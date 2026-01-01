  1. Store Directory
  2. China Mainland

  3. 浙江省

Find a Nike Store

NIKE台州中心换季优惠店

TaiZhou ZhongXin

-

Taizhou, Zhejiang, 318000, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE台州兴华换季优惠店

NFS CE Taizhou Xinghua

-

Taizhou, Zhejiang, 318025, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE嘉兴城南换季优惠店

JX CN

-

Jiaxing, Zhejiang, 314001, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE宁波中山换季优惠店

Ningbo Zhongshan

-

Ningbo, Zhejiang, 315043, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE宁波新星换季优惠店

Ningbo Xinxing

-

Ningbo, Zhejiang, 315016, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE宁波江南换季优惠店

NB JN

-

Ningbo, Zhejiang, 315000, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE宁波联丰换季优惠店

NFS CE Ningbo Lianfeng

-

Ningbo, Zhjiang, 315171, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE杭州世纪换季优惠店

HZ SJ

-

Hangzhou, Zhejiang, 311100, CN

Open • Closes at 10:30 PM
NIKE杭州五常换季优惠店

HZ WC

-

Hangzhou, Zhejiang, 310023, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE杭州古墩换季优惠店

Hangzhou Gudun

-

Hangzhou, Zhejiang, 310013, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE杭州江南换季优惠店

NFS CE Hangzhou Jiangnan

-

Hangzhou, Zhejiang, 310051, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE杭州江滨换季优惠店

Hangzhou Jiangbin

-

F1区/层铺位编号D29/D30/D31/D32/D33/D35

杭州, 浙江省, 311400, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE杭州紫丁香换季优惠店

Hangzhou Zidingxiang

-

Hangzhou, Zhejiang, 310016, CN

Closed • Opens Tomorrow at 9:30 AM
NIKE杭州解放东换季优惠店

Hangzhou Jiefangdong

-

波浪文化城砂之船&猎户街003A/003B/005/006单元

Hangzhou, Zhejiang, 310016, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE杭州香岸换季优惠店

NIKE杭州香岸换季优惠店

-

Hangzhou, Zhejiang, 311100, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE浙江下沙奥特莱斯换季优惠店

NFS CE Hangzhou Xiasha Outlet

-

Hangzhou, Zhejiang, 314423, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE温州永定换季优惠店

NFS CE Wenzhou Yongding

-

Wenzhou, Zhejiang, 325000, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE温州瓯海换季优惠店

Wenzhou Ouhai

-

Wenzhou, Zhejiang, 325016, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
NIKE湖州环太湖换季优惠店

Huzhou Huantaihu

-

Huzhou, Zhejiang, 313000, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE绍兴二环换季优惠店

Shaoxing Erhuan

-

Shaoxing, Zhejiang, 312099, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
NIKE舟山海印换季优惠店

Zhoushan Haiyin

-

Zhoushan, Zhejiang, 316199, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
POUSHENG浙江绍兴市民大道新大通NIKE SPORT-L

POUSHENG浙江绍兴市民大道新大通NIKE SPORT-L

浙江省绍兴市上虞区市民大道689号购物中心五楼耐克

绍兴市, 浙江省, 322010, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
浙江省丽水市丽水万地广场BEACON-L2 EXTENDED

浙江省丽水市丽水万地广场BEACON-L2 EXTENDED

浙江省丽水市莲都区花园路38号万地广场2层耐克

丽水市, 浙江省, 323000, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
浙江省台州市宝胜台州青悦城耐克 KL2

浙江省台州市宝胜台州青悦城耐克 KL2

浙江省台州市椒江区白云街道中心大道555号（青悦城1楼耐克）

台州市, 浙江省, 318000, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
浙江省宁波市锐力宁波天一广场酷购KL-L1

浙江省宁波市锐力宁波天一广场酷购KL-L1

宁波市海曙区右营巷43号酷购B馆1F+2F KL（NIKE）店铺

宁波市, 浙江省, 315099, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
浙江省宁波市锐力海曙区天一广场JORDAN-L1

浙江省宁波市锐力海曙区天一广场JORDAN-L1

浙江省宁波市海曙区碶闸街108号1F JORDAN店铺

宁波市, 浙江省, 315000, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
浙江省嵊州市嵊州新城吾悦广场BEACON EXT

浙江省嵊州市嵊州新城吾悦广场BEACON EXT

浙江省嵊州市三江街道兴盛街666号吾悦广场1楼星运动耐克专柜

嵊州市, 浙江省, 312432, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
浙江省永康市万达广场 NIKE SPORTS-L

浙江省永康市万达广场 NIKE SPORTS-L

浙江省永康市经济开发区长城西大道399号万达广场一楼耐克专柜

永康, 浙江省, 321300, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM
浙江省绍兴市上虞上百万和城

浙江省绍兴市上虞上百万和城

浙江省绍兴市上虞区市民大道688号上百万和城一楼NIKE RISE750

绍兴市, 浙江省, 312300, CN

Closing Soon • Closes at 9:30 PM
浙江省衢州市宝原衢州万达广场BEACON-L2 EXTENDED

浙江省衢州市宝原衢州万达广场BEACON-L2 EXTENDED

衢州柯域区花园街道荷花中路555号万达广场一楼1068号耐克专柜

衢州市, 浙江省, 324100, CN

Closing Soon • Closes at 10:00 PM