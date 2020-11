Jak znaleźć swój cel i zyskać motywację?

Silne poczucie celu jest związane z lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także długowiecznością. „Pomyśl o swoim celu, jako o swojej osobistej Gwieździe Polarnej. To coś, co wyznacza kierunek, w którym się poruszasz, oraz to, co robisz każdego dnia; to nie powinno się zmienić, nawet jeśli zmieni się Twoja sytuacja” – mówi dr Nicole Detling, trener wydajności psychicznej i współautorka książki „Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance”. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, niezależnie czy to coś istotnego czy mało znaczącego, z pewnością się kiedyś zmieni, a to, co robisz w takich chwilach, jest odzwierciedleniem tego, jak dobrze znasz cel.



Powiedzmy, że tracisz pracę biurową. Jeśli do tej pory weekendy upływały Ci na pieczeniu babeczek dla przyjaciół oraz rodziny i dawało Ci to poczucie spełnienia, możesz wykorzystać to jako okazję do zmiany. Zamiast ubiegać się o kolejną pracę, która wiąże się z niekończącymi się spotkaniami i mailami, możesz uczęszczać na zajęcia z pieczenia i szukać pracy w piekarni. A może burza z piorunami pokrzyżowała Ci plany związane z biegiem treningowym? Ze względu na to, że odpowiedzią na Twoje „dlaczego?” jest Twoja więź z tatą, który biegał z Tobą w młodości i dopinguje Cię na wszystkich Twoich wyścigach, możesz wykorzystać ten czas na ćwiczenia siłowe dla biegaczy w Twoim salonie.



„Cel zapewnia nam siłę, paliwo i motywację, by wstać rano z łóżka” – mówi dr Jim Afremow, psycholog sportowy i autor książki „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive”. „Bez celu człowiek może czuć się odizolowany, pozbawiony motywacji, jakby dryfował po morzu”. Przez to może nam być trudno ruszyć do przodu, bez względu na to, czy szuka się pracy, czy też chce się wykonać trening.