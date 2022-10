Aplikacja Nike Run Club motywuje do biegania. A to nie koniec – jest z nami cała społeczność, dzięki której będziesz czerpać z biegania jeszcze większą przyjemność. Dopiero zaczynasz? Jesteśmy z Tobą. Potrzebujesz trenera, który pomoże Ci zachować odpowiednie tempo, lub przyjaciela do wspólnego biegu? Możesz na nas liczyć. Chcesz, żebyśmy prowadzili za Ciebie statystyki, gdy Ty podziwiasz widoki podczas biegu? Żaden problem. Nawet jeśli nie masz dziś ochoty na przebieżkę, aplikacja Nike Run Club zapewni Ci wskazówki dotyczące zdrowia, które pomogą Ci się przygotować na jutro. Zacznij, kiedy i gdzie tylko chcesz, a my nie będziemy Cię odstępować nawet na krok.