardımcı olur." Bu baskı, senden zafer bekleyen ailenden veya bir kuruluştan gelebilir. Cacioppo, Hegerberg'in kazandığı onca kupaya rağmen ayaklarını yere sağlam basmasını sağlayan faktörün (veya faktörlerden birinin) altın saati olabileceğine dikkat çekiyor.
5. Eğlenirsin.
Janelle, bir aktiviteyi yapmaktan veya hedef peşinde koşmaktan keyif almayı bıraktığında o aktiviteyi bırakma olasılığının da arttığını söylüyor ve eğlence odaklı bir altın saatin olmasının (örneğin, babanla top oynamak, favori hayvanını çizmek veya çocukken öğrendiğin dolma tarifini yapmak) ve yaptığın işi gereğinden fazla ciddiye almamanın, söz konusu aktiviteye tutku duymanı sağlayan asıl nedenlerle bağlantını korumana yardımcı olacağını ekliyor. Cacioppo ise yaptığın işi sevdiğin zaman ona daha çok ilgi duyacağın için daha hızlı ilerleyeceğini söylüyor.
Kendi Altın Saatini Oluştur
Havalı adına rağmen, aslında kendi altın saatini kolaylıkla oluşturabilirsin. Seni mutlu eden ve daha iyi yapabileceğini düşündüğün bir aktivite seç. Sonra "saatinin" süresine, sıklığına ve aktiviteyi tek başına mı yoksa başkalarıyla birlikte mi yapacağına karar ver.
Cacioppo, "Burada doğru veya yanlış yanıt yok." diyor. Bununla birlikte, "saatinin" aktiviteye odaklanabileceğin uzunlukta (yani en az 20 dakika) ve onu dört gözle bekleyeceğin sıklıkta (günde, haftada, ayda bir veya mevsime göre olabilir) olması gerekiyor. Cacioppo ayrıca bu zamanı korumak için telefonunu sessize almanı, takvimini kapatmanı ve daha ne gerekiyorsa yapmanı söylüyor. |
Peki, altın saatinde ne yapacaksın? Cacioppo, en başta öğrendiğin ve özellikle de bir süredir çalışmadığın temel becerilerin üzerinden geçmeni söylüyor. Bunu yaparken mutlu olup olmadığına dikkat et (burası çok önemli). Mutlu değilsen muhtemelen yanlış aktiviteye odaklanıyorsun. Bu durumda seni mutlu edecek aktiviteyi bul. Bunu yaptığında altın saatin en güzel şekilde geçecektir.
Yazan: Charlotte Jacobs
Çizen: Rune Fisker
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