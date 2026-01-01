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乌鲁木齐, 新疆, 830000, CN
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乌鲁木齐, 新疆, 830099, CN
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喀什, 新疆, 844000, CN
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阿克苏, 新疆, 842008, CN
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喀什, 新疆, 830000, CN
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新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京中路147号负1F
乌鲁木齐, 新疆, 830000, CN
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新疆乌鲁木齐沙依巴克友好南路红山Mall四楼耐克
乌鲁木齐, 新疆, 830000, CN
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乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路566号太百购物四楼耐克
乌鲁木齐, 新疆, 830000, CN
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乌鲁木齐市, 新疆, 830000, CN
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新疆乌鲁木齐沙依巴克区黄河路七一酱园商厦4楼耐克专柜
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新疆省乌鲁木齐市奇台路657号德汇万达广场1楼KL店铺
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新疆省乌鲁木齐市天山区光明路时代广场CCMALL一楼
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新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市新市区德港万达广场NIKE SPORT-S
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奎屯, 新疆, 833200, CN
新疆维吾尔自治区库尔勒市新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒人民东路天百购物中心NIKE SPORTS-M
库尔勒市人民东路1号天百购物中心一楼耐克
库尔勒, 新疆, 830000, CN
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新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 迎宾路2号天百时尚购物中心负一楼耐克厅
阿克苏, 新疆, 843000, CN
耐克乌鲁木齐友好商场体验店
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路518号
乌鲁木齐, 新疆, 710000, CN
阿克苏市新华东路太百购物NIKE SPORT-M
新疆阿克苏市太百购物中心四楼耐克专柜
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