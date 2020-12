Sekret udanego resetu

1. Znajdź swój powód

„Sportowcy, którzy ćwiczą, nawet wtedy gdy nie mają na to ochoty, robią to, ponieważ czują nieustanną motywację. Robią to z myślą o większym celu” – mówi Detling. Niezależnie od tego, czy chcesz podnosić większe ciężary, uczyć się w bardziej systematyczny sposób, używać mniej plastiku czy częściej rozmawiać z dziadkami, zadaj sobie pytanie, dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny. Chcesz mieć więcej energii? Zależy Ci na szczęściu lub poczuciu obecności? „Zadawaj sobie to pytanie do momentu, aż dojdziesz tak głęboko, że poczujesz, że głębiej się nie da” – mówi Detling. Myśl o tym za każdym razem, gdy spada Ci motywacja.



2. Wygraj rozmowę

„Wszyscy prowadzimy wewnętrzny monolog, z którego czerpiemy informacje” – opowiada Detling. Często jednak ma on negatywny wydźwięk. Myślimy na przykład o prowadzeniu dziennika, a potem dochodzimy do wniosku, że zajmuje to zbyt wiele czasu, a poza tym nie mamy nic ciekawego do napisania. „Chodzi o to, by zagadać ten głos” – tłumaczy Detling. Powtarzaj sobie swój cel i jego przyczynę, a głos przycichnie i stanie się mniej przekonujący. „Przypomina to grę w tenisa. Twój mózg raz po raz przebija piłkę na drugą stronę, a w końcu dochodzi do wniosku, że nie ma już na to ochoty. Chodzi o to, aby nie odpuszczać” – mówi.



3. Odlicz do trzech

Aby od razu ruszyć do akcji – dosłownie (wstać z łóżka i zacząć ćwiczyć jogę) lub metaforycznie (zarejestrować się na zajęcia, które chodzą Ci po głowie od dłuższego czasu) – pomyśl „3, 2, 1, start”. „Proste odliczanie daje Ci poczucie kontroli” – twierdzi Detling – „i pozwala przekonać mózg, że decyzja została już podjęta”. Postaw na małe kroki, np. „3, 2, 1, wkładam buty”, „3, 2, 1, otwieram drzwi” lub „3, 2, 1, biegnę dookoła bloku” albo większe – „3, 2, 1, przebiegnę 10 km”. Dzięki temu to, co chcesz zrobić, staje się wykonalne, Ty odhaczasz kolejne zadania i budujesz swoją pewność siebie.



4. Ułatw sobie sprawę

Gdy starasz się wrócić do wcześniejszego rytmu, znajdź sposób na to, aby aktywność wydawała się łatwiejsza. Jeśli na przykład masz problem z powrotem do podnoszenia ciężarów, posłuchaj muzyki, którą naprawdę lubisz (zamiast ciszy lub playlisty z aplikacji, która średnio Cię kręci), co według badań jest w stanie odwrócić uwagę mózgu od ćwiczeń, dzięki czemu nie wydają się one takie trudne. (Badania pokazuje też, że słuchanie utworów w tempie 165 BPM może zwiększyć Twoją siłę i wytrzymałość podczas treningów). „To jak smarowanie mechanizmu. Dzięki tej łatwości znajdziesz w sobie energię do dalszej aktywności” – tłumaczy Detling.