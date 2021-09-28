Koç Gjert Ingebrigtsen'e Göre Sakatlıktan Sonra Nasıl Güç Toplanır?

Rehberlik
Koçlardan Tavsiyeler: "Neden Sürekli Sakatlanıyorum?"
Norveçli Gjert Ingebrigtsen, sakatlık üzerine sakatlık yaşayan liseli bir koşucuya sağlıklı olmaya giden dolambaçlı yolda rehberlik ediyor.
Koçlardan Tavsiyeler, zihnini oyunda tutmanı sağlayan öneriler bölümü.
Soru:
Merhaba Koç,
Sezon başında, ayak ve diz sakatlıklarımı atlattıktan sonra spor yapmaya hazır olduğumu düşünürken hamstringim yırtıldı. Aynı sakatlığı iki yılda ikinci kez yaşadım ve atletizm sezonumu ikinci kez erken kapatmak zorunda kaldım. Çok uzun zamandır sakatlanma-iyileşme döngüsü içindeyim ve rekabetçi koşunun bana göre olmadığını düşünmeye başladım. Eskiden hiç sakatlanmazdım, şimdiyse hep sakatlanacağımdan endişe ediyorum. Koçum potansiyelimin yüksek olduğunu söylüyor ama ben o potansiyeli asla gerçekleştirememekten korkuyorum. Yaşadığım zorluklar karşısında kararlılığımı sürdürmek ve pozitif olmak için ne yapabilirim?
Sakatlıklarla Boğuşan Biri
16 yaşında, koşucu
Cevap:
Seni temin ederim, bir daha sakatlanıp sakatlanmayacağını düşünüp endişelenmene gerek yok. Çünkü muhakkak sakatlanacaksın. Spor yapıyorsan arada sırada sakatlanmaktan kaçış olmaz.
Ama senin durumunda olduğu gibi, bu sakatlıklar arka arkaya geliyorsa sorunu bulup çözmenin zamanı gelmiş demektir. İkinci sakatlığın açıklaması genellikle şudur: İlk sakatlığı tamamen atlatamamışsındır.
Şu anda tek bir hedefin olmalı: Yüzde 100 iyileşmek. Bu hedefe ulaşana kadar diğer hedeflerini arka planda tutmalısın. Kişisel rekorlarını düşünme. Atletizm yarışmalarını düşünme. Basketbol oynamayı aklından geçirme. Bu işin ne kestirme yolu ne de hilesi vardır. Olman gereken yere ulaşmak için sakatlıklarına bakış açını değiştirmen gerekecek.
Orta mesafe koşucusu üç oğluma koçluk yapıyorum. Oğlum Jakob, Aralık 2019'da önemli bir sakatlık yaşadı. Belinde stres kırığı oldu. İyileşmesi dört ay sürecekti. Bunu öğrenir öğrenmez Jakob bana şöyle dedi: "Bunu, motivasyonumu test etmek için kullanacağım."
Sakatlığı sorun olarak değil, onu güçlendirecek bir imtihan olarak gördü ve rekabetçi ruhunu yarışmalardan uzaklaştırıp iyileşmeye yönlendirdi.
Jakob ile sakatlığından sonraki gün, sabah 6'da hareket kabiliyeti ve karın kuvvetlendirme çalışması yaparak iyileşme sürecini başlattık. Kanepeye oturup TV izlemeyecek, sakatlığına üzülmekle vakit kaybetmeyecekti. Bunu ne kadar çok yaparsan dönmen o kadar zorlaşır. Ailemizde, normal koşullarda günde iki kez antrenman yaparız. Büyük sakatlıklardan iyileşirken günde üç kez antrenman yaparız. İyileşme sürecini tam zamanlı bir iş gibi görerek gerçek bir başarı duygusu yaratırız.
Sonraki dört ay boyunca Jakob bir rehabilitasyon seansını bile kaçırmadı.
Bunu yaparken mevcut hedefine, yani iyileşmeye odaklanman ve uzun vadeli hedeflerini düşünmemen çok önemlidir.
Sporcular için bu durumun kolay olmadığını biliyorum. Bunu sana bir örnekle açıklayayım: Ülkem Norveç'te yolların çoğu dar ve virajlıdır. Sola sağa, yukarı aşağı giderler; nehirler boyunca uzanırlar ve tepeleri aşarlar. Bu "manzaralı yollar" sayesinde uzun yolculuklar bile hızlı geçer. Bir süre önce, Las Vegas'a giderken arabayla Nevada'yı geçtim. Ufka kadar uzanan, geniş ve düz bir otoyolda geçen bu yolculuk, bugüne kadar çıktığım en uzun seyahatlerden biriymiş gibi geldi.
Etkili iyileşme zihniyeti de benzer şekilde çalışır. Uzaktaki şehre, yani yarışmaya odaklanmamalısın. Dikkatini manzaraya, yani günlük hedeflerine ve başarılarına vermelisin. Bunlar, ağrı yaşamadan doğal şekilde hareket etmek gibi basit şeyler bile olabilir. Piste ayak basmadan önce yeterince iyileşecek sabrı göstermek istiyorsan izleyeceğin tek yol budur.
Bu işin ne kestirme yolu ne de hilesi vardır. Olman gereken yere ulaşmak için sakatlıklarına bakış açını değiştirmen gerekecek.
Bunun oğlum Jakob'un işine yaradığını söyleyebilirim. Nisan ayında iyileşti ve Haziran ayında yeni 2K Avrupa rekorunu kırdı. Birkaç ay sonra da 1500 metrede Avrupa rekorunu kırdı. Sadece büyük bir sakatlıktan dönüş yapmadı, aynı zamanda daha güçlü şekilde geri döndü. Sadece fiziksel kuvveti kastetmiyorum. Bu yolu izlediği müddetçe gelecekteki sakatlıklarından dönebileceği inancını da kazandı.
Ben bu sürece inanıyorum. İşe yaradığını defalarca gördüm. Bu hem basit hem de etkili: Sakatlığını, kendini geliştirmek için fırsat olarak gör. Katılacağın yarışmaya değil, sakatlığının evrelerine, günlük hedeflere ve başarılara odaklan. Vazgeçmeden yüzde 100 iyileşmeyi hedefle ve ancak ondan sonra devam et.
Daha önce söylediğim gibi, mutlaka sakatlanacaksın. Bundan kaçamazsın. Azminin ve başarı potansiyelinin gerçek ölçüsü, iyileşme kararlılığın olacak.
Koç Ingebrigtsen
Norveçli Gjert Ingebrigtsen, elit düzeyde yarışan oğulları Henrik, Filip ve Jakob'un atletizm koçu ve trainer'ıdır. Avrupa'da orta mesafe koşu yarışmalarına hükmeden ailenin üç oğlu da Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede altın madalya kazandı. Ayrıca Jakob 1500 metrede 2020 Olimpiyat altın madalyası, 5000 metrede Avrupa altın madalyası kazandı ve bir mili 4 dakikadan kısa sürede koşan en genç koşucu oldu. Koşu deneyimi olmayan Gjert, koçluk felsefesine katı süreçler ve sürekli doğrulanan sonuçları temel aldı. 2018 yılında Norveç'te yılın spor koçu unvanına layık görüldü.
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Fotoğraflar: Constantin Mirbach
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