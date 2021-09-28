Koç Gjert Ingebrigtsen'e Göre Sakatlıktan Sonra Nasıl Güç Toplanır?

Seni temin ederim, bir daha sakatlanıp sakatlanmayacağını düşünüp endişelenmene gerek yok. Çünkü muhakkak sakatlanacaksın. Spor yapıyorsan arada sırada sakatlanmaktan kaçış olmaz.



Ama senin durumunda olduğu gibi, bu sakatlıklar arka arkaya geliyorsa sorunu bulup çözmenin zamanı gelmiş demektir. İkinci sakatlığın açıklaması genellikle şudur: İlk sakatlığı tamamen atlatamamışsındır.



Şu anda tek bir hedefin olmalı: Yüzde 100 iyileşmek. Bu hedefe ulaşana kadar diğer hedeflerini arka planda tutmalısın. Kişisel rekorlarını düşünme. Atletizm yarışmalarını düşünme. Basketbol oynamayı aklından geçirme. Bu işin ne kestirme yolu ne de hilesi vardır. Olman gereken yere ulaşmak için sakatlıklarına bakış açını değiştirmen gerekecek.



Orta mesafe koşucusu üç oğluma koçluk yapıyorum. Oğlum Jakob, Aralık 2019'da önemli bir sakatlık yaşadı. Belinde stres kırığı oldu. İyileşmesi dört ay sürecekti. Bunu öğrenir öğrenmez Jakob bana şöyle dedi: "Bunu, motivasyonumu test etmek için kullanacağım."



Sakatlığı sorun olarak değil, onu güçlendirecek bir imtihan olarak gördü ve rekabetçi ruhunu yarışmalardan uzaklaştırıp iyileşmeye yönlendirdi.



Jakob ile sakatlığından sonraki gün, sabah 6'da hareket kabiliyeti ve karın kuvvetlendirme çalışması yaparak iyileşme sürecini başlattık. Kanepeye oturup TV izlemeyecek, sakatlığına üzülmekle vakit kaybetmeyecekti. Bunu ne kadar çok yaparsan dönmen o kadar zorlaşır. Ailemizde, normal koşullarda günde iki kez antrenman yaparız. Büyük sakatlıklardan iyileşirken günde üç kez antrenman yaparız. İyileşme sürecini tam zamanlı bir iş gibi görerek gerçek bir başarı duygusu yaratırız.



Sonraki dört ay boyunca Jakob bir rehabilitasyon seansını bile kaçırmadı.