Dünya Çapında Futbolcu Ada Hegerberg'in Altın Saat Rutini Kendi Hedeflerine Ulaşmana Yardımcı Olacak

Havalı adına rağmen, aslında kendi altın saatini kolaylıkla oluşturabilirsin. Seni mutlu eden ve daha iyi yapabileceğini düşündüğün bir aktivite seç. Sonra "saatinin" süresine, sıklığına ve aktiviteyi tek başına mı yoksa başkalarıyla birlikte mi yapacağına karar ver.



Cacioppo, "Burada doğru veya yanlış yanıt yok." diyor. Bununla birlikte, "saatinin" aktiviteye odaklanabileceğin uzunlukta (yani en az 20 dakika) ve onu dört gözle bekleyeceğin sıklıkta (günde, haftada, ayda bir veya mevsime göre olabilir) olması gerekiyor. Cacioppo ayrıca bu zamanı korumak için telefonunu sessize almanı, takvimini kapatmanı ve daha ne gerekiyorsa yapmanı söylüyor. |



Peki, altın saatinde ne yapacaksın? Cacioppo, en başta öğrendiğin ve özellikle de bir süredir çalışmadığın temel becerilerin üzerinden geçmeni söylüyor. Bunu yaparken mutlu olup olmadığına dikkat et (burası çok önemli). Mutlu değilsen muhtemelen yanlış aktiviteye odaklanıyorsun. Bu durumda seni mutlu edecek aktiviteyi bul. Bunu yaptığında altın saatin en güzel şekilde geçecektir.