Jak znaleźć swój cel i zyskać motywację?

Znajdź nieskończoną motywację do realizacji swojego celu
Coaching
Obranie wyraźnego celu pomaga wybrnąć nawet z najtrudniejszych sytuacji. Oto jak go znaleźć i jak poradzić sobie z jego ewentualną utratą.
Oto jak wygląda rzeczywistość: niezależnie od tego, jak wspaniałe są Twoje hobby i praca, nie definiują one tego, kim jesteś i dlaczego coś robisz. Określa to Twoja odpowiedź na pytanie „dlaczego?”, czyli inaczej Twój cel. A kiedy zadasz sobie odrębne pytania „co?” i „jak?”, możesz znaleźć pozytywną stronę pozornego braku motywacji.
Silne poczucie celu jest związane z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także długowiecznością. „Pomyśl o swoim celu, jako o swojej osobistej Gwieździe Polarnej. To coś, co wyznacza kierunek, w którym się poruszasz, oraz to, co robisz każdego dnia; to nie powinno się zmienić, nawet jeśli zmieni się Twoja sytuacja” – mówi dr Nicole Detling, trener wydajności psychicznej i współautorka książki „Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance”. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, niezależnie czy to coś istotnego czy mało znaczącego, z pewnością się kiedyś zmieni, a to, co robisz w takich chwilach, jest odzwierciedleniem tego, jak dobrze znasz cel.
Powiedzmy, że tracisz pracę biurową. Jeśli do tej pory weekendy upływały Ci na pieczeniu babeczek dla przyjaciół oraz rodziny i dawało Ci to poczucie spełnienia, możesz wykorzystać to jako okazję do zmiany. Zamiast ubiegać się o kolejną pracę, która wiąże się z niekończącymi się spotkaniami i mailami, możesz uczęszczać na zajęcia z pieczenia i szukać pracy w piekarni. A może burza z piorunami pokrzyżowała Ci plany związane z biegiem treningowym? Ze względu na to, że odpowiedzią na Twoje „dlaczego?” jest Twoja więź z tatą, który biegał z Tobą w młodości i dopinguje Cię na wszystkich Twoich wyścigach, możesz wykorzystać ten czas na ćwiczenia siłowe dla biegaczy w Twoim salonie.
„Cel zapewnia nam siłę, paliwo i motywację, by wstać rano z łóżka” – mówi dr Jim Afremow, psycholog sportowy i autor książki „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive”. „Bez celu człowiek może czuć się odizolowany, pozbawiony motywacji, jakby dryfował po morzu”. Przez to może nam być trudno ruszyć do przodu, bez względu na to, czy szuka się pracy, czy też chce się wykonać trening.
„Cel zapewnia nam energię i motywację, by wstać rano z łóżka. Bez celu człowiek może czuć się odizolowany, pozbawiony motywacji, jakby dryfował po morzu”.
– dr Jim Afremow, psycholog sportowy i autor książki „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive”.
Jak znaleźć swój prawdziwy cel
Ustalenie i ugruntowanie swojego celu jest procesem, wyjaśnia Afremow. Zacznij od myślenia o czymś, co chcesz lub lubisz robić dla siebie, na przykład: „Uwielbiam tę dyscyplinę sportu i chcę się przekonać, ile mogę w niej osiągnąć” lub „Cieszy mnie poczucie więzi z moim środowiskiem”. Jeśli nie masz nic takiego, zadaj sobie pytania: „Jak sprawić, aby dziś czuć dumę z siebie?” lub „Jakie błędy chcę naprawić?”. To pomoże Ci bardziej poznać aktywności lub powody, które są dla Ciebie ważne.
Po ustaleniu swojego celu „wracaj do niego każdego dnia, myśląc o nim rano, zanim zaczną się wszystkie kłopoty codziennego życia”, sugeruje Afremow. „Wyobraź sobie, że cel Twojego życia osobistego został przez Ciebie zrealizowany lub właśnie go realizujesz”. I schowaj małe sugestie w różnych miejscach, które będą Ci przypominać, co to za cel i jaki będzie efekt. Takim przypomnieniem może być kartka z gratulacjami od taty albo notatka na samoprzylepnej karteczce. Takie elementy mogą Ci pomóc w stworzeniu i podtrzymaniu zdrowych nawyków, które pozwolą Ci zmierzać w kierunku Twojej Gwiazdy Polarnej przez całe życie, mówi Detling.
Co robić, gdy utracisz cel
- Nie panikuj.
Jesteś człowiekiem. Nawet mając silne poczucie celu, czasem poczujesz frustrację lub zniechęcenie. Pamiętaj, że nie każda decyzja jest jednostronnie dobra lub zła: czasami potrzebujesz dnia wolnego od przeglądania ogłoszeń o pracę lub drzemki zamiast treningu. „Kluczem jest, aby nie tracić wiary, ale być świadomym istnienia tych uczuć” – twierdzi Afremow.
- Ucz się od innych.
Jeśli te negatywne uczucia zdarzają się częściej niż co jakiś czas, być może Twój cel gdzieś się zagubił. Aby go odnaleźć (lub znaleźć nowy), zacznij od szukania inspiracji. Zapytaj zaufanych przyjaciół, rodzinę, doradcę, trenera lub kolegę z zespołu o ich własny cel. Obejrzyj poruszający film. Przeczytaj biografie osób, które podziwiasz. „Zobacz, co Ci ludzie zrobili, kiedy ich cel zniknął lub stał się naprawdę trudny do zrealizowania” – mówi Afremow. „Często okazuje się, że w różnych chwilach ludzi motywowały różne rzeczy. Znajdź jakieś podobieństwa do tego, gdzie jesteś w tej chwili, i wykorzystaj to, by wrócić na właściwą drogę”.
- Zajrzyj w głąb siebie (ponownie).
Powróć do tych trudnych pytań, które pojawiły się na początku, wyjaśnia Detling. I dodaj jeszcze kilka: „Na czym mi najbardziej zależy? Dlaczego mi na tym zależy? Jak według mnie to coś będzie wyglądać w przyszłości?”. Zapisz swoje myśli, by ich nie zapomnieć.
- Zrób mały krok.
Jeśli naprawdę czujesz, że jesteś w kropce, pomyśl o jednym działaniu – tylko jednym – które możesz potraktować jako mały krok naprzód, jak np. zamówienie książki o pieczeniu. „Zazwyczaj za jednym działaniem idą kolejne. A kiedy robisz coś, co wyprowadza Cię z tej strefy strachu, nagle odzyskujesz kontrolę i nabierasz odrobiny pewności siebie” – dodaje Detling. Wtedy czas na refleksję. Czy decyzje, które podejmujesz, zbliżają Cię do celu, czy też oddalają od niego? W ten sposób możesz skorygować obrany kurs.
I żeby było jasne: życie zgodne z celem nie oznacza, że nagle wszystko stanie się łatwe. „Ciężka praca zawsze wymaga od nas wiele. Ale znajomość celu pomaga spojrzeć na tę harówkę i wszelkie przeciwności losu jak na wyzwanie” – mówi Afremow. „To pomaga postrzegać »porażkę« jako szansę na naukę, dzięki której robi się postępy, zamiast stać w miejscu lub załamać się”. W tym tkwi piękno celu: nawet w najgorszych chwilach może przybliżyć Cię do bycia lepszą wersją siebie.